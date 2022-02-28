Три человека погибли и шестеро ранены среди мирного населения ДНР за сутки
Пушилин сообщил о трех погибших и шестерых раненых в ДНР за сутки среди мирного населения
Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что за последние сутки в ДНР погибли 3 человека среди гражданского населения, еще 6 - ранены.
"За последние сутки у нас трое погибших среди гражданского населения и шесть человек еще ранены", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что освобождение населенных пунктов республики от украинских войск продолжается. "Продвигаемся медленно, но уверенно", - отметил глава ДНР.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В последние недели ситуация в Донбассе обострилась: Киев сосредоточил на линии соприкосновения большую часть армии и регулярно обстреливает ДНР и ЛНР, применяя запрещенную технику. Из-за угрозы вторжения Украины ДНР и ЛНР начали эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в российские регионы. Была объявлена всеобщая мобилизация. В этой ситуации 19 февраля руководители республик обратились к России с просьбой признать их независимость.
Опубликовано: Ольга Фомченкова