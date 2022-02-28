https://ria.ru/20220228/aeroport-1775581176.html

Аэропорты Москвы работают в штатном режиме

Аэропорты Москвы работают в штатном режиме - РИА Новости, 28.02.2022

Аэропорты Москвы работают в штатном режиме

Московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" на фоне массовых задержек и отмен рейсов работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах... РИА Новости, 28.02.2022

2022-02-28T15:00

2022-02-28T15:00

2022-02-28T15:22

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Московские аэропорты "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково" на фоне массовых задержек и отмен рейсов работают штатно, сообщили РИА Новости в пресс-службах воздушных гаваней.В понедельник утром, по данным сервиса "Яндекс.Расписания", в указанных московских аэропортах было задержано или отменено более 180 рейсов, ."Аэропорт "Шереметьево" работает штатно, скоплений пассажиров нет", - сказали в пресс-службе порта.В "Домодедово" РИА Новости сообщили, что также работают штатно и скоплений пассажиров нет. Во "Внуково" сказали, что в аэропорту сегодня отменено 16 рейсов."При задержках или отменах рейсов в аэропорту "Внуково" проводится своевременное информирование пассажиров. Работа колл-центра переведена на усиленный режим. "Внуково" работает в штатном режиме. Все службы "Внуково" работают с привлечением необходимого количества персонала и производственных ресурсов для обеспечения устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта", - говорится в сообщении.Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что российские военные не наносят ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.Росавиация в день начала военной операции сообщила об ограничении полетов в ряд аэропортов на Юге России из-за осложнения обстановки на Украине. Приостановлена работа аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Ставрополя, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа, Симферополя. Евросоюз и Канада в связи с операцией РФ на Украине запретили любым российским воздушным судам приземляться, взлетать или пролетать над территорией ЕС.

https://ria.ru/20220225/turisty-1774835657.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), москва, новости - туризм