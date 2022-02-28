https://ria.ru/20220228/belorussiya-1775565142.html

Белорусский рубль упал к доллару и евро на 11%

Белорусский рубль упал к доллару и евро на 11% - РИА Новости, 28.02.2022

Белорусский рубль упал к доллару и евро на 11%

Курс доллара к белорусском рублю в понедельник на биржевых торгах в Белоруссии вырос на 11,4%, курс евро – на 11,1%, следует из данных торгов, опубликованных на РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:09

2022-02-28T14:09

2022-02-28T14:09

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

белоруссия

курс доллара

санкции

признание днр и лнр в россии

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МИНСК, 28 фев – РИА Новости. Курс доллара к белорусском рублю в понедельник на биржевых торгах в Белоруссии вырос на 11,4%, курс евро – на 11,1%, следует из данных торгов, опубликованных на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.Согласно информации биржи, доллар подорожал на 11,4% до 3,0744 белорусского рубля, евро – на 11,1% до 3,4299 белорусского рубля. При этом курс российского рубля снизился на 9,77% до 2,9757 белорусского рубля за 100 российских рублей.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Страны Запада объявили об этапе ввода санкций в отношении России из-за событий на Украине, а также против Белоруссии – за поддержку ею российской спецоперации.

https://ria.ru/20220228/stavka-1775523267.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белоруссия, курс доллара, санкции, признание днр и лнр в россии