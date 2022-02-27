https://ria.ru/20220227/voyska-1775340559.html

Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты

Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты - РИА Новости, 27.02.2022

Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты

Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ отбили у украинских войск новые населенные пункты, сообщил журналистам представитель Минобороны России... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T09:21

2022-02-27T09:21

2022-02-27T09:21

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

луганская народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1a/1775271517_0:133:3071:1860_1920x0_80_0_0_6f7095013a1c90d14df6474b1dcaa5b2.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ отбили у украинских войск новые населенные пункты, сообщил журналистам представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станичное-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра", - сказал он.Конашенков сообщил, что "группировка войск Донецкой Народной Республики продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 километров, взяты под контроль Павлополь и Пищевик".Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/trekhizbenka-1775339875.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика