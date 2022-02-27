В Петербурге умер народный артист России Борис Соколов

Актер театра имени Комиссаржевской, народный артист России Борис Соколов умер в Петербурге
Звезда фильмов "На последнем дыхании", "Профессионал", "Великолепный" Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября у себя дома в Париже. Блестящий артист, он умудрялся ловко балансировать между авторским кино и мейнстримом. Известность ему принесла работа с главными режиссерами "новой волны", а зрители обожали совсем другие его роли: в триллерах и боевиках. Брутальное обаяние делало его идеальным благородным кинонегодяем.
Звезда фильмов "На последнем дыхании", "Профессионал", "Великолепный" Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября у себя дома в Париже. Блестящий артист, он умудрялся ловко балансировать между авторским кино и мейнстримом. Известность ему принесла работа с главными режиссерами "новой волны", а зрители обожали совсем другие его роли: в триллерах и боевиках. Брутальное обаяние делало его идеальным благородным кинонегодяем.
Нина Ургант умерла 3 декабря в Петербурге. Она не просто была актрисой, она была символом женственности и надежды, без которого не вынести тяжелых испытаний. Вершиной ее военных киноролей стала медсестра Рая из "Белорусского вокзала", а без песни Булата Окуджавы "Здесь птицы не поют", которую Нина Ургант исполнила в кадре, теперь невозможно представить празднования Дня Победы.
Нина Ургант умерла 3 декабря в Петербурге. Она не просто была актрисой, она была символом женственности и надежды, без которого не вынести тяжелых испытаний. Вершиной ее военных киноролей стала медсестра Рая из "Белорусского вокзала", а без песни Булата Окуджавы "Здесь птицы не поют", которую Нина Ургант исполнила в кадре, теперь невозможно представить празднования Дня Победы.
Музыкант, поэт, философ, истинный скоморох и великий лицедей Петр Мамонов умер 15 июля от последствий коронавируса. Музыканту было 70 лет. Для целого поколения людей лидер андеграундной группы "Звуки Му" был символом свободной бунтующей личности и артистом, олицетворявшим собой эпоху.
Музыкант, поэт, философ, истинный скоморох и великий лицедей Петр Мамонов умер 15 июля от последствий коронавируса. Музыканту было 70 лет. Для целого поколения людей лидер андеграундной группы "Звуки Му" был символом свободной бунтующей личности и артистом, олицетворявшим собой эпоху.
Валерий Гаркалин умер 20 ноября в возрасте 67 лет. В начале октября он попал в больницу с коронавирусом, а вскоре его перевели в реанимацию, врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Фильмография актера включает 90 различных киноработ, но настоящую известность он получил в 1995-м, когда снялся в фарсовой комедии "Ширли-мырли", где сыграл сразу четыре роли. По воспоминаниям коллег, Гаркалин был очень жизнерадостным человеком, а работа с ним — настоящим счастьем.
Валерий Гаркалин умер 20 ноября в возрасте 67 лет. В начале октября он попал в больницу с коронавирусом, а вскоре его перевели в реанимацию, врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Фильмография актера включает 90 различных киноработ, но настоящую известность он получил в 1995-м, когда снялся в фарсовой комедии "Ширли-мырли", где сыграл сразу четыре роли. По воспоминаниям коллег, Гаркалин был очень жизнерадостным человеком, а работа с ним — настоящим счастьем.
Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса 5 июля. В большом кино он заявил о себе сначала как великолепный актер, а в середине 1970-х дебютировал как режиссер с музыкальным фильмом "Розыгрыш", где герои-школьники решали этические вопросы и выясняли, в чем сила человека. В 1981 году его энциклопедия советской жизни "Москва слезам не верит" сенсационно получила "Оскар". Потом были "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли", которые молниеносно разошлись на цитаты. Своими фильмами он дарил зрителям радость, надежду и утешение, а в ответ получал огромную народную любовь и благодарность.
Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса 5 июля. В большом кино он заявил о себе сначала как великолепный актер, а в середине 1970-х дебютировал как режиссер с музыкальным фильмом "Розыгрыш", где герои-школьники решали этические вопросы и выясняли, в чем сила человека. В 1981 году его энциклопедия советской жизни "Москва слезам не верит" сенсационно получила "Оскар". Потом были "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли", которые молниеносно разошлись на цитаты. Своими фильмами он дарил зрителям радость, надежду и утешение, а в ответ получал огромную народную любовь и благодарность.
