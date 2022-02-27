https://ria.ru/20220227/zapret-1775369320.html
Германия закроет воздушное пространство для российских самолетов
Германия закроет воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Германия закроет воздушное пространство для российских самолетов
Германия в свете ситуации на Украине с 17.00 мск закроет свое воздушное пространство страны для российских самолетов, сообщает газета Zeit со ссылкой на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:39
2022-02-27T13:39
2022-02-27T13:48
обострение ситуации в днр и лнр
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Германия в свете ситуации на Украине с 17.00 мск закроет свое воздушное пространство страны для российских самолетов, сообщает газета Zeit со ссылкой на Минтранс страны.Отмечается, что соответствующее решение вступит в силу в 15.00 по местному времени и будет действовать первоначально в течение трех месяцев.Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят никаких ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:39 27.02.2022 (обновлено: 13:48 27.02.2022)
Германия закроет воздушное пространство для российских самолетов
Минтранс Германии на три месяца закроет воздушное пространство для российских самолетов