https://ria.ru/20220227/zoloto-1775429890.html

ЦБ возобновит покупку золота на внутреннем рынке

ЦБ возобновит покупку золота на внутреннем рынке - РИА Новости, 27.02.2022

ЦБ возобновит покупку золота на внутреннем рынке

Банк России с 28 февраля возвращается к покупкам золота на внутреннем рынке, которые он не осуществлял почти два года, сообщил ЦБ. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T20:59

2022-02-27T20:59

2022-02-27T20:59

экономика

эльвира набиуллина

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банк России с 28 февраля возвращается к покупкам золота на внутреннем рынке, которые он не осуществлял почти два года, сообщил ЦБ."Банк России с 28 февраля 2022 года возобновляет покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов", - сказано в сообщении.Цена покупки золота будет определяться ежедневно на основе утренней цены Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов.Банк России на фоне волатильности на финансовых рынках с 1 апреля 2020 года приостановил покупку золота на внутреннем рынке. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина тогда пояснила это тем, что приостановка покупок вызвана его востребованностью на мировых рынках, чем могут воспользоваться российские экспортеры.

https://ria.ru/20220227/swift-1775355907.html

россия

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2022

Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

экономика, эльвира набиуллина, россия, центральный банк рф (цб рф)