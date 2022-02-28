СПФС сможет заменить SWIFT, заявила Набиуллина

"Мы развивали и внутреннюю финансовую инфраструктуру, поэтому она будет работать бесперебойно. Так, у нас есть Система передачи финансовых сообщении — СПФС, — которая может заменить SWIFT внутри страны, к ней могут подключаться участники из-за границы", — отметила она в ходе пресс-конференции.