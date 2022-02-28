https://ria.ru/20220228/ekonomika-1775541204.html

Правительство и ЦБ принимают меры по обеспечению финансовой стабильности

Правительство и ЦБ принимают меры по обеспечению финансовой стабильности - РИА Новости, 28.02.2022

Правительство и ЦБ принимают меры по обеспечению финансовой стабильности

Правительство и Банк России предпринимают меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности в стране, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:57

2022-02-28T12:57

2022-02-28T13:51

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

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михаил мишустин

правительство рф

антон силуанов

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство и Банк России предпринимают меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности в стране, заявил министр финансов Антон Силуанов."Правительством и Банком России принимаются меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности. Для обеспечения курсовой и ценовой устойчивости с сегодняшнего дня принято решение об обязательной 80% продаже валютной выручки экспортерами. Кроме того, Центральный банк сегодня повысил ключевую ставку, а также принял ряд мер по стабилизации финансовых рынков и поддержке банков, включая регуляторные послабления для них", - сказал Силуанов на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами."Правительство совместно с Банком России отслеживают ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы коммерческих банков", - добавил Силуанов.Банк России ранее в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф, антон силуанов