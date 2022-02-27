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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775376085.html
Лукашенко рассказал, как Зеленского искали для обсуждения встречи с Россией
Лукашенко рассказал, как Зеленского искали для обсуждения встречи с Россией - РИА Новости, 27.02.2022
Лукашенко рассказал, как Зеленского искали для обсуждения встречи с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ночью Владимира Зеленского пытались найти, чтобы обсудить переговоры: нашли к утру, человек в... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:39
2022-02-27T14:39
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир зеленский
александр лукашенко
белоруссия
россия
донбасс
ситуация в днр и лнр
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ночью Владимира Зеленского пытались найти, чтобы обсудить переговоры: нашли к утру, человек в неадеквате.По словам Лукашенко, "все сидят в Гомеле, ждут". "Приедут (украинская сторона - ред.) - будут переговоры, не приедут - значит, это их выбор.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, владимир зеленский, александр лукашенко, белоруссия, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
14:39 27.02.2022
 
Лукашенко рассказал, как Зеленского искали для обсуждения встречи с Россией

Лукашенко: Зеленского пытались найти для обсуждения встречи, нашли к утру, он в неадеквате

CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
CC BY-SA 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ночью Владимира Зеленского пытались найти, чтобы обсудить переговоры: нашли к утру, человек в неадеквате.
"За ночь его пытались найти, нашли к утру Зеленского. Возможно, ответ - переговорим. И так доверительно, человек в неадеквате. Он не понимает, что происходит", - сказал он журналистам.
По словам Лукашенко, "все сидят в Гомеле, ждут". "Приедут (украинская сторона - ред.) - будут переговоры, не приедут - значит, это их выбор.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.
Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.
Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 12:04Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Лукашенко прокомментировал отказ Киева лететь в Гомель на встречу с Россией
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ЗеленскийАлександр ЛукашенкоБелоруссияРоссияДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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