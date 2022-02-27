Лукашенко рассказал, как Зеленского искали для обсуждения встречи с Россией
Лукашенко: Зеленского пытались найти для обсуждения встречи, нашли к утру, он в неадеквате
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ночью Владимира Зеленского пытались найти, чтобы обсудить переговоры: нашли к утру, человек в неадеквате.
"За ночь его пытались найти, нашли к утру Зеленского. Возможно, ответ - переговорим. И так доверительно, человек в неадеквате. Он не понимает, что происходит", - сказал он журналистам.
По словам Лукашенко, "все сидят в Гомеле, ждут". "Приедут (украинская сторона - ред.) - будут переговоры, не приедут - значит, это их выбор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.
Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.
Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
Опубликовано: Ольга Фомченкова