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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Германия закроет воздушное пространство для российских самолетов
Германия закроет воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
Германия закроет воздушное пространство для российских самолетов
Германия в свете ситуации на Украине с 17.00 мск закроет свое воздушное пространство страны для российских самолетов, сообщает газета Zeit со ссылкой на... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:39
2022-02-27T13:48
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
россия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Германия в свете ситуации на Украине с 17.00 мск закроет свое воздушное пространство страны для российских самолетов, сообщает газета Zeit со ссылкой на Минтранс страны.Отмечается, что соответствующее решение вступит в силу в 15.00 по местному времени и будет действовать первоначально в течение трех месяцев.Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят никаких ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, германия, россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
13:39 27.02.2022 (обновлено: 13:48 27.02.2022)
 
Германия закроет воздушное пространство для российских самолетов

Минтранс Германии на три месяца закроет воздушное пространство для российских самолетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Германия в свете ситуации на Украине с 17.00 мск закроет свое воздушное пространство страны для российских самолетов, сообщает газета Zeit со ссылкой на Минтранс страны.
Отмечается, что соответствующее решение вступит в силу в 15.00 по местному времени и будет действовать первоначально в течение трех месяцев.
Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят никаких ударов по украинским городам: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. В ответ западные страны объявили о новых антироссийских санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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