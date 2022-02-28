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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20220228/avtomobili-1775580888.html
В России в 2022 году чаще стали приобретать китайские автомобили
В России в 2022 году чаще стали приобретать китайские автомобили - РИА Новости, 28.02.2022
В России в 2022 году чаще стали приобретать китайские автомобили
В 2021 году на российском рынке было реализовано 103 384 авто китайских компаний. При этом за первый месяц текущего года продано 9 553 автомобиля из... РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T14:57
2022-02-28T14:57
россия-китай: главное
экономика
китай
россия
авто
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МОСКВА, 28 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2021 году на российском рынке было реализовано 103 384 авто китайских компаний. При этом за первый месяц текущего года продано 9 553 автомобиля из Поднебесной, сообщает портал Car.ru.Этот показатель позволяет занимать долю продаж, равную 10,4% российского авторынка. С каждым годом китайские транспортные средства становятся все более популярными и достойными.Главным преимуществом машин китайской сборки становится разумное сочетание цены и качества сборки основных узлов, которое подтверждается успешно проводимыми тестовыми испытаниями. Модели из Поднебесной отличаются постоянно улучшающимся качеством и хорошим оснащением.Кроме того, выпускаемые транспортные средства становятся все более современными с точки зрения дизайна. Это позволяет моделям выделяться среди конкурентов. Стоимость машин китайских марок сравнительно ниже аналогичных ценников тех автомобилей, которые были разработаны конкурентами других мировых концернов, также успешно работающих на мировом рынке.
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Алёна Пава
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60
экономика, китай, россия, авто
14:57 28.02.2022
 

В России в 2022 году чаще стали приобретать китайские автомобили

© Fotolia / StockPhotoProКлючи от машины
Ключи от машины - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© Fotolia / StockPhotoPro
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МОСКВА, 28 фев - Проект "Россия-Китай: Главное". В 2021 году на российском рынке было реализовано 103 384 авто китайских компаний. При этом за первый месяц текущего года продано 9 553 автомобиля из Поднебесной, сообщает портал Car.ru.
Этот показатель позволяет занимать долю продаж, равную 10,4% российского авторынка. С каждым годом китайские транспортные средства становятся все более популярными и достойными.
Главным преимуществом машин китайской сборки становится разумное сочетание цены и качества сборки основных узлов, которое подтверждается успешно проводимыми тестовыми испытаниями. Модели из Поднебесной отличаются постоянно улучшающимся качеством и хорошим оснащением.
Кроме того, выпускаемые транспортные средства становятся все более современными с точки зрения дизайна. Это позволяет моделям выделяться среди конкурентов. Стоимость машин китайских марок сравнительно ниже аналогичных ценников тех автомобилей, которые были разработаны конкурентами других мировых концернов, также успешно работающих на мировом рынке.
Экспорт автомобилей - РИА Новости, 1920, 16.02.2022
16 февраля, 12:50Россия-Китай: Главное
Китай в январе нарастил экспорт автомобилей на 91%
Опубликовано: Алёна Пава
 
Россия-Китай: ГлавноеЭкономикаКитайРоссияАвто
 
 
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