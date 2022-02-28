https://ria.ru/20220228/donbass-1775601005.html

В Ассоциации юристов объяснили законность спецоперации России в Донбассе

В Ассоциации юристов объяснили законность спецоперации России в Донбассе - РИА Новости, 28.02.2022

В Ассоциации юристов объяснили законность спецоперации России в Донбассе

Действия России по оказанию помощи республикам Донбасса законны, говорится в заявлении сопредседателей Ассоциации юристов России (АЮР), ссылающихся на документы РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:06

2022-02-28T16:06

2022-02-28T16:06

россия

вооруженные силы рф

москва

владимир путин

киев

оон

ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Действия России по оказанию помощи республикам Донбасса законны, говорится в заявлении сопредседателей Ассоциации юристов России (АЮР), ссылающихся на документы ООН."Оказание военно-технической помощи признанным суверенным государствам соответствует всем необходимым правовым нормам, которые приняты на уровне ООН, поскольку между республиками и Российской Федерацией подписаны соответствующие договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, содержащие в себе положения о взаимных обязательствах по оказанию помощи в целях содействия устранению возникающих угроз и взаимного обеспечения обороны и безопасности", - сказано в заявлении.Там отмечается, что законность принятых решений подтверждается действующими нормами международного права, межгосударственными соглашениями и федеральными законами России, которые регламентируют, что принятие решений по вопросу оказания военно-технической помощи России иностранным государствам относится к компетенции президента РФ."Необходимо отметить и обязанность Российской Федерации как правового государства принять максимально возможные меры по привлечению к ответственности лиц, организовавших длящийся с 2014 года геноцид населения Донбасса", - считают сопредседатели АЮР.Там сослались на документ ООН, который определяет геноцид как намерение уничтожить какую-либо национальную или этническую группу, в том числе и путем создания для нее таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное ее физическое уничтожение."Таким образом, мировое сообщество и государства-члены ООН обязаны принять во внимание, что в соответствии с нормами вышеуказанной конвенции действия официального Киева по перекрытию доступа жителей Донбасса к электроэнергии, газу и питьевой воде бесспорно попадают под понятие геноцида даже в условиях отрицания киевскими властями своей причастности к деятельности националистских преступных формирований на территории республик", - сказано в заявлении.Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, где Киев регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику, привело сперва к эвакуации жителей республик в Россию, а затем – к объявлению президентом РФ Владимиром Путиным военной операции по демилитаризации Украины.В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Минобороны РФ подчеркивало, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, говорил Путин.

https://ria.ru/20220228/voyna-1775595330.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, москва, владимир путин, киев, оон, ассоциация юристов россии