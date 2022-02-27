https://ria.ru/20220227/ukraina-1775345969.html

Украинские военные, отступая, разрушают все на своем пути, заявил Пасечник

Украинские военные, отступая, разрушают все на своем пути, заявил Пасечник - РИА Новости, 27.02.2022

Украинские военные, отступая, разрушают все на своем пути, заявил Пасечник

Украинские войска, отступая из населенных пунктов Луганской народной республики, разрушают все на своём пути, открывают огонь по жилым домам, минируют... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T10:24

2022-02-27T10:24

2022-02-27T10:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вооруженные силы украины

леонид пасечник

луганская народная республика

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинские войска, отступая из населенных пунктов Луганской народной республики, разрушают все на своём пути, открывают огонь по жилым домам, минируют местность, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник."Вооружённые формирования укрофашистов, понимая безысходность своего сопротивления, отступая, в бессильной ненависти разрушают все на своём пути: открывают огонь по жилым домам, минируют местность, подрывают объекты гражданской инфраструктуры. Преступный режим показал своё истинное лицо", - сказал Пасечник в эфире "Первого канала".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о своей независимости от Киева, а рано утром 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы украины, леонид пасечник, луганская народная республика