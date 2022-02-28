ВСУ выпустили 11 мин по населенному пункту Гольмовский, заявили в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили 11 мин по населенному пункту Гольмовский
© AP Photo / Anatolii StepanovСолдаты ВСУ в Донбассе
© AP Photo / Anatolii Stepanov
Солдаты ВСУ в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по населенному пункту Гольмовский четыре мины калибром 120 мм и семь мин калибром 82 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел в 08.19 (по направлению) н.п. Новолуганское - н.п. Гольмовский: выпущено четыре мины калибром 120 мм и семь мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Ольга Фомченкова