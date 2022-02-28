https://ria.ru/20220228/dnr-1775530247.html

"За что?" Похороны погибших учителей в Горловке

"За что?" Похороны погибших учителей в Горловке - РИА Новости, 28.02.2022

"За что?" Похороны погибших учителей в Горловке

В Горловке простились с двумя учителями, погибшими при обстреле школы украинскими войсками. Гражданская панихида — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T13:16

2022-02-28T13:16

2022-02-28T13:16

фото

обострение ситуации в днр и лнр

горловка

обстрелы

ситуация в днр и лнр

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В Горловке простились с двумя учителями, погибшими при обстреле школы украинскими войсками. Гражданская панихида — в фотоленте Ria.ru.

горловка

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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