Екатерина Градова скоропостижно скончалась 22 февраля. Она уехала на несколько дней отдохнуть, но внезапно почувствовала себя плохо. Прибывшие на вызов врачи заключили, что у актрисы случился инсульт. Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". В 1970-е годы была замужем за Андреем Мироновым.
Екатерина Градова скоропостижно скончалась 22 февраля. Она уехала на несколько дней отдохнуть, но внезапно почувствовала себя плохо. Прибывшие на вызов врачи заключили, что у актрисы случился инсульт. Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". В 1970-е годы была замужем за Андреем Мироновым.
Выдающийся телевизионщик, создатель молодежной редакции в "Останкино" и программы "Взгляд" Анатолий Лысенко умер от инсульта 20 июня. Он воспитал не одно поколение журналистов и медиаменеджеров, в последние годы возглавлял Общественное телевидение России.
Выдающийся телевизионщик, создатель молодежной редакции в "Останкино" и программы "Взгляд" Анатолий Лысенко умер от инсульта 20 июня. Он воспитал не одно поколение журналистов и медиаменеджеров, в последние годы возглавлял Общественное телевидение России.
Легендарный диктор Игорь Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни. Он работал на телевидении с 1957-го. Больше 20 лет был диктором программы "Время", вел и другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади. В 2001 году получил почетный титул "Человек-эпоха".
Легендарный диктор Игорь Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни. Он работал на телевидении с 1957-го. Больше 20 лет был диктором программы "Время", вел и другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади. В 2001 году получил почетный титул "Человек-эпоха".
Сергей Соловьев умер 13 декабря, у 77-летнего кинематографиста были проблемы с сердцем. Он знал секрет той самой магии кино, которая делает экран живым, а зрителя — сопричастным тому, что он видит. Главным фильмом режиссера стала культовая "Асса", предельно точно передававшая атмосферу последних лет существования СССР. Она зафиксировала слом эпох и услышала поступь новых героев. Тревожные видения в заснеженной Ялте оказались сном, которому суждено было сбыться.
Сергей Соловьев умер 13 декабря, у 77-летнего кинематографиста были проблемы с сердцем. Он знал секрет той самой магии кино, которая делает экран живым, а зрителя — сопричастным тому, что он видит. Главным фильмом режиссера стала культовая "Асса", предельно точно передававшая атмосферу последних лет существования СССР. Она зафиксировала слом эпох и услышала поступь новых героев. Тревожные видения в заснеженной Ялте оказались сном, которому суждено было сбыться.
Александр Градский умер 28 ноября на 72-м году жизни от инфаркта головного мозга и осложнений после коронавируса. Казалось, музыканту было подвластно все. Он написал более 200 песен, многие — на собственные стихи, стал композитором десятков фильмов, рок-опер и балетов. К "Романсу о влюбленных" не только сочинил музыку, но и исполнил вокальные партии. Пластинка стала всенародным хитом, а журнал Billboard объявил Градского "Звездой года". Он первым из рокеров вышел не только на эстраду, но и на сцену Большого театра (в 1980-е был Звездочетом в "Золотом петушке" Римского-Корсакова). Для молодых Градский — наставник из "Голоса", серьезный, требовательный и не прощающий певцам даже малейшей небрежности.
Александр Градский умер 28 ноября на 72-м году жизни от инфаркта головного мозга и осложнений после коронавируса. Казалось, музыканту было подвластно все. Он написал более 200 песен, многие — на собственные стихи, стал композитором десятков фильмов, рок-опер и балетов. К "Романсу о влюбленных" не только сочинил музыку, но и исполнил вокальные партии. Пластинка стала всенародным хитом, а журнал Billboard объявил Градского "Звездой года". Он первым из рокеров вышел не только на эстраду, но и на сцену Большого театра (в 1980-е был Звездочетом в "Золотом петушке" Римского-Корсакова). Для молодых Градский — наставник из "Голоса", серьезный, требовательный и не прощающий певцам даже малейшей небрежности.
Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер 7 мая в возрасте ста лет. Политическую деятельность он начинал в Томской области, при нем в регионе реализовывали проекты в промышленности, сельском хозяйстве, науке. В 1983-м по предложению Юрия Андропова был переведен в Москву, содействовал приглашению на руководящую партийную работу Бориса Ельцина.
Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер 7 мая в возрасте ста лет. Политическую деятельность он начинал в Томской области, при нем в регионе реализовывали проекты в промышленности, сельском хозяйстве, науке. В 1983-м по предложению Юрия Андропова был переведен в Москву, содействовал приглашению на руководящую партийную работу Бориса Ельцина.
Главный офицер российского кино, благородный и бесстрашный Василий Лановой ушел из жизни 28 января. Причиной смерти стал коронавирус. За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в кино и беззаветно служил любимому Вахтанговскому театру. В памяти поклонников Лановой навсегда останется олицетворением чести и достоинства, символом принципиальности и истинного патриотизма.
Главный офицер российского кино, благородный и бесстрашный Василий Лановой ушел из жизни 28 января. Причиной смерти стал коронавирус. За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в кино и беззаветно служил любимому Вахтанговскому театру. В памяти поклонников Лановой навсегда останется олицетворением чести и достоинства, символом принципиальности и истинного патриотизма.
Борис Грачевский умер 14 января, не сумев побороть коронавирус. Режиссер, чье имя стало синонимом возглавляемого им киножурнала "Ералаш", оставил в наследство зрителям задорные и поучительные фильмы, на которых выросли целые поколения.
Борис Грачевский умер 14 января, не сумев побороть коронавирус. Режиссер, чье имя стало синонимом возглавляемого им киножурнала "Ералаш", оставил в наследство зрителям задорные и поучительные фильмы, на которых выросли целые поколения.
Либуше Шафранкова, полюбившаяся нескольким поколениям зрителей по киносказке "Три орешка для Золушки", умерла 9 июня. В последние годы чешская актриса боролась с онкологическим заболеванием.
Либуше Шафранкова, полюбившаяся нескольким поколениям зрителей по киносказке "Три орешка для Золушки", умерла 9 июня. В последние годы чешская актриса боролась с онкологическим заболеванием.
Художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко скончался 2 июля на 87 году жизни. Он был не просто артистом, но самым настоящим символом цыганского искусства. В 1960-е годы Сличенко стал одним из главных исполнителей романсов и сумел сделать цыганскую песню отдельным народным жанром с собственной идентичностью.
Художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко скончался 2 июля на 87 году жизни. Он был не просто артистом, но самым настоящим символом цыганского искусства. В 1960-е годы Сличенко стал одним из главных исполнителей романсов и сумел сделать цыганскую песню отдельным народным жанром с собственной идентичностью.
Художник, скульптор, режиссер, писатель Резо Габриадзе ушел из жизни 6 июня. Он был автором сценариев более чем трех десятков фильмов, включая "Мимино" и "Кин-дза-дза", его живописные, графические работы и скульптуры выставлялись по всему миру и сегодня находятся в многочисленных государственных и частных коллекциях, а его знаменитый театр марионеток захватывал зрителя историями совсем не кукольной глубины и мощи.
Художник, скульптор, режиссер, писатель Резо Габриадзе ушел из жизни 6 июня. Он был автором сценариев более чем трех десятков фильмов, включая "Мимино" и "Кин-дза-дза", его живописные, графические работы и скульптуры выставлялись по всему миру и сегодня находятся в многочисленных государственных и частных коллекциях, а его знаменитый театр марионеток захватывал зрителя историями совсем не кукольной глубины и мощи.
Звезда советского кино 1960—1970-х годов Валентина Малявина умерла 30 октября, но об этом стало известно лишь спустя десять дней после ее похорон. Последние годы она провела в доме престарелых. А в свое время актриса, известная ролями в фильмах "Иваново детство" и "Король-олень", олицетворяла собой эпоху, в которой существовала.
Звезда советского кино 1960—1970-х годов Валентина Малявина умерла 30 октября, но об этом стало известно лишь спустя десять дней после ее похорон. Последние годы она провела в доме престарелых. А в свое время актриса, известная ролями в фильмах "Иваново детство" и "Король-олень", олицетворяла собой эпоху, в которой существовала.
