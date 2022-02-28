https://ria.ru/20220228/banki-1775607579.html

Важно поддержать не только банки, но и их клиентов, заявила Набиуллина

Важно поддержать не только банки, но и их клиентов, заявила Набиуллина - РИА Новости, 28.02.2022

Важно поддержать не только банки, но и их клиентов, заявила Набиуллина

Властям РФ важно в текущих условиях поддержать не только банки, но и их клиентов - граждан и компании, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:30

2022-02-28T16:30

2022-02-28T16:30

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

ипотека

эльвира набиуллина

признание документов днр и лнр

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Властям РФ важно в текущих условиях поддержать не только банки, но и их клиентов - граждан и компании, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Очень важно в текущей ситуации поддержать не только банки, но и их клиентов. Граждане и компании также сталкиваются с ухудшением финансового положения в результате введенных санкционных ограничений", - сказала она.При этом, по ее словам, банки могут не ухудшать оценку финансового положения заемщиков и качество обслуживания долга."Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны", - отметила она.ЦБ РФ 28 февраля экстренно повысил ключевую ставку до 20% годовых с целью поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ипотека, эльвира набиуллина, признание документов днр и лнр