https://ria.ru/20220228/ekonomika-1775545664.html

Экономическая реальность для России существенно изменилась, заявил Песков

Экономическая реальность для России существенно изменилась, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2022

Экономическая реальность для России существенно изменилась, заявил Песков

Президент РФ Владимир Путин в понедельник днем проведет в Кремле совещание, посвященное вопросам экономики, в нем примут участие премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:10

2022-02-28T13:10

2022-02-28T13:54

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

дмитрий песков

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ситуация в днр и лнр

санкции

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник днем проведет в Кремле совещание, посвященное вопросам экономики, в нем примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф и другие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о том, будет ли Набиуллина докладывать о рисках в связи с введенными санкциями, Песков сказал, что "о рисках президенту уже докладывали неоднократно"."Было много совещаний, в том числе с его участием.... совещание подразумевает доклады всех его участников, тех, кого я перечислил", - добавил он.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили новые санкции - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, дмитрий песков, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, санкции