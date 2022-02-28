https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775532297.html
В Польше сообщили о ста тысячах въехавших в страну беженцев с Украины
В Польше сообщили о ста тысячах въехавших в страну беженцев с Украины - РИА Новости, 28.02.2022
В Польше сообщили о ста тысячах въехавших в страну беженцев с Украины
В Польшу с Украины въехали 27 февраля почти 100 тысяч человек с Украины, в понедельник утром - 28 тысяч, сообщила в Twitter польская пограничная служба. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:23
2022-02-28T12:23
2022-02-28T12:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
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донбасс
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ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. В Польшу с Украины въехали 27 февраля почти 100 тысяч человек с Украины, в понедельник утром - 28 тысяч, сообщила в Twitter польская пограничная служба."Вчера, 27 февраля, с Украины въехали почти 100 тысяч человек. На 7.00 утра (9.00 мск) сегодняшнего дня - 28 тысяч", - сообщили в ведомстве, добавив, что с 24 февраля польские пограничники пропустили "более 281 тысяч человек, бегущих из охваченной войной Украины".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, донбасс, украина, польша, беженцы
12:23 28.02.2022 (обновлено: 12:47 28.02.2022)
В Польше сообщили о ста тысячах въехавших в страну беженцев с Украины
Погранслужба Польши сообщила о ста тысячах въехавших в страну беженцев с Украины