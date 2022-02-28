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Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной
Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной - РИА Новости, 28.02.2022
Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной
Российская боевая авиация контролирует небо над Украиной, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-28T10:11
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министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российская боевая авиация контролирует небо над Украиной, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины", — сказал он журналистам.По его словам, Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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Екатерина Зайцева
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министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия
10:11 28.02.2022 (обновлено: 11:03 28.02.2022)
 
Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной

Минобороны России сообщило, что авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российская боевая авиация контролирует небо над Украиной, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины", — сказал он журналистам.
По его словам, Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Торговый порт Бердянска - РИА Новости, 1920, 28.02.2022
10:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
ВС России взяли под контроль Бердянск и Энергодар
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаРоссия
 
 
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