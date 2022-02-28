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Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево - РИА Новости, 28.02.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Зайцево

Украинские войска обстреляли Горловку и населенный пункт Зайцево (южное), сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T09:28

2022-02-28T09:28

2022-02-28T09:28

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донбасс

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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и населенный пункт Зайцево (южное), сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Согласно данным представительства, обстрелы зафиксированы в 08.25 и 08.27. По населенным пунктам ДНР было выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра и 17 мин калибром 120 миллиметров.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Горловка - один из крупнейших городов ДНР. Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, зайцево, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, горловка, донбасс