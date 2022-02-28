https://ria.ru/20220228/donbass-1775601005.html
В Ассоциации юристов объяснили законность спецоперации России в Донбассе
В Ассоциации юристов объяснили законность спецоперации России в Донбассе - РИА Новости, 28.02.2022
В Ассоциации юристов объяснили законность спецоперации России в Донбассе
Действия России по оказанию помощи республикам Донбасса законны, говорится в заявлении сопредседателей Ассоциации юристов России (АЮР), ссылающихся на документы РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:06
2022-02-28T16:06
2022-02-28T16:06
россия
вооруженные силы рф
москва
владимир путин
киев
оон
ассоциация юристов россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Действия России по оказанию помощи республикам Донбасса законны, говорится в заявлении сопредседателей Ассоциации юристов России (АЮР), ссылающихся на документы ООН."Оказание военно-технической помощи признанным суверенным государствам соответствует всем необходимым правовым нормам, которые приняты на уровне ООН, поскольку между республиками и Российской Федерацией подписаны соответствующие договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, содержащие в себе положения о взаимных обязательствах по оказанию помощи в целях содействия устранению возникающих угроз и взаимного обеспечения обороны и безопасности", - сказано в заявлении.Там отмечается, что законность принятых решений подтверждается действующими нормами международного права, межгосударственными соглашениями и федеральными законами России, которые регламентируют, что принятие решений по вопросу оказания военно-технической помощи России иностранным государствам относится к компетенции президента РФ."Необходимо отметить и обязанность Российской Федерации как правового государства принять максимально возможные меры по привлечению к ответственности лиц, организовавших длящийся с 2014 года геноцид населения Донбасса", - считают сопредседатели АЮР.Там сослались на документ ООН, который определяет геноцид как намерение уничтожить какую-либо национальную или этническую группу, в том числе и путем создания для нее таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное ее физическое уничтожение."Таким образом, мировое сообщество и государства-члены ООН обязаны принять во внимание, что в соответствии с нормами вышеуказанной конвенции действия официального Киева по перекрытию доступа жителей Донбасса к электроэнергии, газу и питьевой воде бесспорно попадают под понятие геноцида даже в условиях отрицания киевскими властями своей причастности к деятельности националистских преступных формирований на территории республик", - сказано в заявлении.Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, где Киев регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику, привело сперва к эвакуации жителей республик в Россию, а затем – к объявлению президентом РФ Владимиром Путиным военной операции по демилитаризации Украины.В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Минобороны РФ подчеркивало, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, говорил Путин.
https://ria.ru/20220228/voyna-1775595330.html
https://ria.ru/20220228/ukraina-1775500268.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы рф, москва, владимир путин, киев, оон, ассоциация юристов россии
В Ассоциации юристов объяснили законность спецоперации России в Донбассе
Ассоциация юристов России: действия по оказанию помощи республикам Донбасса законны
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Действия России по оказанию помощи республикам Донбасса законны, говорится в заявлении сопредседателей Ассоциации юристов России (АЮР), ссылающихся на документы ООН.
"Оказание военно-технической помощи признанным суверенным государствам соответствует всем необходимым правовым нормам, которые приняты на уровне ООН
, поскольку между республиками и Российской Федерацией
подписаны соответствующие договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, содержащие в себе положения о взаимных обязательствах по оказанию помощи в целях содействия устранению возникающих угроз и взаимного обеспечения обороны и безопасности", - сказано в заявлении.
Там отмечается, что законность принятых решений подтверждается действующими нормами международного права, межгосударственными соглашениями и федеральными законами России, которые регламентируют, что принятие решений по вопросу оказания военно-технической помощи России иностранным государствам относится к компетенции президента РФ.
"Необходимо отметить и обязанность Российской Федерации как правового государства принять максимально возможные меры по привлечению к ответственности лиц, организовавших длящийся с 2014 года геноцид населения Донбасса", - считают сопредседатели АЮР.
Там сослались на документ ООН, который определяет геноцид как намерение уничтожить какую-либо национальную или этническую группу, в том числе и путем создания для нее таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное ее физическое уничтожение.
"Таким образом, мировое сообщество и государства-члены ООН обязаны принять во внимание, что в соответствии с нормами вышеуказанной конвенции действия официального Киева по перекрытию доступа жителей Донбасса
к электроэнергии, газу и питьевой воде бесспорно попадают под понятие геноцида даже в условиях отрицания киевскими властями своей причастности к деятельности националистских преступных формирований на территории республик", - сказано в заявлении.
Обострение ситуации на линии соприкосновения в Донбассе, где Киев
регулярно обстреливает ДНР
и ЛНР
, применяя запрещенную технику, привело сперва к эвакуации жителей республик в Россию, а затем – к объявлению президентом РФ Владимиром Путиным
военной операции по демилитаризации Украины
.
В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве
за помощью. Минобороны РФ подчеркивало, что удары наносятся только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ
развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, говорил Путин.