Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ за две минуты обстреляли Горловку и Зайцево
Стела на въезде в Горловку. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и населенный пункт Зайцево (южное), сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Согласно данным представительства, обстрелы зафиксированы в 08.25 и 08.27. По населенным пунктам ДНР было выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра и 17 мин калибром 120 миллиметров.
Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Опубликовано: Ольга Фомченкова