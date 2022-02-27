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Туризм
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Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам
Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам - РИА Новости, 27.02.2022
Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам
Португалия приостановила выдачу вида на жительство за инвестиции для россиян из-за ситуации вокруг Украины, сообщил министр иностранных дел Португалии Аугушту... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:25
2022-02-27T13:50
туризм
португалия
россия
новости - туризм
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - РИА Новости. Португалия приостановила выдачу вида на жительство за инвестиции для россиян из-за ситуации вокруг Украины, сообщил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва."(Служба по делам иностранцев) уже приостановила рассмотрение документов от российских кандидатов на получение вида на жительства за инвестиции - "золотой визы", - сказал он в интервью CNN Portugal.Министр добавил, что Португалия поддерживает санкции ЕС в отношении ряда россиян. Поэтому у любого гражданина России, входящего в санкционный список, независимо от того, имеет ли он при этом португальское гражданство или нет, будут заморожены его активы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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португалия, россия, новости - туризм, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:25 27.02.2022 (обновлено: 13:50 27.02.2022)
 
Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам

Глава МИД Силва: Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЛиссабон
Лиссабон - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - РИА Новости. Португалия приостановила выдачу вида на жительство за инвестиции для россиян из-за ситуации вокруг Украины, сообщил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва.
"(Служба по делам иностранцев) уже приостановила рассмотрение документов от российских кандидатов на получение вида на жительства за инвестиции - "золотой визы", - сказал он в интервью CNN Portugal.
Министр добавил, что Португалия поддерживает санкции ЕС в отношении ряда россиян. Поэтому у любого гражданина России, входящего в санкционный список, независимо от того, имеет ли он при этом португальское гражданство или нет, будут заморожены его активы.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
ТуризмПортугалияРоссияНовости - ТуризмСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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