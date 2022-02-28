https://ria.ru/20220228/donbass-1775508441.html

Сирия готова признать ЛНР и ДНР, заявила советник Асада

Сирия готова признать ЛНР и ДНР, заявила советник Асада - РИА Новости, 28.02.2022

Сирия готова признать ЛНР и ДНР, заявила советник Асада

Дамаск не боится новых возможных санкций Запада в связи с решением признать Донецкую и Луганскую республики, санкционное давление не заставит Сирию отказаться... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T11:05

2022-02-28T11:05

2022-02-28T11:09

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ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дамаск не боится новых возможных санкций Запада в связи с решением признать Донецкую и Луганскую республики, санкционное давление не заставит Сирию отказаться от своей принципиальной позиции, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль."Что касается наших опасений дополнительных санкций из-за установления этих отношений, так санкции применяются против Сирии с 70-х годов прошлого века и даже когда были улучшения в отношениях с Западом, эти санкции не отменялись. И сегодня санкции применены против множества отраслей, если бы мы их боялись, мы бы не стали принимать множество тех решений, которые мы приняли. Санкции исторически и в настоящее время не смогли заставить нас отказаться от наших принципов и убеждений", - сказала Шибль.Советник сирийского лидера напомнила, что Дамаск заявил о готовности признать Донецкую и Луганскую республики, еще два месяца назад во время визита парламентской делегации из России, в состав которой входили представители ДНР.Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ. Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, сирия