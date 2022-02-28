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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/energonositeli-1775490119.html
Эксперт предположил, что будет с ценами на энергоносители
Эксперт предположил, что будет с ценами на энергоносители - РИА Новости, 28.02.2022
Эксперт предположил, что будет с ценами на энергоносители
Цены на энергоносители при ограничении экспорта в западные страны вряд ли снизятся на внутреннем рынке РФ из-за инфляции, но могут расти медленнее, сказал РИА... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:57
2022-02-28T09:57
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
цены на нефть
россия
swift
сбербанк россии
втб
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Цены на энергоносители при ограничении экспорта в западные страны вряд ли снизятся на внутреннем рынке РФ из-за инфляции, но могут расти медленнее, сказал РИА Новости управляющий партнер "BMS Group" Алексей Матюхов."В случае снижения или ограничения поставок энергоносителей на Запад они могут быть развернуты на российский рынок, но на фоне набирающей темпы инфляции ожидать хоть какого-то значимого снижения цен не стоит. Поэтому, скорее всего, потребители не увидят снижения в абсолютных цифрах, но с учетом общей инфляции увеличение объемов поставок на российский рынок, возможно, позволит повышать цены на энергоносители чуть медленнее, чем будет расти сама инфляция", - считает он.Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил в воскресенье, что угроза прекращения поставок энергоносителей со стороны России существует, и если это произойдет, то будет означать полное прекращение сотрудничества в энергетике без возможности восстановить его в будущем.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны ввели новые санкции: под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолётов.Между тем пока не вводилось никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей - нефти, газа и угля. Его могло бы затруднить отключение от SWIFT российских банков: накануне было объявлено, что от этой системы будут отключены&nbsp; банки, уже попавшие под санкции запада, однако их список пока не опубликован. Высокопоставленный представитель американской администрации в воскресенье сообщал, что западные страны могут сохранить в SWIFT российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html
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экономика, цены на нефть, россия, swift, сбербанк россии, втб, центральный банк рф (цб рф)
09:57 28.02.2022
 
Эксперт предположил, что будет с ценами на энергоносители

Эксперт "BMS Group" Матюхов: цены на энергоносители на российском рынке вряд ли снизятся

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГазоизмерительная станция
Газоизмерительная станция - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Цены на энергоносители при ограничении экспорта в западные страны вряд ли снизятся на внутреннем рынке РФ из-за инфляции, но могут расти медленнее, сказал РИА Новости управляющий партнер "BMS Group" Алексей Матюхов.
"В случае снижения или ограничения поставок энергоносителей на Запад они могут быть развернуты на российский рынок, но на фоне набирающей темпы инфляции ожидать хоть какого-то значимого снижения цен не стоит. Поэтому, скорее всего, потребители не увидят снижения в абсолютных цифрах, но с учетом общей инфляции увеличение объемов поставок на российский рынок, возможно, позволит повышать цены на энергоносители чуть медленнее, чем будет расти сама инфляция", - считает он.
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Вице-канцлер, министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил в воскресенье, что угроза прекращения поставок энергоносителей со стороны России существует, и если это произойдет, то будет означать полное прекращение сотрудничества в энергетике без возможности восстановить его в будущем.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины. В ответ западные страны ввели новые санкции: под ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ, для ряда госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала, введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2", многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолётов.
Между тем пока не вводилось никаких ограничений на экспорт из России, в том числе энергоносителей - нефти, газа и угля. Его могло бы затруднить отключение от SWIFT российских банков: накануне было объявлено, что от этой системы будут отключены  банки, уже попавшие под санкции запада, однако их список пока не опубликован. Высокопоставленный представитель американской администрации в воскресенье сообщал, что западные страны могут сохранить в SWIFT российские банки, через которые идут платежи за поставки энергоносителей, чтобы не допустить дефицита топлива на мировых рынках и роста цен на него.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаЦены на нефтьРоссияSWIFTСбербанк РоссииВТБЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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