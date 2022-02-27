https://ria.ru/20220227/voyska-1775340559.html
Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты
Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты - РИА Новости, 27.02.2022
Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты
Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ отбили у украинских войск новые населенные пункты, сообщил журналистам представитель Минобороны России... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:21
2022-02-27T09:21
2022-02-27T09:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ отбили у украинских войск новые населенные пункты, сообщил журналистам представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станичное-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра", - сказал он.Конашенков сообщил, что "группировка войск Донецкой Народной Республики продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 километров, взяты под контроль Павлополь и Пищевик".Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/trekhizbenka-1775339875.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика
Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты
Минобороны: войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты