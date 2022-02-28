https://ria.ru/20220228/donbass-1775488560.html

Три человека погибли и шестеро ранены среди мирного населения ДНР за сутки

Три человека погибли и шестеро ранены среди мирного населения ДНР за сутки - РИА Новости, 28.02.2022

Три человека погибли и шестеро ранены среди мирного населения ДНР за сутки

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что за последние сутки в ДНР погибли 3 человека среди гражданского населения, еще 6 - ранены. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:44

2022-02-28T09:44

2022-02-28T09:44

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в мире

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донбасс

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что за последние сутки в ДНР погибли 3 человека среди гражданского населения, еще 6 - ранены.Он добавил, что освобождение населенных пунктов республики от украинских войск продолжается. "Продвигаемся медленно, но уверенно", - отметил глава ДНР.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донецкая народная республика, донбасс, днр, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, денис пушилин