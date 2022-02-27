https://ria.ru/20220227/zelenskiy-1775373069.html

СМИ: Зеленский попросил организовать конференцию по Украине в Женеве

СМИ: Зеленский попросил организовать конференцию по Украине в Женеве - РИА Новости, 27.02.2022

СМИ: Зеленский попросил организовать конференцию по Украине в Женеве

Владимир Зеленский обратился к президенту Швейцарии Иньяцио Кассису с просьбой организовать в Женеве мирную конференцию по урегулированию ситуации на Украине,... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:17

2022-02-27T14:17

2022-02-27T14:17

обострение ситуации в днр и лнр

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оон

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ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Владимир Зеленский обратился к президенту Швейцарии Иньяцио Кассису с просьбой организовать в Женеве мирную конференцию по урегулированию ситуации на Украине, ее целью прежде всего должно стать прекращение огня, сообщает в воскресенье швейцарская газета Tages-Anzeiger.По данным издания, Зеленский озвучил свою просьбу в ходе телефонного разговора с Кассисом в субботу. Сообщается, что дипломатические усилия для организации переговоров применяются "полным ходом"."Непосредственной целью (конференции - ред.) могло бы быть достижение прекращения огня", - пишет издание, добавляя, что соответствующая просьба в субботу поступила от Зеленского президенту Швейцарии Иньяцио Кассису. "Этот запрос уполномочивает Швейцарию выступать в качестве нейтрального посредника официально и в соответствии с международным правом", - сообщает издание.По ее информации, "по-видимому, переговоры ведутся и с российской стороной".Издание отмечает, что поводом для конференции является сессия Совета ООН по правам человека, которая начнется в понедельник, 28 февраля. Как ожидается, глава МИД России Сергей Лавров примет в ней участие лично.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220226/zelenskiy-1775270486.html

https://ria.ru/20220226/ukraina-1775299497.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, швейцария, украина, женева (город), владимир зеленский, оон