https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775376085.html

Лукашенко рассказал, как Зеленского искали для обсуждения встречи с Россией

Лукашенко рассказал, как Зеленского искали для обсуждения встречи с Россией - РИА Новости, 27.02.2022

Лукашенко рассказал, как Зеленского искали для обсуждения встречи с Россией

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ночью Владимира Зеленского пытались найти, чтобы обсудить переговоры: нашли к утру, человек в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:39

2022-02-27T14:39

2022-02-27T14:39

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир зеленский

александр лукашенко

белоруссия

россия

донбасс

ситуация в днр и лнр

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МИНСК, 27 фев - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что ночью Владимира Зеленского пытались найти, чтобы обсудить переговоры: нашли к утру, человек в неадеквате.По словам Лукашенко, "все сидят в Гомеле, ждут". "Приедут (украинская сторона - ред.) - будут переговоры, не приедут - значит, это их выбор.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими. Он заявлял, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним.Как позже заявил глава официальной делегации переговорщиков Владимир Мединский, российская делегация переговорщиков будет ждать в воскресенье ответа украинской стороны о подтверждении переговоров до 15:00 по местному времени.Ранее Владимир Зеленский предложил сесть за стол переговоров. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Россия готова отправить в Минск на переговоры с Украиной свою делегацию. Позднее Песков сообщил, что украинская сторона заявила о пересмотре идеи проведения переговоров с РФ в Минске, выбрав Варшаву, а потом вообще "ушла со связи".Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775358682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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