https://ria.ru/20220228/banki-1775603101.html
Все банки будут выполнять обязательства перед клиентами, заявила Набиуллина
Все банки будут выполнять обязательства перед клиентами, заявила Набиуллина - РИА Новости, 28.02.2022
Все банки будут выполнять обязательства перед клиентами, заявила Набиуллина
Банки РФ выполняют и будут выполнять все свои обязательства перед клиентами, средства на их счетах сохранены и доступны, заявила глава Банка России Эльвира... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T16:15
2022-02-28T16:15
2022-02-28T16:37
экономика
эльвира набиуллина
банки
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Банки РФ выполняют и будут выполнять все свои обязательства перед клиентами, средства на их счетах сохранены и доступны, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина."Все банки выполняют и будут выполнять все обязательства перед своими клиентами. Все средства на счетах сохранены, все операции для клиентов доступны", - отметила она.
https://ria.ru/20220228/tsentrobank-1775605400.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, банки, центральный банк рф (цб рф)
16:15 28.02.2022 (обновлено: 16:37 28.02.2022)
Все банки будут выполнять обязательства перед клиентами, заявила Набиуллина
Глава ЦБ Набиуллина заявила, что все банки будут выполнять обязательства перед клиентами