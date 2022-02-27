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ЦБ возобновит покупку золота на внутреннем рынке
ЦБ возобновит покупку золота на внутреннем рынке - РИА Новости, 27.02.2022
ЦБ возобновит покупку золота на внутреннем рынке
Банк России с 28 февраля возвращается к покупкам золота на внутреннем рынке, которые он не осуществлял почти два года, сообщил ЦБ. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T20:59
2022-02-27T20:59
экономика
эльвира набиуллина
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банк России с 28 февраля возвращается к покупкам золота на внутреннем рынке, которые он не осуществлял почти два года, сообщил ЦБ."Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов", - сказано в сообщении.Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.Банк России на фоне волатильности на финансовых рынках с 1 апреля 2020 года приостановил покупку золота на внутреннем рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда пояснила это тем, что приостановка покупок вызвана его востребованностью на мировых рынках, чем могут воспользоваться российские экспортеры.
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Ольга Филиппова
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экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)
20:59 27.02.2022
 
ЦБ возобновит покупку золота на внутреннем рынке

ЦБ возобновит покупку золота на внутреннем рынке с 28 февраля

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Центрального банка РФ в Москве
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банк России с 28 февраля возвращается к покупкам золота на внутреннем рынке, которые он не осуществлял почти два года, сообщил ЦБ.
"Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов", - сказано в сообщении.
Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.
Банк России на фоне волатильности на финансовых рынках с 1 апреля 2020 года приостановил покупку золота на внутреннем рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда пояснила это тем, что приостановка покупок вызвана его востребованностью на мировых рынках, чем могут воспользоваться российские экспортеры.
Логотип межбанковской системы обмена информацией о платежах SWIFT - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
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Опубликовано: Ольга Филиппова
 
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаРоссияЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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