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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220228/bank-1775579519.html
Попавший под санкции Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов
Попавший под санкции Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов - РИА Новости, 28.02.2022
Попавший под санкции Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов
Совкомбанк, находящийся под санкциями из-за военной операции, проводимой на территории Украины, возобновляет прием валютных вкладов в отделениях и мобильном... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:53
2022-02-28T14:53
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
совкомбанк
россия
санкции
украина
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Совкомбанк, находящийся под санкциями из-за военной операции, проводимой на территории Украины, возобновляет прием валютных вкладов в отделениях и мобильном приложении, сообщает банк."Клиенты Совкомбанка могут вновь открывать валютные вклады в офисах банка, работающих с валютой, а также в мобильном приложении "Халва – Совкомбанк", - говорится в сообщении.Уточняется, что банк также в понедельник повысил ставку по годовому вкладу "Максимальный доход" в долларах до 8% годовых.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, совкомбанк, россия, санкции, украина
14:53 28.02.2022
 
Попавший под санкции Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов

Попавший под санкции из-за Украины Совкомбанк возобновил прием валютных вкладов

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСовкомбанк
Совкомбанк - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Совкомбанк, находящийся под санкциями из-за военной операции, проводимой на территории Украины, возобновляет прием валютных вкладов в отделениях и мобильном приложении, сообщает банк.
"Клиенты Совкомбанка могут вновь открывать валютные вклады в офисах банка, работающих с валютой, а также в мобильном приложении "Халва – Совкомбанк", - говорится в сообщении.
Уточняется, что банк также в понедельник повысил ставку по годовому вкладу "Максимальный доход" в долларах до 8% годовых.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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08:10
Заморозка или грабеж: для чего Запад блокирует российские резервы
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСовкомбанкРоссияСанкцииУкраина
 
 
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