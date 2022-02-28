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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Важно поддержать не только банки, но и их клиентов, заявила Набиуллина
Важно поддержать не только банки, но и их клиентов, заявила Набиуллина - РИА Новости, 28.02.2022
Важно поддержать не только банки, но и их клиентов, заявила Набиуллина
Властям РФ важно в текущих условиях поддержать не только банки, но и их клиентов - граждан и компании, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:30
2022-02-28T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
эльвира набиуллина
признание документов днр и лнр
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Властям РФ важно в текущих условиях поддержать не только банки, но и их клиентов - граждан и компании, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Очень важно в текущей ситуации поддержать не только банки, но и их клиентов. Граждане и компании также сталкиваются с ухудшением финансового положения в результате введенных санкционных ограничений", - сказала она.При этом, по ее словам, банки могут не ухудшать оценку финансового положения заемщиков и качество обслуживания долга."Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны", - отметила она.ЦБ РФ 28 февраля экстренно повысил ключевую ставку до 20% годовых с целью поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ипотека, эльвира набиуллина, признание документов днр и лнр
16:30 28.02.2022
 
Важно поддержать не только банки, но и их клиентов, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина: российским властям важно поддержать не только банки, но и их клиентов

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Властям РФ важно в текущих условиях поддержать не только банки, но и их клиентов - граждан и компании, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Очень важно в текущей ситуации поддержать не только банки, но и их клиентов. Граждане и компании также сталкиваются с ухудшением финансового положения в результате введенных санкционных ограничений", - сказала она.
"В связи с этим мы рекомендуем банкам идти навстречу клиентам: проводить реструктуризации кредитов, не назначать пени и штрафы по таким кредитам. Это касается кредитов и граждан, и бизнеса", - добавила Набиуллина.
При этом, по ее словам, банки могут не ухудшать оценку финансового положения заемщиков и качество обслуживания долга.
"Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны", - отметила она.
ЦБ РФ 28 февраля экстренно повысил ключевую ставку до 20% годовых с целью поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
08:00
Запад открыл против России второй фронт. Экономический
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)ИпотекаЭльвира НабиуллинаПризнание документов ДНР и ЛНР
 
 
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