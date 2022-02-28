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"За что?" Похороны погибших учителей в Горловке
"За что?" Похороны погибших учителей в Горловке - РИА Новости, 28.02.2022
"За что?" Похороны погибших учителей в Горловке
В Горловке простились с двумя учителями, погибшими при обстреле школы украинскими войсками. Гражданская панихида — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T13:16
2022-02-28T13:16
фото
обострение ситуации в днр и лнр
горловка
обстрелы
ситуация в днр и лнр
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В Горловке простились с двумя учителями, погибшими при обстреле школы украинскими войсками. Гражданская панихида — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, горловка, обстрелы, ситуация в днр и лнр
13:16 28.02.2022
 

"За что?" Похороны погибших учителей в Горловке

Читать ria.ru в
В Горловке простились с двумя учителями, погибшими при обстреле школы украинскими войсками. Гражданская панихида — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Трагедия в Горловке произошла 25 февраля. Около 11 часов утра крупнокалиберный снаряд попал в здание школы № 50.

Родные и близкие во время прощания с погибшим при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР
1 из 8

Трагедия в Горловке произошла 25 февраля. Около 11 часов утра крупнокалиберный снаряд попал в здание школы № 50.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Погибли учитель географии Елена Павловна Кудрик, 1969 года рождения, и замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Викторовна Иванова, 1977 года.

Родные и близкие во время прощания с погибшим при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР
2 из 8

Погибли учитель географии Елена Павловна Кудрик, 1969 года рождения, и замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Викторовна Иванова, 1977 года.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

С учителями простились 28 февраля.

Родные и близкие во время прощания с погибшим при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР
3 из 8

С учителями простились 28 февраля.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Почтить память погибших пришли многие жители города.

Родные и близкие во время прощания с погибшим при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР
4 из 8

Почтить память погибших пришли многие жители города.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Священнослужитель отпевает погибших.

Священнослужитель отпевает погибших при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР
5 из 8

Священнослужитель отпевает погибших.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"За что? — задается вопросом мэр Горловки Иван Приходько.

Прощание с погибшими при обстреле учителями школы в Горловке
6 из 8

"За что? — задается вопросом мэр Горловки Иван Приходько.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"За то, что учили своих детей добру? За то, что воспитывали детей добрыми, честными и порядочными?" — спрашивает мэр.

Вынос гробов с телами погибших при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР
7 из 8

"За то, что учили своих детей добру? За то, что воспитывали детей добрыми, честными и порядочными?" — спрашивает мэр.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Похороны погибших учителей в Горловке.

Женщины несут фотографии погибших при обстреле украинскими войсками здания школы в Горловке в ДНР
8 из 8

Похороны погибших учителей в Горловке.

© РИА Новости / Илья Питалев
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