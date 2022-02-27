https://ria.ru/20220227/tsentrobank-1775356562.html

ЦБ заявил о стабильности российской банковской системы

ЦБ заявил о стабильности российской банковской системы - РИА Новости, 27.02.2022

ЦБ заявил о стабильности российской банковской системы

Банковская система России в стабильном состоянии и имеет достаточный запас капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать, все средства на счетах... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:52

2022-02-27T11:52

2022-02-27T11:52

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

донбасс

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банковская система России в стабильном состоянии и имеет достаточный запас капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать, все средства на счетах россиян сохранены и доступны им в любое время, заявил Банк России."Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени", - сказано в информационном сообщении ЦБ о мерах по поддержанию финансовой стабильности.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс