https://ria.ru/20220228/donbass-1775477957.html

Власти Горловки сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ

Власти Горловки сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ - РИА Новости, 28.02.2022

Власти Горловки сообщили о массированном обстреле со стороны ВСУ

Украинские войска с утра ведут массированный обстрел Горловки в ДНР, помимо этого ведется обстрел по зданию школы в поселке Зайцево и заводу "Кераммаш" в ДНР,... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T08:34

2022-02-28T08:34

2022-02-28T08:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

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донецкая народная республика

донбасс

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признание днр и лнр в россии

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Украинские войска с утра ведут массированный обстрел Горловки в ДНР, помимо этого ведется обстрел по зданию школы в поселке Зайцево и заводу "Кераммаш" в ДНР, сообщил в понедельник глава администрации Горловки Иван Приходько."С самого утра украинские вооруженные формирования ведут массированный обстрел Горловки. Обстрелу подвергся поселок шахты 6/7, школа № 15 в поселке Зайцево, завод "Кераммаш" в поселке Гольмовский", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/donbass-1775390025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, горловка, иван приходько, донецкая народная республика, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии