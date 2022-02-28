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Попавший под санкции Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов
Попавший под санкции Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов - РИА Новости, 28.02.2022
Попавший под санкции Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов
Совкомбанк, находящийся под санкциями из-за военной операции, проводимой на территории Украины, возобновляет прием валютных вкладов в отделениях и мобильном... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:53
2022-02-28T14:53
2022-02-28T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
совкомбанк
россия
санкции
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Совкомбанк, находящийся под санкциями из-за военной операции, проводимой на территории Украины, возобновляет прием валютных вкладов в отделениях и мобильном приложении, сообщает банк."Клиенты Совкомбанка могут вновь открывать валютные вклады в офисах банка, работающих с валютой, а также в мобильном приложении "Халва – Совкомбанк", - говорится в сообщении.Уточняется, что банк также в понедельник повысил ставку по годовому вкладу "Максимальный доход" в долларах до 8% годовых.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, совкомбанк, россия, санкции, украина
Попавший под санкции Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов
Попавший под санкции из-за Украины Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов