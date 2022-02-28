"За что?" Похороны погибших учителей в Горловке
Трагедия в Горловке произошла 25 февраля. Около 11 часов утра крупнокалиберный снаряд попал в здание школы № 50.
Трагедия в Горловке произошла 25 февраля. Около 11 часов утра крупнокалиберный снаряд попал в здание школы № 50.
Погибли учитель географии Елена Павловна Кудрик, 1969 года рождения, и замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Викторовна Иванова, 1977 года.
Погибли учитель географии Елена Павловна Кудрик, 1969 года рождения, и замдиректора по учебно-воспитательной работе Елена Викторовна Иванова, 1977 года.
С учителями простились 28 февраля.
Почтить память погибших пришли многие жители города.
Почтить память погибших пришли многие жители города.
Священнослужитель отпевает погибших.
"За что? — задается вопросом мэр Горловки Иван Приходько.
"За что? — задается вопросом мэр Горловки Иван Приходько.
"За то, что учили своих детей добру? За то, что воспитывали детей добрыми, честными и порядочными?" — спрашивает мэр.
"За то, что учили своих детей добру? За то, что воспитывали детей добрыми, честными и порядочными?" — спрашивает мэр.
Похороны погибших учителей в Горловке.