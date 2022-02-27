https://ria.ru/20220227/terakty-1775391238.html

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2021-2022 годах

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2021-2022 годах - РИА Новости, 27.02.2022

Случаи предотвращения терактов на территории России в 2021-2022 годах

Российские спецслужбы 27 февраля предотвратили нападение террориста в Калужской области. В ФСБ уточнили, что задержали гражданина одной из среднеазиатских... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:15

2022-02-27T16:15

2022-02-27T16:21

справки

россия

исламское государство

национальный антитеррористический комитет рф

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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2022Российские спецслужбы 27 февраля предотвратили нападение террориста в Калужской области. В ФСБ уточнили, что задержали гражданина одной из среднеазиатских стран, который готовил преступление по указанию боевиков ИГ*. Недалеко от арендованного жилья задержанного в тайнике нашли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, взрывчатые вещества и поражающие элементы. В его мобильном телефоне обнаружена переписка с членами террористических структур. Подозреваемый дал признательные показания.23 февраля стало известно, что ФСБ России предотвратила теракт в православном храме в Крыму, организованный сторонниками украинской экстремистской организации "Правый сектор"*. Объектом нападения террористов должен был стать храм в поселке Аэрофлотовский под Симферополем. В результате проведенных мероприятий задержаны шесть граждан России, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства. ФСБ России изъяла у одного из задержанных компоненты самодельного взрывного устройства.11 января в Тверской области ФСБ России предотвратила теракт молодежной неонацистской организации "М.К.У.". Задержан житель Тверской области 2003 года рождения, осуществлявший по указанию Егора Краснова (лидер "М.К.У.", живет на Украине) пропаганду идеологии массовых убийств, вовлечение в сообщество "М.К.У." новых членов, а также подготовку террористических актов на объектах транспортной инфраструктуры.20212 декабря стало известно, что ФСБ пресекла деятельность группы украинцев, которая планировала совершить теракт в России и пыталась собрать данные о стратегических объектах. Два агента Службы безопасности Украины – отец и сын 1974 и 1999 годов рождения – прибыли в Россию для сбора данных о стратегически важных промышленных и транспортных объектах. Деятельность украинцы вели на территории трех регионов. У задержанных нашли короткоствольное и автоматическое оружие. Также был задержан агент Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Александр Цилык. Его направили в Россию для совершения теракта путем подрыва двух самодельных взрывчаток общей массой 1,5 килограмма тротила. Для оборудования схронов и переправки взрывчатки задержанный в сопровождении подполковника Максима Кириловца и двух офицеров военной разведки нелегально пересек российскую границу.28 октября в Кандалакше Мурманской области ФСБ России предотвратила теракты – был уничтожен пособник террористов. Была вскрыта и пресечена деятельность активного сторонника международной террористической организации "Исламское государство"*, местного жителя, который планировал по указанию зарубежных эмиссаров совершение террористических актов на военных объектах региона.22 октября Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта на объектах транспортной инфраструктуры Ставропольского края. Задержан сторонник международной террористической организации "Исламское государство"*. В ходе обыска по месту проживания задержанного силовики обнаружили и изъяли взрывчатые вещества и поражающие элементы, купленные им для изготовления СВУ.1 октября ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Карачаево-Черкесии. Был задержан житель республики 2001 года рождения, которой признался, что планировал взорвать сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что он готовил теракт по указанию боевиков террористической организации ИГ*. У задержанного изъяли компоненты и инструменты для изготовления самодельного взрывного устройства.30 сентября ФСБ РФ сообщила о пресечении теракта во Владивостоке, который готовил местный неонацист. Сотрудниками ведомства был задержан лидер регионального неонацистского объединения "Правые Приморья" 2000 года рождения, осуществлявший подготовку террористического акта с использованием самодельного взрывного устройства. С помощью взрыва радикал хотел повлиять на миграционную политику России. В ходе обыска у него дома нашли компоненты для синтезирования взрывчатки, инструкции по изготовлению и применению самодельной бомбы, а также четыре единицы холодного оружия. Также был изъят устав праворадикальной группировки, содержащий призывы к преступлениям насильственного характера.27 сентября ФСБ России сообщила, что ведомством пресечена подготовка террористического акта в республике Башкортостан на одном из объектов правоохранительных органов. В результате проведенных мероприятий задержаны пять жителей Уфы 2001-2003 годов рождения – участников неонацистской группировки, осуществлявших подготовку террористического акта с использованием самодельных взрывчатых веществ и взрывных устройств. По адресам их проживания и в тайнике изъяты: готовое к применению СВУ, самодельное взрывчатое вещество и компоненты для его синтеза, 9 единиц холодного оружия, инструкции по изготовлению взрывных устройств, а также портреты главарей Третьего Рейха, националиста Степана Бандеры и националистическая атрибутика.10 сентября сотрудники ФСБ провели в Буйнакском районе Дагестана контртеррористическую операцию против двух боевиков. Двое вооруженных мужчин были обнаружены в лесу. Для предотвращения теракта ФСБ ввела режим