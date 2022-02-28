https://ria.ru/20220228/britaniya-1775642212.html

МИД Британии рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию

МИД Британии рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию - РИА Новости, 28.02.2022

МИД Британии рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок в Россию

МИД Великобритании рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, говорится в обновленной рекомендации британского МИД по путешествиям. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T18:34

2022-02-28T18:34

2022-02-28T18:52

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ЛОНДОН, 28 фев - РИА Новости. МИД Великобритании рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Россию, говорится в обновленной рекомендации британского МИД по путешествиям."Министерство иностранных дел рекомендует воздерживаться от поездок по всей России из-за отсутствия доступных вариантов перелета для возвращения в Великобританию и повышенной нестабильности в российской экономике", - отметили в ведомстве.Там напомнили, что 24 февраля премьер-министр объявил, что в ответ на спецоперацию России на Украине всем регулярным рейсам, выполняемым российскими авиакомпаниями, будет запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Соединенного Королевства или входить в него.В ответ 25 февраля российские власти ввели ограничения на все рейсы, выполняемые Великобританией с использованием российского воздушного пространства. British Airways решила немедленно прекратить полеты в Россию. В свою очередь, ЕС 27 февраля объявил, что российским самолетам будет запрещено летать в воздушном пространстве ЕС или входить в него."Если вы находитесь в России, вы должны знать, что может оказаться невозможным вылететь напрямую в Великобританию или через страны ЕС, и вам следует соответствующим образом изменить планы поездок", - указали в британском МИД.Кроме того, там обратили внимание на экономическую ситуацию в РФ. "Вы должны знать, что любые суммы в российской валюте, которыми вы владеете, могут снизиться в цене в ближайшие дни. Также поступают сообщения о том, что иностранные граждане в России испытывают трудности с использованием банкоматов и банковских услуг. Вы должны знать, что у вас может быть невозможен доступ к вашим средствам через российские банки", - предупредили в британском МИД.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.

https://ria.ru/20220227/finlyandiya-1775415774.html

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2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, великобритания, в мире