11:05 28.02.2022 (обновлено: 11:09 28.02.2022)
Сирия готова признать ЛНР и ДНР, заявила советник Асада
Советник Асада Шибль: Сирия готова признать ЛНР и ДНР и не боится возможных новых санкций
© Фото : SANAДамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
ДАМАСК, 28 фев - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Дамаск не боится новых возможных санкций Запада в связи с решением признать Донецкую и Луганскую республики, санкционное давление не заставит Сирию отказаться от своей принципиальной позиции, заявила в интервью РИА Новости специальный советник президента Сирии Луна Шибль.
"Что касается наших опасений дополнительных санкций из-за установления этих отношений, так санкции применяются против Сирии с 70-х годов прошлого века и даже когда были улучшения в отношениях с Западом, эти санкции не отменялись. И сегодня санкции применены против множества отраслей, если бы мы их боялись, мы бы не стали принимать множество тех решений, которые мы приняли. Санкции исторически и в настоящее время не смогли заставить нас отказаться от наших принципов и убеждений", - сказала Шибль.
Советник сирийского лидера напомнила, что Дамаск заявил о готовности признать Донецкую и Луганскую республики, еще два месяца назад во время визита парламентской делегации из России, в состав которой входили представители ДНР.
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, Донецкая и Луганская народные республики заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь эвакуация касается женщин, детей и пожилых людей. Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может в ближайшее время отдать приказ военным перейти к наступлению, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. 19 февраля лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации, а затем обратились к России с просьбой признать независимость республик.
Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил в телеобращении, что считает необходимым незамедлительно признать суверенитет Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что мир предпочитает не замечать ужаса и геноцида в Донбассе, ни одного дня не обходится без обстрелов и убийства мирных жителей, а блокады не прекращаются. Сразу после обращения он подписал указы о признании ЛНР и ДНР. Также Путин поручил обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР Вооруженными силами РФ.
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Опубликовано: Ольга Фомченкова