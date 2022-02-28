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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/donbass-1775486328.html
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 28.02.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Украинские войска обстреляли Горловку и населенный пункт Зайцево (южное), сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T09:28
2022-02-28T09:28
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
зайцево
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
горловка
донбасс
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и населенный пункт Зайцево (южное), сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным представительства, обстрелы зафиксированы в 08.25 и 08.27. По населенным пунктам ДНР было выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра и 17 мин калибром 120 миллиметров.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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зайцево
горловка
донбасс
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в мире, зайцево, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, горловка, донбасс
09:28 28.02.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за две минуты обстреляли Горловку и Зайцево

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСтела на въезде в Горловку
Стела на въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и населенный пункт Зайцево (южное), сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно данным представительства, обстрелы зафиксированы в 08.25 и 08.27. По населенным пунктам ДНР было выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра и 17 мин калибром 120 миллиметров.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЗайцевоСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииГорловкаДонбасс
 
 
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