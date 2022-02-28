https://ria.ru/20220228/donbass-1775586315.html

В Донецке бригада Донбассгаза попала под обстрел

В Донецке бригада Донбассгаза попала под обстрел - РИА Новости, 28.02.2022

В Донецке бригада Донбассгаза попала под обстрел

Бригада Донбассгаза попала под обстрел в Донецке, один слесарь погиб, двое получили тяжелые ранения, сообщил в понедельник глава администрации Горловки Иван... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:18

2022-02-28T15:18

2022-02-28T15:26

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Бригада Донбассгаза попала под обстрел в Донецке, один слесарь погиб, двое получили тяжелые ранения, сообщил в понедельник глава администрации Горловки Иван Приходько."Трагедия в Донецке. При проведении восстановительных работ в Киевском районе попала под обстрел бригада Донбассгаза. Один слесарь погиб. Двое получили тяжелые ранения. Ребята устраняли последствия предыдущего обстрела, который произошел за час до этого", - написал Приходько в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

в мире, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс, иван приходько