10:11 28.02.2022 (обновлено: 11:03 28.02.2022)
Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной
Минобороны России сообщило, что авиация завоевала господство в воздухе над всей Украиной
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Российская боевая авиация контролирует небо над Украиной, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины", — сказал он журналистам.
По его словам, Воздушно-космические силы России за истекшие сутки уничтожили восемь боевых машин "Бук М-1", станции наведения ЗРК С-300 и "Бук М-1", три радиотехнические позиции со станциями П-14, четыре боевых самолета на земле и один в воздухе.
Президент России Владимир Путин 21 февраля в ответ на обращения Донецкой и Луганской народных республик с просьбой признать их суверенитет подписал соответствующие указы, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
В Министерстве обороны подчеркнули, что не наносят ударов по гражданским объектам.
Опубликовано: Екатерина Зайцева