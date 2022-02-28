15:18 28.02.2022 (обновлено: 15:26 28.02.2022)
В Донецке бригада Донбассгаза попала под обстрел
Бригада Донбассгаза попала под обстрел в Донецке, один слесарь погиб, двое тяжело ранены
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Бригада Донбассгаза попала под обстрел в Донецке, один слесарь погиб, двое получили тяжелые ранения, сообщил в понедельник глава администрации Горловки Иван Приходько.
"Трагедия в Донецке. При проведении восстановительных работ в Киевском районе попала под обстрел бригада Донбассгаза. Один слесарь погиб. Двое получили тяжелые ранения. Ребята устраняли последствия предыдущего обстрела, который произошел за час до этого", - написал Приходько в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
Опубликовано: Ольга Фомченкова