https://ria.ru/20220228/banki-1775607579.html
Важно поддержать не только банки, но и их клиентов, заявила Набиуллина
Важно поддержать не только банки, но и их клиентов, заявила Набиуллина - РИА Новости, 28.02.2022
Важно поддержать не только банки, но и их клиентов, заявила Набиуллина
Властям РФ важно в текущих условиях поддержать не только банки, но и их клиентов - граждан и компании, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:30
2022-02-28T16:30
2022-02-28T16:30
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
ипотека
эльвира набиуллина
признание документов днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Властям РФ важно в текущих условиях поддержать не только банки, но и их клиентов - граждан и компании, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина."Очень важно в текущей ситуации поддержать не только банки, но и их клиентов. Граждане и компании также сталкиваются с ухудшением финансового положения в результате введенных санкционных ограничений", - сказала она.При этом, по ее словам, банки могут не ухудшать оценку финансового положения заемщиков и качество обслуживания долга."Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны", - отметила она.ЦБ РФ 28 февраля экстренно повысил ключевую ставку до 20% годовых с целью поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220228/zapad-1775426581.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_207:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_7f928906ea215b3258a68934f7bf1ff1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), ипотека, эльвира набиуллина, признание документов днр и лнр
Важно поддержать не только банки, но и их клиентов, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина: российским властям важно поддержать не только банки, но и их клиентов
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Властям РФ важно в текущих условиях поддержать не только банки, но и их клиентов - граждан и компании, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Очень важно в текущей ситуации поддержать не только банки, но и их клиентов. Граждане и компании также сталкиваются с ухудшением финансового положения в результате введенных санкционных ограничений", - сказала она.
"В связи с этим мы рекомендуем банкам идти навстречу клиентам: проводить реструктуризации кредитов, не назначать пени и штрафы по таким кредитам. Это касается кредитов и граждан, и бизнеса", - добавила Набиуллина.
При этом, по ее словам, банки могут не ухудшать оценку финансового положения заемщиков и качество обслуживания долга.
"Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны", - отметила она.
ЦБ РФ 28 февраля экстренно повысил ключевую ставку до 20% годовых с целью поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения в условиях международных санкций.