https://ria.ru/20220228/delegatsiya-1775651424.html

Делегация Рязанской области начала деловой визит в Армению

Делегация Рязанской области начала деловой визит в Армению - РИА Новости, 28.02.2022

Делегация Рязанской области начала деловой визит в Армению

Бизнес-миссия Рязанской области приступила к работе в Армении в рамках трехдневного делового визита, сообщило правительство региона. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T19:08

2022-02-28T19:08

2022-02-28T19:08

рязанская область

экономика

россия

армения

ереван

торгово-промышленная палата рф

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РЯЗАНЬ, 28 фев - РИА Новости. Бизнес-миссия Рязанской области приступила к работе в Армении в рамках трехдневного делового визита, сообщило правительство региона."Делегация Рязанской области работает в Армении в рамках трехдневного делового визита, организованного по поручению губернатора Николая Любимова", - говорится в сообщении.Уточняется, что в состав делегации входят представители рязанских институтов поддержки бизнеса, 15 экспортноориентированных компаний, которые выпускают продукцию, востребованную в строительстве, медицине, пищевой промышленности, рыболовецкой отрасли, IT-сфере, производстве мебели, приборов и оборудования.В первый день визита состоялась встреча заместителя председателя правительства Рязанской области Артема Никитина, который возглавляет эту бизнес-миссию, с советником-посланником посольства РФ в Армении Максимом Селезневым. Кроме того, прошли деловые переговоры с торгпредом РФ в Армении Анной Донченко."Налаживание тесных экономических связей с нашими ближайшими союзниками и партнерами приобретает дополнительную важность в сегодняшнее непростое время. Надеюсь, что эта бизнес-миссия будет тем самым маленьким кирпичиком, который в дальнейшем создаст прочное здание экономических отношений между Рязанской областью и Арменией", – цитирует слова Селезнева пресс-служба правительства Рязанской области.На встречах обсуждались перспективы сотрудничества в вопросах продвижения продукции рязанских производителей, мерах поддержки инвесторов, предпринимателей, которые действуют на территории Рязанской области, был представлен социально-экономический потенциал региона. "За прошлый год мы показали очень хорошие результаты экономического развития в целом. Объем экспорта в Рязанской области вырос более чем в три раза, это самый быстрый рост среди всех субъектов РФ. Рост объемов инвестиций у нас – более 45%", – сообщил Никитин.До 15 апреля в Ереване будет работать шоурум рязанских предприятий. В его открытии приняли участие заместитель министра территориального управления и инфраструктур Армении Ваче Тертерян, исполнительный директор ТПП Армении Андраник Алексанян, и.о. вице-президента ТПП Республики Армения Карен Иванов.Более 60 компаний-экспортеров Рязанской области представят на площадке свыше 700 видов товаров. Запланированы презентации и деловые встречи, цель которых – знакомство местного бизнеса с продукцией рязанских компаний и выход на подписание контрактов, уточняется в сообщении."Шоурум в Армении – это наш третий проект, два других уже успешно реализованы в Казахстане и Узбекистане. Надеемся, что в Ереване эта практика Рязанской области будет столь же полезной и эффективной, и о качественной рязанской продукции узнает максимальное количество потенциальных партнеров наших предпринимателей", – подчеркнул Никитин, отметив, что Рязанская область планирует развивать с Арменией не только деловое, но и культурное, и гуманитарное сотрудничество.

https://ria.ru/20220215/predprinimateli-1772949198.html

https://ria.ru/20211028/sotssfera-1756745394.html

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

экономика, россия, армения, ереван, торгово-промышленная палата рф