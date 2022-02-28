12:57 28.02.2022 (обновлено: 13:51 28.02.2022)
Правительство и ЦБ принимают меры по обеспечению финансовой стабильности
Силуанов: правительство и ЦБ принимают меры по обеспечению финансовой стабильности
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство и Банк России предпринимают меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности в стране, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Правительством и Банком России принимаются меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности. Для обеспечения курсовой и ценовой устойчивости с сегодняшнего дня принято решение об обязательной 80% продаже валютной выручки экспортерами. Кроме того, Центральный банк сегодня повысил ключевую ставку, а также принял ряд мер по стабилизации финансовых рынков и поддержке банков, включая регуляторные послабления для них", - сказал Силуанов на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
"Правительство совместно с Банком России отслеживают ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы коммерческих банков", - добавил Силуанов.
Банк России ранее в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Опубликовано: Ольга Фомченкова