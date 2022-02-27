https://ria.ru/20220227/tsentrobank-1775356562.html
ЦБ заявил о стабильности российской банковской системы
ЦБ заявил о стабильности российской банковской системы - РИА Новости, 27.02.2022
ЦБ заявил о стабильности российской банковской системы
Банковская система России в стабильном состоянии и имеет достаточный запас капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать, все средства на счетах... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:52
2022-02-27T11:52
2022-02-27T11:52
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банковская система России в стабильном состоянии и имеет достаточный запас капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать, все средства на счетах россиян сохранены и доступны им в любое время, заявил Банк России."Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени", - сказано в информационном сообщении ЦБ о мерах по поддержанию финансовой стабильности.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
ЦБ заявил о стабильности российской банковской системы
ЦБ: российская банковская система стабильна, средства клиентов доступны в любой момент