11:42 27.02.2022 (обновлено: 13:23 27.02.2022)
ЦБ располагает ресурсами для поддержания стабильности финансового сектора
ЦБ будет непрерывно предоставлять банкам наличную и безналичную ликвидность в рублях
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Банк России располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильности финансового сектора, говорится в сообщении регулятора.
"Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации", — говорится в сообщении.
Регулятор отметил, что средства клиентов на счетах доступны им в любой момент. Банковские карты также продолжают работать в обычном режиме.
Банкам ЦБ намерен непрерывно предоставлять наличную и безналичную ликвидность в рублях. Передачу же финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений.
Накануне стало известно, что в скором времени Россию отключат от системы SWIFT — на этом настаивают некоторые западные лидеры. Речь идет о банках, которые уже попали под санкции. Кроме того, западные страны решили ограничить возможности ЦБ по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями — как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, его транзакции будут заморожены.
В ответ на такой риск в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
По данным Центробанка, к 18 февраля международные резервы России обновили исторический максимум, увеличившись до 643,2 миллиарда долларов. При этом к середине прошлого года долларовые активы снизилась до 16,4 процента, а доля в евро, юанях, фунтах стерлингов и прочих валютах — выросла.
Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания и другие страны закрыли для России небо.
В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.
Опубликовано: Ольга Фомченкова