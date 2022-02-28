14:36 28.02.2022 (обновлено: 15:38 28.02.2022)
Дерипаска попросил у ЦБ разъяснений после повышения ключевой ставки
Дерипаска ждет разъяснений ЦБ по экономической политике после повышения ключевой ставки
Олег Дерипаска
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Миллиардер Олег Дерипаска, известный критикой Банка России, отреагировал на повышение ключевой ставки до 20% и решение обязать экспортеров продавать 80% валютной выручки: он ждет внятных комментариев по экономической политике на ближайшие три месяца.
Банк России ранее в понедельник на экстренном заседании совета директоров повысил ключевую ставку до 20% с 9,5%, что стало ее новым историческим максимумом. Последний раз экстренное заседание ЦБ проводил в декабре 2014 года: тогда ставка была повышена на 6,5 процентного пункта - до 17%. Кроме того, Минфин обязал экспортеров с 28 февраля продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.
"Подъем ставки, обязательная продажа валюты (сейчас еще вспомнят, что по курсу, установленному ЦБ на дату проведения расчетов) - это первый тест на то, за чей счет реально будет этот банкет. Очень хочется разъяснений и внятных комментариев по экономической политике ближайших трех месяцев", - написал Дерипаска в своем Telegram-канале.
Позднее бизнесмен сделал еще один пост, указав, что это реальный кризис и нужны реальные кризис-менеджеры, а "не фантасты с пачкой презенташек". "Сейчас, как в 2014-м, пересидеть не удастся. Необходимо менять экономическую политику, нужно заканчивать весь этот госкапитализм", - добавил он.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В ответ западные страны ввели новые жесткие санкции, в том числе в отношении банков и самого ЦБ РФ. На этом фоне доллар и евро в понедельник обновили исторический максимум, подскочив до 109,185 рубля и 122 рубля соответственно.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия готовилась к санкциям заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры. В понедельник глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что кабмин в ближайшее время представит план поддержки экономики России.
Опубликовано: Ольга Филиппова