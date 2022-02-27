13:02 27.02.2022 (обновлено: 13:23 27.02.2022)
МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева
МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева, среди них дипломаты и журналисты
Люди на границе Украины и Венгрии
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева, среди них венгерские дипломаты с семьями, журналисты, сотрудники ОБСЕ и Совета Европы, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Было принято решение о запуске международного эвакуационного конвоя из Киева под венгерским руководством, организованного министерством иностранных дел Венгрии. Сейчас мы можем рассчитывать, что этот конвой уже в безопасности, сейчас они находятся еще в генеральном консульстве в Ужгороде. Вскоре в сопровождении полиции они отправятся к венгерской границе и попадут в Венгрию, то есть, уже можно считать, что они в безопасности", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook.
По его словам, из 35 человек 24 - это сотрудники венгерского посольства, дипломаты и члены их семей, в том числе дети, двое - журналисты венгерского телевидения и двое - граждане Венгрии. Были эвакуированы также семь сотрудников киевских офисов ОБСЕ и Совета Европы, так как международные организации обратились к Венгрии за помощью в эвакуации.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Екатерина Зайцева