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"Металлоинвест" Усманова повысит доходы сотрудников в 2022 году на 11%
"Металлоинвест" Усманова повысит доходы сотрудников в 2022 году на 11% - РИА Новости, 28.02.2022
"Металлоинвест" Усманова повысит доходы сотрудников в 2022 году на 11%
Компания "Металлоинвест" Алишера Усманова, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T18:59
2022-02-28T18:59
2022-02-28T18:59
новости компаний - экономика
металлоинвест
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Компания "Металлоинвест" Алишера Усманова, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из ведущих региональных производителей высококачественной стали, повысит доходы сотрудников компании в 2022 году более чем на 11%, на эти цели будут направлены более 2,3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба "Металлоинвеста"."Повышение пройдет в два этапа: на 5% - в марте-апреле и на 6% - в сентябре-октябре. На первом этапе повышения, с 1 марта заработная плата вырастет у большинства сотрудников, с 1 апреля – у линейных руководителей и управленческого звена предприятий. Доходы сотрудников Управляющей компании будут повышены с 1 апреля дифференцированно", - говорится в пресс-релизе.По словам генерального директора "Металлоинвеста" Назима Эфендиева "Металлоинвест" - единственная компания отрасли, которая три года подряд повышает заработную плату дважды в год."Ежегодно доходы сотрудников увеличивается минимум на 10%, опережая темпы инфляции. Это обеспечивает уверенность в завтрашнем дне, возможность строить планы, развиваться и двигаться вперёд", - сказал Эфендиев.В 2021 году доход сотрудников предприятий Металлоинвеста был увеличен дважды. Суммарное повышение по итогам 2021 года с учётом введения новых планов премирования, доплат и надбавок, а также перераспределения фонда оплаты труда, составило около 12%.Всего, за последние три года рост среднемесячной заработной платы в компании, в зависимости от предприятия, составил 35-39%.
https://realty.ria.ru/20220124/tsement-1769298560.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, металлоинвест
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Компания "Металлоинвест" Алишера Усманова, ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из ведущих региональных производителей высококачественной стали, повысит доходы сотрудников компании в 2022 году более чем на 11%, на эти цели будут направлены более 2,3 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба "Металлоинвеста".
"Повышение пройдет в два этапа: на 5% - в марте-апреле и на 6% - в сентябре-октябре. На первом этапе повышения, с 1 марта заработная плата вырастет у большинства сотрудников, с 1 апреля – у линейных руководителей и управленческого звена предприятий. Доходы сотрудников Управляющей компании будут повышены с 1 апреля дифференцированно", - говорится в пресс-релизе.
По словам генерального директора "Металлоинвеста" Назима Эфендиева "Металлоинвест" - единственная компания отрасли, которая три года подряд повышает заработную плату дважды в год.
"Ежегодно доходы сотрудников увеличивается минимум на 10%, опережая темпы инфляции. Это обеспечивает уверенность в завтрашнем дне, возможность строить планы, развиваться и двигаться вперёд", - сказал Эфендиев.
В 2021 году доход сотрудников предприятий Металлоинвеста
был увеличен дважды. Суммарное повышение по итогам 2021 года с учётом введения новых планов премирования, доплат и надбавок, а также перераспределения фонда оплаты труда, составило около 12%.
Всего, за последние три года рост среднемесячной заработной платы в компании, в зависимости от предприятия, составил 35-39%.