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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/belorussiya-1775565142.html
Белорусский рубль упал к доллару и евро на 11%
Белорусский рубль упал к доллару и евро на 11% - РИА Новости, 28.02.2022
Белорусский рубль упал к доллару и евро на 11%
Курс доллара к белорусском рублю в понедельник на биржевых торгах в Белоруссии вырос на 11,4%, курс евро – на 11,1%, следует из данных торгов, опубликованных на РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:09
2022-02-28T14:09
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
белоруссия
курс доллара
санкции
признание днр и лнр в россии
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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Курс доллара к белорусском рублю в понедельник на биржевых торгах в Белоруссии вырос на 11,4%, курс евро – на 11,1%, следует из данных торгов, опубликованных на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.Согласно информации биржи, доллар подорожал на 11,4% до 3,0744 белорусского рубля, евро – на 11,1% до 3,4299 белорусского рубля. При этом курс российского рубля снизился на 9,77% до 2,9757 белорусского рубля за 100 российских рублей.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Страны Запада объявили об этапе ввода санкций в отношении России из-за событий на Украине, а также против Белоруссии – за поддержку ею российской спецоперации.
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экономика, белоруссия, курс доллара, санкции, признание днр и лнр в россии
14:09 28.02.2022
 
Белорусский рубль упал к доллару и евро на 11%

Белорусский рубль упал к доллару и евро на 11% на торгах в понедельник

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМонета номиналом 10 белорусских копеек
Монета номиналом 10 белорусских копеек - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Sputnik / Виктор Толочко
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Монета номиналом 10 белорусских копеек. Архивное фото
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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Курс доллара к белорусском рублю в понедельник на биржевых торгах в Белоруссии вырос на 11,4%, курс евро – на 11,1%, следует из данных торгов, опубликованных на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.
Согласно информации биржи, доллар подорожал на 11,4% до 3,0744 белорусского рубля, евро – на 11,1% до 3,4299 белорусского рубля. При этом курс российского рубля снизился на 9,77% до 2,9757 белорусского рубля за 100 российских рублей.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.
Страны Запада объявили об этапе ввода санкций в отношении России из-за событий на Украине, а также против Белоруссии – за поддержку ею российской спецоперации.
Национальный банк Республики Белорусь - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
11:53
Нацбанк Белоруссии с 1 марта повысит ставку рефинансирования до 12%
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаБелоруссияКурс доллараСанкцииПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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