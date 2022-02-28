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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775532297.html
В Польше сообщили о ста тысячах въехавших в страну беженцев с Украины
В Польше сообщили о ста тысячах въехавших в страну беженцев с Украины - РИА Новости, 28.02.2022
В Польше сообщили о ста тысячах въехавших в страну беженцев с Украины
В Польшу с Украины въехали 27 февраля почти 100 тысяч человек с Украины, в понедельник утром - 28 тысяч, сообщила в Twitter польская пограничная служба. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T12:23
2022-02-28T12:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
донбасс
украина
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ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. В Польшу с Украины въехали 27 февраля почти 100 тысяч человек с Украины, в понедельник утром - 28 тысяч, сообщила в Twitter польская пограничная служба."Вчера, 27 февраля, с Украины въехали почти 100 тысяч человек. На 7.00 утра (9.00 мск) сегодняшнего дня - 28 тысяч", - сообщили в ведомстве, добавив, что с 24 февраля польские пограничники пропустили "более 281 тысяч человек, бегущих из охваченной войной Украины".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура
https://ria.ru/20220228/bezhentsy-1775504696.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
донбасс
украина
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в мире, владимир путин, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, донбасс, украина, польша, беженцы
12:23 28.02.2022 (обновлено: 12:47 28.02.2022)
 
В Польше сообщили о ста тысячах въехавших в страну беженцев с Украины

Погранслужба Польши сообщила о ста тысячах въехавших в страну беженцев с Украины

© REUTERS / Yara NardiЛюди, въехавшие в Польшу с территории Украины
Люди, въехавшие в Польшу с территории Украины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© REUTERS / Yara Nardi
Люди, въехавшие в Польшу с территории Украины
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 28 фев – РИА Новости. В Польшу с Украины въехали 27 февраля почти 100 тысяч человек с Украины, в понедельник утром - 28 тысяч, сообщила в Twitter польская пограничная служба.
"Вчера, 27 февраля, с Украины въехали почти 100 тысяч человек. На 7.00 утра (9.00 мск) сегодняшнего дня - 28 тысяч", - сообщили в ведомстве, добавив, что с 24 февраля польские пограничники пропустили "более 281 тысяч человек, бегущих из охваченной войной Украины".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании ДНР и ЛНР, которые еще с 2014 года провозгласили независимость от Киева. Рано утром 24 февраля Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура
Автобус, доставивший жителей из Донецкой и Луганской народных республик - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:52Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Более пяти тысяч беженцев из Донбасса пересекли границу с Россией за сутки
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссияДонбассУкраинаПольшаБеженцы
 
 
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