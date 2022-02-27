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https://ria.ru/20220227/vengriya-1775364744.html
МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева
МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева - РИА Новости, 27.02.2022
МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева
МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева, среди них венгерские дипломаты с семьями, журналисты, сотрудники ОБСЕ и Совета Европы, сообщил министр... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:02
2022-02-27T13:23
в мире
венгрия
мид венгрии
владимир путин
россия
совет европы
ситуация в днр и лнр
обсе
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева, среди них венгерские дипломаты с семьями, журналисты, сотрудники ОБСЕ и Совета Европы, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто."Было принято решение о запуске международного эвакуационного конвоя из Киева под венгерским руководством, организованного министерством иностранных дел Венгрии. Сейчас мы можем рассчитывать, что этот конвой уже в безопасности, сейчас они находятся еще в генеральном консульстве в Ужгороде. Вскоре в сопровождении полиции они отправятся к венгерской границе и попадут в Венгрию, то есть, уже можно считать, что они в безопасности", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook.По его словам, из 35 человек 24 - это сотрудники венгерского посольства, дипломаты и члены их семей, в том числе дети, двое - журналисты венгерского телевидения и двое - граждане Венгрии. Были эвакуированы также семь сотрудников киевских офисов ОБСЕ и Совета Европы, так как международные организации обратились к Венгрии за помощью в эвакуации.Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
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Екатерина Зайцева
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в мире, венгрия, мид венгрии, владимир путин, россия, совет европы, ситуация в днр и лнр, обсе
13:02 27.02.2022 (обновлено: 13:23 27.02.2022)
 
МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева

МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева, среди них дипломаты и журналисты

© REUTERS / Bernadett SzaboЛюди на границе Украины и Венгрии
Люди на границе Украины и Венгрии - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / Bernadett Szabo
Люди на границе Украины и Венгрии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. МИД Венгрии организовал эвакуацию 35 человек из Киева, среди них венгерские дипломаты с семьями, журналисты, сотрудники ОБСЕ и Совета Европы, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
"Было принято решение о запуске международного эвакуационного конвоя из Киева под венгерским руководством, организованного министерством иностранных дел Венгрии. Сейчас мы можем рассчитывать, что этот конвой уже в безопасности, сейчас они находятся еще в генеральном консульстве в Ужгороде. Вскоре в сопровождении полиции они отправятся к венгерской границе и попадут в Венгрию, то есть, уже можно считать, что они в безопасности", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook.
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По его словам, из 35 человек 24 - это сотрудники венгерского посольства, дипломаты и члены их семей, в том числе дети, двое - журналисты венгерского телевидения и двое - граждане Венгрии. Были эвакуированы также семь сотрудников киевских офисов ОБСЕ и Совета Европы, так как международные организации обратились к Венгрии за помощью в эвакуации.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает.
Опубликовано: Екатерина Зайцева
 
В миреВенгрияМИД ВенгрииВладимир ПутинРоссияСовет ЕвропыСитуация в ДНР и ЛНРОБСЕ
 
 
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