https://ria.ru/20220228/bank-1775579519.html

Попавший под санкции Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов

Попавший под санкции Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов - РИА Новости, 28.02.2022

Попавший под санкции Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов

Совкомбанк, находящийся под санкциями из-за военной операции, проводимой на территории Украины, возобновляет прием валютных вкладов в отделениях и мобильном... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T14:53

2022-02-28T14:53

2022-02-28T14:53

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

совкомбанк

россия

санкции

украина

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Совкомбанк, находящийся под санкциями из-за военной операции, проводимой на территории Украины, возобновляет прием валютных вкладов в отделениях и мобильном приложении, сообщает банк."Клиенты Совкомбанка могут вновь открывать валютные вклады в офисах банка, работающих с валютой, а также в мобильном приложении "Халва – Совкомбанк", - говорится в сообщении.Уточняется, что банк также в понедельник повысил ставку по годовому вкладу "Максимальный доход" в долларах до 8% годовых.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/rezervy-1775471614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, совкомбанк, россия, санкции, украина