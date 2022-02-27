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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/tsentrobank-1775356562.html
ЦБ заявил о стабильности российской банковской системы
ЦБ заявил о стабильности российской банковской системы - РИА Новости, 27.02.2022
ЦБ заявил о стабильности российской банковской системы
Банковская система России в стабильном состоянии и имеет достаточный запас капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать, все средства на счетах... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T11:52
2022-02-27T11:52
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
донбасс
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банковская система России в стабильном состоянии и имеет достаточный запас капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать, все средства на счетах россиян сохранены и доступны им в любое время, заявил Банк России."Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени", - сказано в информационном сообщении ЦБ о мерах по поддержанию финансовой стабильности.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, донбасс
11:52 27.02.2022
 
ЦБ заявил о стабильности российской банковской системы

ЦБ: российская банковская система стабильна, средства клиентов доступны в любой момент

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Банковская система России в стабильном состоянии и имеет достаточный запас капитала и ликвидности, чтобы бесперебойно функционировать, все средства на счетах россиян сохранены и доступны им в любое время, заявил Банк России.
"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени", - сказано в информационном сообщении ЦБ о мерах по поддержанию финансовой стабильности.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДонбасс
 
 
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