Выдающийся кардиолог Евгений Чазов скончался 12 ноября в возрасте 92 лет. Он лечил нескольких руководителей СССР. С 1987 по 1990 год возглавлял Минздрав. Инициировал создание и был сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году присудили Нобелевскую премию мира.
Выдающийся кардиолог Евгений Чазов скончался 12 ноября в возрасте 92 лет. Он лечил нескольких руководителей СССР. С 1987 по 1990 год возглавлял Минздрав. Инициировал создание и был сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году присудили Нобелевскую премию мира.
"Король интервью" Ларри Кинг скончался в Лос-Анджелесе 23 января, незадолго до этого он попал в больницу с коронавирусом. В Larry King Live с 1985 по 2010 год журналист провел более 50 тысяч бесед со знаменитостями. Был лауреатом "Эмми" и двух премий Пибоди, а также десятикратным призером Cable ACE.
"Король интервью" Ларри Кинг скончался в Лос-Анджелесе 23 января, незадолго до этого он попал в больницу с коронавирусом. В Larry King Live с 1985 по 2010 год журналист провел более 50 тысяч бесед со знаменитостями. Был лауреатом "Эмми" и двух премий Пибоди, а также десятикратным призером Cable ACE.
Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября на 56-м году жизни, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Все произошло внезапно. Режиссер приехал на учения в Красноярском крае, чтобы выбрать локации для нового фильма об Арктике. Зиничев был рядом, когда тот сорвался со скалы. Министр прыгнул за ним и, как говорят очевидцы, ударился о выступ. Пострадавших с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу, однако они скончались еще до приземления.
Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября на 56-м году жизни, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Все произошло внезапно. Режиссер приехал на учения в Красноярском крае, чтобы выбрать локации для нового фильма об Арктике. Зиничев был рядом, когда тот сорвался со скалы. Министр прыгнул за ним и, как говорят очевидцы, ударился о выступ. Пострадавших с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу, однако они скончались еще до приземления.
Легенда российской журналистики Ясен Засурский скончался в ночь на 1 августа. Выдающемуся преподавателю, благодаря которому журфак МГУ обрел непререкаемый авторитет, был 91 год. Засурский работал там с начала 1950-х. Был заведующим кафедрой, замдекана, 42 года — деканом, а последние 14 лет был президентом. Выпускниками факультета "эпохи Засурского" стали десятки тысяч человек.
Легенда российской журналистики Ясен Засурский скончался в ночь на 1 августа. Выдающемуся преподавателю, благодаря которому журфак МГУ обрел непререкаемый авторитет, был 91 год. Засурский работал там с начала 1950-х. Был заведующим кафедрой, замдекана, 42 года — деканом, а последние 14 лет был президентом. Выпускниками факультета "эпохи Засурского" стали десятки тысяч человек.
Женя Лукашин из "Иронии судьбы", Новосельцев из "Служебного романа", Хвостов из "Гаража"… С появлением на экране Андрея Мягкова стало ясно, что лучшего исполнителя лирических ролей не найти. Беззащитный взгляд, тихий голос и невероятное обаяние сделали его любимцем всей страны. Актера не стало 18 февраля, он умер от сердечного приступа.
Женя Лукашин из "Иронии судьбы", Новосельцев из "Служебного романа", Хвостов из "Гаража"… С появлением на экране Андрея Мягкова стало ясно, что лучшего исполнителя лирических ролей не найти. Беззащитный взгляд, тихий голос и невероятное обаяние сделали его любимцем всей страны. Актера не стало 18 февраля, он умер от сердечного приступа.
Один из главных романтиков отечественного кино Владимир Коренев ушел из жизни второго января. Ему было 80 лет, причиной смерти стал коронавирус. Актер прославился, еще будучи студентом ГИТИСа, когда сыграл Ихтиандра в самом популярном фильме начала 1960-х "Человек-амфибия".
Один из главных романтиков отечественного кино Владимир Коренев ушел из жизни второго января. Ему было 80 лет, причиной смерти стал коронавирус. Актер прославился, еще будучи студентом ГИТИСа, когда сыграл Ихтиандра в самом популярном фильме начала 1960-х "Человек-амфибия".
