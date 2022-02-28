https://ria.ru/20220228/banki-1775603101.html

Все банки будут выполнять обязательства перед клиентами, заявила Набиуллина

Все банки будут выполнять обязательства перед клиентами, заявила Набиуллина - РИА Новости, 28.02.2022

Все банки будут выполнять обязательства перед клиентами, заявила Набиуллина

Банки РФ выполняют и будут выполнять все свои обязательства перед клиентами, средства на их счетах сохранены и доступны, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T16:15

2022-02-28T16:15

2022-02-28T16:37

экономика

эльвира набиуллина

банки

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772309400_0:0:1090:613_1920x0_80_0_0_d97543778c2233d0529e571afcd7cc71.jpg

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Банки РФ выполняют и будут выполнять все свои обязательства перед клиентами, средства на их счетах сохранены и доступны, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны", - отметила она.

https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775605400.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, эльвира набиуллина, банки, центральный банк рф (цб рф)