https://ria.ru/20220227/vizy-1775352537.html

Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам

Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам - РИА Новости, 27.02.2022

Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам

Португалия приостановила выдачу вида на жительство за инвестиции для россиян из-за ситуации вокруг Украины, сообщил министр иностранных дел Португалии Аугушту... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:25

2022-02-27T11:25

2022-02-27T13:50

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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - РИА Новости. Португалия приостановила выдачу вида на жительство за инвестиции для россиян из-за ситуации вокруг Украины, сообщил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва."(Служба по делам иностранцев) уже приостановила рассмотрение документов от российских кандидатов на получение вида на жительства за инвестиции - "золотой визы", - сказал он в интервью CNN Portugal.Министр добавил, что Португалия поддерживает санкции ЕС в отношении ряда россиян. Поэтому у любого гражданина России, входящего в санкционный список, независимо от того, имеет ли он при этом португальское гражданство или нет, будут заморожены его активы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

португалия, россия, новости - туризм, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии