https://ria.ru/20220227/tsentrobank-1775355166.html

ЦБ располагает ресурсами для поддержания стабильности финансового сектора

ЦБ располагает ресурсами для поддержания стабильности финансового сектора - РИА Новости, 27.02.2022

ЦБ располагает ресурсами для поддержания стабильности финансового сектора

Банк России располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильности финансового сектора, говорится в сообщении регулятора. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:42

2022-02-27T11:42

2022-02-27T13:23

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Банк России располагает всеми необходимыми ресурсами для поддержания стабильности финансового сектора, говорится в сообщении регулятора."Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации", — говорится в сообщении.Регулятор отметил, что средства клиентов на счетах доступны им в любой момент. Банковские карты также продолжают работать в обычном режиме.Банкам ЦБ намерен непрерывно предоставлять наличную и безналичную ликвидность в рублях. Передачу же финансовых сообщений внутри страны при любом сценарии развития событий обеспечивает Система передачи финансовых сообщений.Накануне стало известно, что в скором времени Россию отключат от системы SWIFT — на этом настаивают некоторые западные лидеры. Речь идет о банках, которые уже попали под санкции. Кроме того, западные страны решили ограничить возможности ЦБ по поддержке курса рубля международными финансовыми операциями — как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, его транзакции будут заморожены.В ответ на такой риск в России уже создали свою систему передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.По данным Центробанка, к 18 февраля международные резервы России обновили исторический максимум, увеличившись до 643,2 миллиарда долларов. При этом к середине прошлого года долларовые активы снизилась до 16,4 процента, а доля в евро, юанях, фунтах стерлингов и прочих валютах — выросла.Страны Запада объявили о новом витке санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года, после того как 21 февраля президент Владимир Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР, а 24 февраля объявил о начале специальной операции в Донбассе. Ее целью глава государства назвал защиту жителей ДНР и ЛНР, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду. Он заверил, что в планы Москвы не входит оккупация Украины, только ее демилитаризация и денацификация. Под новые ограничения попали несколько крупнейших российских банков, включая Сбербанк и ВТБ. Для некоторых госкомпаний затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток — 2". Великобритания и другие страны закрыли для России небо.В Москве заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Правительство также занимается разработкой ответных мер, но детали пока не известны.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф)