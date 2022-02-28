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Все банки будут выполнять обязательства перед клиентами, заявила Набиуллина
Все банки будут выполнять обязательства перед клиентами, заявила Набиуллина - РИА Новости, 28.02.2022
Все банки будут выполнять обязательства перед клиентами, заявила Набиуллина
Банки РФ выполняют и будут выполнять все свои обязательства перед клиентами, средства на их счетах сохранены и доступны, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:15
2022-02-28T16:37
экономика
эльвира набиуллина
банки
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Банки РФ выполняют и будут выполнять все свои обязательства перед клиентами, средства на их счетах сохранены и доступны, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны", - отметила она.
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экономика, эльвира набиуллина, банки, центральный банк рф (цб рф)
16:15 28.02.2022 (обновлено: 16:37 28.02.2022)
 
Все банки будут выполнять обязательства перед клиентами, заявила Набиуллина

Глава ЦБ Набиуллина заявила, что все банки будут выполнять обязательства перед клиентами

© Фото : пресс-служба Банка РоссииПредседатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Фото : пресс-служба Банка России
Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Банки РФ выполняют и будут выполнять все свои обязательства перед клиентами, средства на их счетах сохранены и доступны, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны", - отметила она.
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
16:21Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ЦБ из-за ограничений на резервы не стал проводить валютные интервенции
Опубликовано: Владимир Лаврентьев
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаБанкиЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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