Самоучка, итальянский иммигрант из диксиленда, обладатель 22 "Грэмми" — великий Чик Кориа умер 9 февраля от редкой формы рака. Перед смертью он оставил обращение, в котором поблагодарил близких и поклонников за то, что "помогали гореть пламени музыки".
Самоучка, итальянский иммигрант из диксиленда, обладатель 22 "Грэмми" — великий Чик Кориа умер 9 февраля от редкой формы рака. Перед смертью он оставил обращение, в котором поблагодарил близких и поклонников за то, что "помогали гореть пламени музыки".
Нина Русланова умерла 21 ноября от продолжительной болезни на фоне коронавируса. На ее долю выпало множество испытаний, но она сумела осуществить мечту и стать актрисой. Родителей Нина не знала и выросла в детдоме, а день рождения выбрала сама. После школы окончила строительное училище по специальности "штукатур" и… поступила в Харьковский театральный институт, но проучилась там недолго. Дальше была Москва, училище имени Щукина и большая сцена. Дебютом актрисы в кино стала работа у Киры Муратовой в "Коротких встречах", где ее партнером был Владимир Высоцкий. Всего на счету Руслановой более 80 киноролей, и везде она неповторима и уникальна.
Нина Русланова умерла 21 ноября от продолжительной болезни на фоне коронавируса. На ее долю выпало множество испытаний, но она сумела осуществить мечту и стать актрисой. Родителей Нина не знала и выросла в детдоме, а день рождения выбрала сама. После школы окончила строительное училище по специальности "штукатур" и… поступила в Харьковский театральный институт, но проучилась там недолго. Дальше была Москва, училище имени Щукина и большая сцена. Дебютом актрисы в кино стала работа у Киры Муратовой в "Коротких встречах", где ее партнером был Владимир Высоцкий. Всего на счету Руслановой более 80 киноролей, и везде она неповторима и уникальна.
Основатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн умер 5 декабря на 76-м году жизни. Он попал в больницу с сердечным приступом и находился в тяжелом состоянии, позднее продюсера подключили к аппарату ИВЛ.
Основатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн умер 5 декабря на 76-м году жизни. Он попал в больницу с сердечным приступом и находился в тяжелом состоянии, позднее продюсера подключили к аппарату ИВЛ.
Звезда фильмов "На последнем дыхании", "Профессионал", "Великолепный" Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября у себя дома в Париже. Блестящий артист, он умудрялся ловко балансировать между авторским кино и мейнстримом. Известность ему принесла работа с главными режиссерами "новой волны", а зрители обожали совсем другие его роли: в триллерах и боевиках. Брутальное обаяние делало его идеальным благородным кинонегодяем.
Нина Ургант умерла 3 декабря в Петербурге. Она не просто была актрисой, она была символом женственности и надежды, без которого не вынести тяжелых испытаний. Вершиной ее военных киноролей стала медсестра Рая из "Белорусского вокзала", а без песни Булата Окуджавы "Здесь птицы не поют", которую Нина Ургант исполнила в кадре, теперь невозможно представить празднования Дня Победы.
Музыкант, поэт, философ, истинный скоморох и великий лицедей Петр Мамонов умер 15 июля от последствий коронавируса. Музыканту было 70 лет. Для целого поколения людей лидер андеграундной группы "Звуки Му" был символом свободной бунтующей личности и артистом, олицетворявшим собой эпоху.
Валерий Гаркалин умер 20 ноября в возрасте 67 лет. В начале октября он попал в больницу с коронавирусом, а вскоре его перевели в реанимацию, врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Фильмография актера включает 90 различных киноработ, но настоящую известность он получил в 1995-м, когда снялся в фарсовой комедии "Ширли-мырли", где сыграл сразу четыре роли. По воспоминаниям коллег, Гаркалин был очень жизнерадостным человеком, а работа с ним — настоящим счастьем.
Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса 5 июля. В большом кино он заявил о себе сначала как великолепный актер, а в середине 1970-х дебютировал как режиссер с музыкальным фильмом "Розыгрыш", где герои-школьники решали этические вопросы и выясняли, в чем сила человека. В 1981 году его энциклопедия советской жизни "Москва слезам не верит" сенсационно получила "Оскар". Потом были "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли", которые молниеносно разошлись на цитаты. Своими фильмами он дарил зрителям радость, надежду и утешение, а в ответ получал огромную народную любовь и благодарность.
