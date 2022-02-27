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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/voyska-1775340559.html
Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты
Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты - РИА Новости, 27.02.2022
Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты
Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ отбили у украинских войск новые населенные пункты, сообщил журналистам представитель Минобороны России... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T09:21
2022-02-27T09:21
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ отбили у украинских войск новые населенные пункты, сообщил журналистам представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станичное-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра", - сказал он.Конашенков сообщил, что "группировка войск Донецкой Народной Республики продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 километров, взяты под контроль Павлополь и Пищевик".Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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донецкая народная республика
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Екатерина Зайцева
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в мире, донецкая народная республика, луганская народная республика
09:21 27.02.2022
 
Войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты

Минобороны: войска ЛНР и ДНР взяли под контроль новые населенные пункты

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРоссийский военнослужащий в колонне военной техники
Российский военнослужащий в колонне военной техники - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Российский военнослужащий в колонне военной техники
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Войска ЛНР и ДНР при поддержке Вооруженных сил РФ отбили у украинских войск новые населенные пункты, сообщил журналистам представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"В течение прошедших суток группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных Сил провела успешные наступательные действия и установила контроль над населенными пунктами Новоахтырка, Смоляниново, Станичное-Луганское. Глубина продвижения вглубь обороны с начала наступательной операции составила 52 километра", - сказал он.
Военнослужащий народной милиции ЛНР в Станице Луганская, которая перешла под контроль ЛНР - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 09:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Народная милиция ЛНР заявила о взятии под контроль Трехизбенки
Конашенков сообщил, что "группировка войск Донецкой Народной Республики продолжила наступление в направлении Петровское, продвинувшись вперед еще на 12 километров, взяты под контроль Павлополь и Пищевик".
Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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