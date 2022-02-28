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В Польше сообщили о ста тысячах въехавших в страну беженцев с Украины

В Польше сообщили о ста тысячах въехавших в страну беженцев с Украины - РИА Новости, 28.02.2022

В Польше сообщили о ста тысячах въехавших в страну беженцев с Украины

В Польшу с Украины въехали 27 февраля почти 100 тысяч человек с Украины, в понедельник утром - 28 тысяч, сообщила в Twitter польская пограничная служба. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T12:23

2022-02-28T12:23

2022-02-28T12:47

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ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. В Польшу с Украины въехали 27 февраля почти 100 тысяч человек с Украины, в понедельник утром - 28 тысяч, сообщила в Twitter польская пограничная служба."Вчера, 27 февраля, с Украины въехали почти 100 тысяч человек. На 7.00 утра (9.00 мск) сегодняшнего дня - 28 тысяч", - сообщили в ведомстве, добавив, что с 24 февраля польские пограничники пропустили "более 281 тысяч человек, бегущих из охваченной войной Украины".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура

https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775504696.html

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Владимир Лаврентьев

в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, донбасс, украина, польша, беженцы