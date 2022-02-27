СМИ: Зеленский попросил организовать конференцию по Украине в Женеве
Tages-Anzeiger: Зеленский попросил организовать мирную конференцию по Украине в Женеве
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский
ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к президенту Швейцарии Иньяцио Кассису с просьбой организовать в Женеве мирную конференцию по урегулированию ситуации на Украине, ее целью прежде всего должно стать прекращение огня, сообщает в воскресенье швейцарская газета Tages-Anzeiger.
По данным издания, Зеленский озвучил свою просьбу в ходе телефонного разговора с Кассисом в субботу. Сообщается, что дипломатические усилия для организации переговоров применяются "полным ходом".
"Непосредственной целью (конференции - ред.) могло бы быть достижение прекращения огня", - пишет издание, добавляя, что соответствующая просьба в субботу поступила от Зеленского президенту Швейцарии Иньяцио Кассису. "Этот запрос уполномочивает Швейцарию выступать в качестве нейтрального посредника официально и в соответствии с международным правом", - сообщает издание.
По ее информации, "по-видимому, переговоры ведутся и с российской стороной".
Издание отмечает, что поводом для конференции является сессия Совета ООН по правам человека, которая начнется в понедельник, 28 февраля. Как ожидается, глава МИД России Сергей Лавров примет в ней участие лично.
Опубликовано: Севастиан Котов