https://ria.ru/20220228/aviatsiya-1775493005.html

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной - РИА Новости, 28.02.2022

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной

Российская боевая авиация контролирует небо над Украиной, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков. РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T10:11

2022-02-28T10:11

2022-02-28T11:03

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

россия

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российская боевая авиация контролирует небо над Украиной, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков."Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины", — сказал он журналистам.По его словам, Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220228/kontrol-1775492536.html

украина

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

министерство обороны рф (минобороны рф), украина, россия