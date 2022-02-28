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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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СПФС сможет заменить SWIFT, заявила Набиуллина
СПФС сможет заменить SWIFT, заявила Набиуллина - РИА Новости, 28.02.2022
СПФС сможет заменить SWIFT, заявила Набиуллина
Российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, а система СПФС может заменить международную SWIFT, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:16
2022-02-28T16:38
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
признание днр и лнр в россии
санкции
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, а система СПФС может заменить международную SWIFT, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина."Национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик по платежным картам. Карты международных платежных систем, выпущенные банками, попавшими под санкции, продолжают работать внутри страны как обычно", - добавила глава Банка России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), признание днр и лнр в россии, санкции
16:16 28.02.2022 (обновлено: 16:38 28.02.2022)
 
СПФС сможет заменить SWIFT, заявила Набиуллина

Набиуллина: финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, СПФС заменит SWIFT

© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
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Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, а система СПФС может заменить международную SWIFT, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы развивали и внутреннюю финансовую инфраструктуру, поэтому она будет работать бесперебойно. Так, у нас есть Система передачи финансовых сообщении — СПФС, — которая может заменить SWIFT внутри страны, к ней могут подключаться участники из-за границы", — отметила она в ходе пресс-конференции.
"Национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик по платежным картам. Карты международных платежных систем, выпущенные банками, попавшими под санкции, продолжают работать внутри страны как обычно", - добавила глава Банка России.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Признание ДНР и ЛНР в РоссииСанкции
 
 
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