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Правительство и ЦБ принимают меры по обеспечению финансовой стабильности
Правительство и ЦБ принимают меры по обеспечению финансовой стабильности - РИА Новости, 28.02.2022
Правительство и ЦБ принимают меры по обеспечению финансовой стабильности
Правительство и Банк России предпринимают меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности в стране, заявил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:57
2022-02-28T13:51
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
михаил мишустин
правительство рф
антон силуанов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство и Банк России предпринимают меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности в стране, заявил министр финансов Антон Силуанов."Правительством и Банком России принимаются меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности. Для обеспечения курсовой и ценовой устойчивости с сегодняшнего дня принято решение об обязательной 80% продаже валютной выручки экспортерами. Кроме того, Центральный банк сегодня повысил ключевую ставку, а также принял ряд мер по стабилизации финансовых рынков и поддержке банков, включая регуляторные послабления для них", - сказал Силуанов на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами."Правительство совместно с Банком России отслеживают ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы коммерческих банков", - добавил Силуанов.Банк России ранее в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, россия, михаил мишустин, правительство рф, антон силуанов
12:57 28.02.2022 (обновлено: 13:51 28.02.2022)
 
Правительство и ЦБ принимают меры по обеспечению финансовой стабильности

Силуанов: правительство и ЦБ принимают меры по обеспечению финансовой стабильности

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Правительство и Банк России предпринимают меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности в стране, заявил министр финансов Антон Силуанов.
"Правительством и Банком России принимаются меры по обеспечению экономической и финансовой стабильности. Для обеспечения курсовой и ценовой устойчивости с сегодняшнего дня принято решение об обязательной 80% продаже валютной выручки экспортерами. Кроме того, Центральный банк сегодня повысил ключевую ставку, а также принял ряд мер по стабилизации финансовых рынков и поддержке банков, включая регуляторные послабления для них", - сказал Силуанов на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.
Здание Центрального банка Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:10
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"Правительство совместно с Банком России отслеживают ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будет принимать меры в целях поддержания финансовой стабильности, включая укрепление капитальной базы коммерческих банков", - добавил Силуанов.
Банк России ранее в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияМихаил МишустинПравительство РФАнтон Силуанов
 
 
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