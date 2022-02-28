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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/donbass-1775480852.html
Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР
Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР - РИА Новости, 28.02.2022
Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР
Украинские войска обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Горловка в ДНР, выпустив по ним мины калибра 82 мм и 120 мм, сообщило представительство Донецкой... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:57
2022-02-28T08:57
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
горловка
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
сцкк
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Горловка в ДНР, выпустив по ним мины калибра 82 мм и 120 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел &lt;...&gt; 07.05 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 12 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 6 мин калибром 120 мм", - также говорится в заявлении.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
https://ria.ru/20220228/genotsid-1775431977.html
донецкая народная республика
горловка
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2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
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в мире, донецкая народная республика, горловка, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, сцкк
08:57 28.02.2022
 
Украинские войска обстреляли населенный пункт Широкая Балка в ДНР

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Широкой Балке 12 мин калибром 82 мм

© REUTERS / Maksim LevinСолдаты ВСУ
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
Солдаты ВСУ
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ДОНЕЦК, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска обстреляли населенные пункты Широкая Балка и Горловка в ДНР, выпустив по ним мины калибра 82 мм и 120 мм, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел <...> 07.05 - н.п. Новгородское - н.п. Широкая Балка: выпущено 12 мин калибром 82 мм", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению... н.п. Ленинское - н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 6 мин калибром 120 мм", - также говорится в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Многие страны ЕС сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов. РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля. Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Жительница во дворе жилого дома, подвергшегося обстрелу, в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Геноцид, над которым смеется Европа
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаГорловкаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииСЦКК
 
 
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