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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/donbass-1775477957.html
Власти Горловки сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ
Власти Горловки сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.02.2022
Власти Горловки сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ
Украинские войска с утра ведут массированный обстрел Горловки в ДНР, помимо этого ведется обстрел по зданию школы в поселке Зайцево и заводу "Кераммаш" в ДНР,... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T08:34
2022-02-28T08:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
горловка
иван приходько
донецкая народная республика
донбасс
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска с утра ведут массированный обстрел Горловки в ДНР, помимо этого ведется обстрел по зданию школы в поселке Зайцево и заводу "Кераммаш" в ДНР, сообщил в понедельник глава администрации Горловки Иван Приходько."С самого утра украинские вооруженные формирования ведут массированный обстрел Горловки. Обстрелу подвергся поселок шахты 6/7, школа № 15 в поселке Зайцево, завод "Кераммаш" в поселке Гольмовский", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, горловка, иван приходько, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
08:34 28.02.2022
 
Власти Горловки сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ

Глава администрации Приходько: ВСУ с утра ведут массированный обстрел Горловки

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчина у здания школы в Горловке, поврежденной в результате обстрела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска с утра ведут массированный обстрел Горловки в ДНР, помимо этого ведется обстрел по зданию школы в поселке Зайцево и заводу "Кераммаш" в ДНР, сообщил в понедельник глава администрации Горловки Иван Приходько.
"С самого утра украинские вооруженные формирования ведут массированный обстрел Горловки. Обстрелу подвергся поселок шахты 6/7, школа № 15 в поселке Зайцево, завод "Кераммаш" в поселке Гольмовский", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Военнослужащие армии ДНР на Мариупольском направлении - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
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"Бежали в панике". Что происходит на брошенных украинских позициях
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГорловкаИван ПриходькоДонецкая Народная РеспубликаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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