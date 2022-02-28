https://ria.ru/20220228/dokhody-1775648896.html

"Металлоинвест" Усманова повысит доходы сотрудников в 2022 году на 11%

"Металлоинвест" Усманова повысит доходы сотрудников в 2022 году на 11% - РИА Новости, 28.02.2022

"Металлоинвест" Усманова повысит доходы сотрудников в 2022 году на 11%

Компания "Металлоинвест" Алишера Усманова, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:59

2022-02-28T18:59

2022-02-28T18:59

новости компаний - экономика

металлоинвест

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/01/1603752750_0:207:3072:1935_1920x0_80_0_0_9129066dcb549f2684a8993fc4c5c7ec.jpg

МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Компания "Металлоинвест" Алишера Усманова, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из ведущих региональных производителей высококачественной стали, повысит доходы сотрудников компании в 2022 году более чем на 11%, на эти цели будут направлены более 2,3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба "Металлоинвеста"."Повышение пройдет в два этапа: на 5% - в марте-апреле и на 6% - в сентябре-октябре. На первом этапе повышения, с 1 марта заработная плата вырастет у большинства сотрудников, с 1 апреля – у линейных руководителей и управленческого звена предприятий. Доходы сотрудников Управляющей компании будут повышены с 1 апреля дифференцированно", - говорится в пресс-релизе.По словам генерального директора "Металлоинвеста" Назима Эфендиева "Металлоинвест" - единственная компания отрасли, которая три года подряд повышает заработную плату дважды в год."Ежегодно доходы сотрудников увеличивается минимум на 10%, опережая темпы инфляции. Это обеспечивает уверенность в завтрашнем дне, возможность строить планы, развиваться и двигаться вперёд", - сказал Эфендиев.В 2021 году доход сотрудников предприятий Металлоинвеста был увеличен дважды. Суммарное повышение по итогам 2021 года с учётом введения новых планов премирования, доплат и надбавок, а также перераспределения фонда оплаты труда, составило около 12%.Всего, за последние три года рост среднемесячной заработной платы в компании, в зависимости от предприятия, составил 35-39%.

https://realty.ria.ru/20220124/tsement-1769298560.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, металлоинвест