16:16 28.02.2022 (обновлено: 16:38 28.02.2022)
СПФС сможет заменить SWIFT, заявила Набиуллина
Набиуллина: финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, СПФС заменит SWIFT
© Пресс-служба Банка России / Перейти в фотобанкПредседатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
© Пресс-служба Банка России
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российская финансовая инфраструктура будет работать бесперебойно, а система СПФС может заменить международную SWIFT, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"Мы развивали и внутреннюю финансовую инфраструктуру, поэтому она будет работать бесперебойно. Так, у нас есть Система передачи финансовых сообщении — СПФС, — которая может заменить SWIFT внутри страны, к ней могут подключаться участники из-за границы", — отметила она в ходе пресс-конференции.
"Национальная система платежных карт обрабатывает весь внутрироссийский трафик по платежным картам. Карты международных платежных систем, выпущенные банками, попавшими под санкции, продолжают работать внутри страны как обычно", - добавила глава Банка России.
Опубликовано: Ольга Фомченкова