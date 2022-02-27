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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775373069.html
СМИ: Зеленский попросил организовать конференцию по Украине в Женеве
СМИ: Зеленский попросил организовать конференцию по Украине в Женеве - РИА Новости, 27.02.2022
СМИ: Зеленский попросил организовать конференцию по Украине в Женеве
Владимир Зеленский обратился к президенту Швейцарии Иньяцио Кассису с просьбой организовать в Женеве мирную конференцию по урегулированию ситуации на Украине,... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:17
2022-02-27T14:17
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
швейцария
украина
женева (город)
владимир зеленский
оон
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ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к президенту Швейцарии Иньяцио Кассису с просьбой организовать в Женеве мирную конференцию по урегулированию ситуации на Украине, ее целью прежде всего должно стать прекращение огня, сообщает в воскресенье швейцарская газета Tages-Anzeiger.По данным издания, Зеленский озвучил свою просьбу в ходе телефонного разговора с Кассисом в субботу. Сообщается, что дипломатические усилия для организации переговоров применяются "полным ходом"."Непосредственной целью (конференции - ред.) могло бы быть достижение прекращения огня", - пишет издание, добавляя, что соответствующая просьба в субботу поступила от Зеленского президенту Швейцарии Иньяцио Кассису. "Этот запрос уполномочивает Швейцарию выступать в качестве нейтрального посредника официально и в соответствии с международным правом", - сообщает издание.По ее информации, "по-видимому, переговоры ведутся и с российской стороной".Издание отмечает, что поводом для конференции является сессия Совета ООН по правам человека, которая начнется в понедельник, 28 февраля. Как ожидается, глава МИД России Сергей Лавров примет в ней участие лично.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775270486.html
https://ria.ru/20220226/ukraina-1775299497.html
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в мире, швейцария, украина, женева (город), владимир зеленский, оон
14:17 27.02.2022
 
СМИ: Зеленский попросил организовать конференцию по Украине в Женеве

Tages-Anzeiger: Зеленский попросил организовать мирную конференцию по Украине в Женеве

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к президенту Швейцарии Иньяцио Кассису с просьбой организовать в Женеве мирную конференцию по урегулированию ситуации на Украине, ее целью прежде всего должно стать прекращение огня, сообщает в воскресенье швейцарская газета Tages-Anzeiger.
По данным издания, Зеленский озвучил свою просьбу в ходе телефонного разговора с Кассисом в субботу. Сообщается, что дипломатические усилия для организации переговоров применяются "полным ходом".
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 16:54Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский опубликовал пост о запрете прохода кораблей России через проливы
"Непосредственной целью (конференции - ред.) могло бы быть достижение прекращения огня", - пишет издание, добавляя, что соответствующая просьба в субботу поступила от Зеленского президенту Швейцарии Иньяцио Кассису. "Этот запрос уполномочивает Швейцарию выступать в качестве нейтрального посредника официально и в соответствии с международным правом", - сообщает издание.
По ее информации, "по-видимому, переговоры ведутся и с российской стороной".
Издание отмечает, что поводом для конференции является сессия Совета ООН по правам человека, которая начнется в понедельник, 28 февраля. Как ожидается, глава МИД России Сергей Лавров примет в ней участие лично.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.02.2022
26 февраля, 21:18Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Зеленский заявил, что призвал генсека ООН лишить Россию права голоса в СБ
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреШвейцарияУкраинаЖенева (город)Владимир ЗеленскийООН
 
 
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