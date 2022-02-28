https://ria.ru/20220228/belorussiya-1775565142.html
Белорусский рубль упал к доллару и евро на 11%
Белорусский рубль упал к доллару и евро на 11% - РИА Новости, 28.02.2022
Белорусский рубль упал к доллару и евро на 11%
Курс доллара к белорусском рублю в понедельник на биржевых торгах в Белоруссии вырос на 11,4%, курс евро – на 11,1%, следует из данных торгов, опубликованных на РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:09
2022-02-28T14:09
2022-02-28T14:09
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
белоруссия
курс доллара
санкции
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145580/83/1455808379_0:106:2860:1715_1920x0_80_0_0_1f9b5ed75c7e8bfa912f0ffe23ad855c.jpg
МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Курс доллара к белорусском рублю в понедельник на биржевых торгах в Белоруссии вырос на 11,4%, курс евро – на 11,1%, следует из данных торгов, опубликованных на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.Согласно информации биржи, доллар подорожал на 11,4% до 3,0744 белорусского рубля, евро – на 11,1% до 3,4299 белорусского рубля. При этом курс российского рубля снизился на 9,77% до 2,9757 белорусского рубля за 100 российских рублей.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Страны Запада объявили об этапе ввода санкций в отношении России из-за событий на Украине, а также против Белоруссии – за поддержку ею российской спецоперации.
https://ria.ru/20220228/stavka-1775523267.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145580/83/1455808379_217:0:2644:1820_1920x0_80_0_0_80fd6126bef67b9167422c0bc040b25e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белоруссия, курс доллара, санкции, признание днр и лнр в россии
Белорусский рубль упал к доллару и евро на 11%
Белорусский рубль упал к доллару и евро на 11% на торгах в понедельник