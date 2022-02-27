https://ria.ru/20220227/vizy-1775352537.html
Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам
Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам - РИА Новости, 27.02.2022
Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам
Португалия приостановила выдачу вида на жительство за инвестиции для россиян из-за ситуации вокруг Украины, сообщил министр иностранных дел Португалии Аугушту... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:25
2022-02-27T11:25
2022-02-27T13:50
туризм
португалия
россия
новости - туризм
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_0:131:3178:1919_1920x0_80_0_0_e99d50dd010cf8d181bd49e438215649.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 27 фев - РИА Новости. Португалия приостановила выдачу вида на жительство за инвестиции для россиян из-за ситуации вокруг Украины, сообщил министр иностранных дел Португалии Аугушту Сантуш Силва."(Служба по делам иностранцев) уже приостановила рассмотрение документов от российских кандидатов на получение вида на жительства за инвестиции - "золотой визы", - сказал он в интервью CNN Portugal.Министр добавил, что Португалия поддерживает санкции ЕС в отношении ряда россиян. Поэтому у любого гражданина России, входящего в санкционный список, независимо от того, имеет ли он при этом португальское гражданство или нет, будут заморожены его активы.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
португалия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155705/05/1557050555_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_0120ba0d7393981c4edc703291337bb8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
португалия, россия, новости - туризм, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
11:25 27.02.2022 (обновлено: 13:50 27.02.2022)
Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам
Глава МИД Силва: Португалия приостановила выдачу "золотых виз" россиянам