https://ria.ru/20220228/ekonomika-1775545664.html
Экономическая реальность для России существенно изменилась, заявил Песков
Экономическая реальность для России существенно изменилась, заявил Песков - РИА Новости, 28.02.2022
Экономическая реальность для России существенно изменилась, заявил Песков
Президент РФ Владимир Путин в понедельник днем проведет в Кремле совещание, посвященное вопросам экономики, в нем примут участие премьер-министр РФ Михаил... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:10
2022-02-28T13:10
2022-02-28T13:54
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
дмитрий песков
признание днр и лнр в россии
ситуация в днр и лнр
санкции
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник днем проведет в Кремле совещание, посвященное вопросам экономики, в нем примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф и другие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Отвечая на вопрос о том, будет ли Набиуллина докладывать о рисках в связи с введенными санкциями, Песков сказал, что "о рисках президенту уже докладывали неоднократно"."Было много совещаний, в том числе с его участием.... совещание подразумевает доклады всех его участников, тех, кого я перечислил", - добавил он.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала военную операцию на Украине. В ответ западные страны объявили новые санкции - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, дмитрий песков, признание днр и лнр в россии, ситуация в днр и лнр, санкции
13:10 28.02.2022 (обновлено: 13:54 28.02.2022)
Экономическая реальность для России существенно изменилась, заявил Песков
Пресс-секретарь Путина Песков: экономическая реальность для России существенно изменилась
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в понедельник днем проведет в Кремле совещание, посвященное вопросам экономики, в нем примут участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина, глава Сбербанка Герман Греф и другие, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сегодня Путин будет заниматься вопросами экономики. Экономическая реальность, скажем так, существенно изменилась, поэтому сегодня в Кремль к президенту будут приглашены Мишустин, Белоусов, Силуанов, Набиуллина, Греф, возможно, другие представители администрации президента с тем, чтобы поговорить об экономических делах", - сказал Песков журналистам.
Отвечая на вопрос о том, будет ли Набиуллина докладывать о рисках в связи с введенными санкциями, Песков сказал, что "о рисках президенту уже докладывали неоднократно".
"Было много совещаний, в том числе с его участием.... совещание подразумевает доклады всех его участников, тех, кого я перечислил", - добавил он.
Президент России Владимир Путин
21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия
начала военную операцию на Украине
. В ответ западные страны объявили новые санкции - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.