контртеррористической операции (КТО). Силовики предложили боевикам сложить оружие и сдаться. В ответ они открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов и в ходе боеконтакта были нейтрализованы. На месте перестрелки нашли автоматическое оружие и боеприпасы, а в машине боевиков – готовое к применению самодельное взрывное устройство.6 сентября ФСБ России сообщила о задержании четырех сторонников ИГ*, готовивших нападения на сотрудников полиции в Ингушетии. По данным силовиков, они через интернет связывались с другими членами организации и планировали теракты с использованием самодельных взрывных устройств и холодного оружия. Из мест проживания задержанных изъяли огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные и зажигательные устройства, а также компоненты и инструменты для их изготовления. Кроме того, в их средствах связи была обнаружена переписка с членами ИГ*, подтверждающая преступные намерения.В ночь на 29 июля в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Тюменской области ФСБ РФ была вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации "Исламское государство"*, в состав которой входили граждане одной из республик центральноазиатского региона, планировавшие по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение диверсионно-террористических актов на объектах массового пребывания людей. В сообщении ФСБ подчеркивается, что при задержании главаря и его сообщника, "пытавшихся извлечь средства террора из заранее оборудованного на окраине Тюмени тайника", боевики оказали вооруженное сопротивление силовикам и были нейтрализованы. При осмотре места происшествия и в ходе обысков "по адресам проживания бандитов обнаружено и изъято готовое к применению самодельное взрывное устройство, огнестрельное оружие и боеприпасы, а также средства связи и религиозная литература".15 июля ФСБ сообщила о задержании в Москве гражданина России, планировавшего подрыв самодельного взрывного устройства в местах массового скопления людей. По данным силовиков, в оборудованном им тайнике были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства, а в используемых средствах связи – инструкции по его изготовлению и переписка с находящимися в Сирии членами международных террористических организаций. Личность террориста в интересах следствия не разглашается.9 июля в Подмосковье за подготовку взрыва задержали боевика террористической группировки "Исламское государство"*. Задержанный – 21-летний гражданин одного из соседних государств. По данным следствия, подозреваемый по собственной инициативе вступил в ряды ИГ* и "возложил на себя функции рядового участника". В июне этого года он задумал совершить теракт в Московском регионе (где именно, не раскрывается), для чего приобрел компоненты для изготовления взрывчатки. Об этом стало известно оперативным сотрудникам, после чего он был задержан. В помещениях по его месту жительства и работы были изъяты заготовка самодельного взрывного устройства, а также предметы, предназначенные для ее изготовления.3 июля в пригороде Нальчика (Кабардино-Балкария) в результате контртеррористической операции были нейтрализованы пятеро бандитов. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), ночью на части территории Нальчика и Баксанского района был введен режим КТО. Бандитов заблокировали в одном из домов в садовом товариществе. Около трех часов утра им предложили сложить оружие и сдаться, но те в ответ открыли огонь. По данным НАК, уничтоженные боевики планировали совершить преступления террористической направленности. Пострадавших среди гражданского населения нет.1 июля стало известно о предотвращении терактов, которые готовили члены "Исламского государства"*. По информации ФСБ, двое граждан России планировали одновременное нападение на жителей Москвы и Астраханской области с применением огнестрельного и холодного оружия в местах массового скопления людей. По данным силовиков, при задержании в Астраханской области преступник оказал вооруженное сопротивление и ответным огнем был нейтрализован, второй участник ячейки задержан в Москве.27 мая ФСБ России сообщила о предотвращении в Ставропольском крае двух терактов, которые готовили в преддверии майских праздников сторонники террористической группировки "Исламское государство"*. По первому из них был задержан житель Ставрополя, присягнувший на верность одному из лидеров группировки ИГ* и замысливший теракт на объектах транспортной инфраструктуры региона с использованием самодельного зажигательного устройства. В ходе обыска у него изъяли "средства террора". Второй задержанный – мигрант из Средней Азии, прибывший в Ставрополь для подготовки теракта. В ходе обыска у него изъяли взрывчатку и поражающие элементы – компоненты самодельной бомбы. Подробности не разглашаются.25 мая ФСБ РФ сообщила о предотвращении в Норильске Красноярского края теракта, запланированного на 9 мая. 22 апреля в Ставропольском крае был задержан сторонник террористической организации "Исламское государство"*. В телефоне мужчины нашли переписку, которая подтверждает версию следствия и говорит о том, что у него могли быть сообщники. При обыске в подвале дома следователи обнаружили компоненты бомбы и электронные инструкции по ее изготовлению.9 апреля ФСБ РФ сообщила о предотвращении теракта в Крыму. Были задержаны двое граждан России, 1992 и 1999 годов рождения, являющиеся сторонниками террористической организации "Хайят Тахрир аш-Шам"*. По оперативным данным, они готовили вооруженное нападение с использованием самодельных бомб "на одно из образовательных учреждений города Симферополь" (какое именно – не раскрывается). После теракта радикалы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в ряды боевиков. Дома у задержанных изъяли взрывчатку и другие компоненты самодельных бомб с поражающими элементами. Там же были найдены соответствующие инструкции, переписка и обмен голосовыми сообщениями с эмиссарами террористов с обсуждением планируемых терактов.5 апреля ФСБ сообщила о задержании в Кисловодске (Ставропольский край) исламиста, готовившего теракт. Ранее судимый за общеуголовные преступления гражданин России 1996 года рождения собирался напасть на силовиков с использованием самодельных бомб. По адресу его проживания изъяли компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, взрывчатые вещества, поражающие элементы, экстремистскую литературу. Также в Кисловодске задержаны трое связанных исламистом российских граждан, причастных к организации канала финансирования боевиков террористических структур в Сирии. Задержанные сформировали ячейку сторонников запрещенной в России террористической организации "Исламское государство"* для совершения преступлений в Ставропольском крае. Личности задержанных в интересах следствия не разглашаются. Позже, по уточненным данным, были задержаны еще 13 человек, входивших в местную радикальную ячейку. Затем в июле СК РФ сообщил, что по делу о подготовке теракта в здании полиции в Кисловодске, задержали еще семь человек из числа жителей Республики Дагестан, Карачаево-Черкесской Республики и Ставропольского края. Им предъявили обвинения по статьям "Организация и участие в деятельности экстремистской организации", "Приготовление к совершению террористического акта", "Незаконное изготовление и хранение взрывных устройств".1 апреля ФСБ сообщила о предотвращении теракта, который боевик "Исламского государства"* готовил на объекте топливно-энергетического комплекса в Тверской области. По данным ведомства, уроженец Центральной Азии, имеющий паспорт гражданина РФ, устроил дома лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован силами специальных подразделений ФСБ России. На месте нашли огнестрельное оружие и боеприпасы, самодельное взрывное устройство и компоненты для его изготовления.1 апреля в Барнауле был задержан украинский националист, который хотел взорвать мечеть. Жителю Барнаула 2000 года рождения было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 205 УК России "прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Установлено, что он является сторонником украинской националистической организации "Этническое национальное объединение" (ЭНО), созданной для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций "прямого действия" в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти. Задержанный подтвердил, что планировал по заданию куратора "ЭНО" из Украины совершить акции "прямого действия", направленные на устрашение местного населения. В феврале 2021 года он вышел на контакт с представителем "ЭНО", в начале марта ему было дано задание о подборе объектов покушений и направлении фотоотчета, которое он исполнил. Впоследствии молодой человек получил указание совершить поджог. На стадии подготовки к выполнению задания его деятельность пресечена сотрудниками УФСБ России по Алтайскому краю. В ходе проведенных по месту проживания обвиняемого оперативно-розыскных мероприятий изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению СВУ, экстремистская литература, а также средства коммуникации, содержащие фотоматериалы разведки объектов преступных посягательств. По решению суда мужчину арестовали на два месяца.17 марта ФСБ сообщила о задержании в Адыгее сторонника террористической группировки "Исламское государство"* за подготовку теракта. Задержанный – выходец из Центрально-Азиатского региона. Дома у него силовики обнаружили компоненты самодельной бомбы с поражающими элементами, флаг "Исламского государства"* а также карту Майкопа "с объектами террористических устремлений". По информации ФСБ, в его гаджетах нашли "значительное количество террористического контента", в том числе различные инструкции, а у самого исламиста – поддельные миграционные документы. Когда именно прошло задержание не уточняется.11 марта в Советском районе Махачкалы (Дагестан) впервые с начала 2010-х годов был введен режим контртеррористической операции: спецслужбы получили информацию о том, что сторонник международной преступной организации готовит нападение. Его нашли в частном доме и предложили сдаться, в ответ боевик открыл огонь, в итоге его уничтожили. Среди гражданского населения и силовиков никто не пострадал.4 марта стало известно о задержании россиянина за подготовку теракта на объекте энергетики Калининградской области. По информации ФСБ, мотивом преступления выступала "ненависть к действующей власти". В ведомстве отметили, что задержанный также осуществлял вербовку жителей региона для участия в террористической деятельности. Дома у фигуранта нашли самодельную бомбу, инструкции по ее изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатки. Там же изъяты "материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти".17 февраля в ФСБ сообщили о задержании на юге России 19 исламистов, которые готовили атаки на Северном Кавказе. Спецоперации прошли в Карачаево-Черкесии, Крыму, Краснодарском крае и Ростовской области. Задержанные входят в организацию "Ат-Такфир валь-Хиджра"*. Силовики нашли тайник с пулеметом РПК, автоматом АКМ, патронами и самодельными взрывчатками, а также "пояс смертника" с поражающими элементами.22 января ФСБ сообщила о задержании последователя радикального ислама, готовившего теракт в Башкирии. По данным силовиков, гражданин России 1995 года рождения планировал вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Из тайника у боевика изъяли огнестрельное оружие и компоненты самодельной бомбы. Как следует из переписки в его гаджетах, необходимые инструкции он получал от эмиссаров террористической организации "Хайат Тахрир аш-Шам"*.* Организация, запрещенная в РоссииМатериал подготовлен на основе информации РИА Новости

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

справки, россия, исламское государство, национальный антитеррористический комитет рф, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)