Екатерина Градова скоропостижно скончалась 22 февраля. Она уехала на несколько дней отдохнуть, но внезапно почувствовала себя плохо. Прибывшие на вызов врачи заключили, что у актрисы случился инсульт. Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". В 1970-е годы была замужем за Андреем Мироновым.
Выдающийся телевизионщик, создатель молодежной редакции в "Останкино" и программы "Взгляд" Анатолий Лысенко умер от инсульта 20 июня. Он воспитал не одно поколение журналистов и медиаменеджеров, в последние годы возглавлял Общественное телевидение России.
Легендарный диктор Игорь Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни. Он работал на телевидении с 1957-го. Больше 20 лет был диктором программы "Время", вел и другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади. В 2001 году получил почетный титул "Человек-эпоха".
Сергей Соловьев умер 13 декабря, у 77-летнего кинематографиста были проблемы с сердцем. Он знал секрет той самой магии кино, которая делает экран живым, а зрителя — сопричастным тому, что он видит. Главным фильмом режиссера стала культовая "Асса", предельно точно передававшая атмосферу последних лет существования СССР. Она зафиксировала слом эпох и услышала поступь новых героев. Тревожные видения в заснеженной Ялте оказались сном, которому суждено было сбыться.
Александр Градский умер 28 ноября на 72-м году жизни от инфаркта головного мозга и осложнений после коронавируса. Казалось, музыканту было подвластно все. Он написал более 200 песен, многие — на собственные стихи, стал композитором десятков фильмов, рок-опер и балетов. К "Романсу о влюбленных" не только сочинил музыку, но и исполнил вокальные партии. Пластинка стала всенародным хитом, а журнал Billboard объявил Градского "Звездой года". Он первым из рокеров вышел не только на эстраду, но и на сцену Большого театра (в 1980-е был Звездочетом в "Золотом петушке" Римского-Корсакова). Для молодых Градский — наставник из "Голоса", серьезный, требовательный и не прощающий певцам даже малейшей небрежности.
Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер 7 мая в возрасте ста лет. Политическую деятельность он начинал в Томской области, при нем в регионе реализовывали проекты в промышленности, сельском хозяйстве, науке. В 1983-м по предложению Юрия Андропова был переведен в Москву, содействовал приглашению на руководящую партийную работу Бориса Ельцина.
Главный офицер российского кино, благородный и бесстрашный Василий Лановой ушел из жизни 28 января. Причиной смерти стал коронавирус. За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в кино и беззаветно служил любимому Вахтанговскому театру. В памяти поклонников Лановой навсегда останется олицетворением чести и достоинства, символом принципиальности и истинного патриотизма.
Борис Грачевский умер 14 января, не сумев побороть коронавирус. Режиссер, чье имя стало синонимом возглавляемого им киножурнала "Ералаш", оставил в наследство зрителям задорные и поучительные фильмы, на которых выросли целые поколения.
Либуше Шафранкова, полюбившаяся нескольким поколениям зрителей по киносказке "Три орешка для Золушки", умерла 9 июня. В последние годы чешская актриса боролась с онкологическим заболеванием.
Художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко скончался 2 июля на 87 году жизни. Он был не просто артистом, но самым настоящим символом цыганского искусства. В 1960-е годы Сличенко стал одним из главных исполнителей романсов и сумел сделать цыганскую песню отдельным народным жанром с собственной идентичностью.
Художник, скульптор, режиссер, писатель Резо Габриадзе ушел из жизни 6 июня. Он был автором сценариев более чем трех десятков фильмов, включая "Мимино" и "Кин-дза-дза", его живописные, графические работы и скульптуры выставлялись по всему миру и сегодня находятся в многочисленных государственных и частных коллекциях, а его знаменитый театр марионеток захватывал зрителя историями совсем не кукольной глубины и мощи.
Звезда советского кино 1960—1970-х годов Валентина Малявина умерла 30 октября, но об этом стало известно лишь спустя десять дней после ее похорон. Последние годы она провела в доме престарелых. А в свое время актриса, известная ролями в фильмах "Иваново детство" и "Король-олень", олицетворяла собой эпоху, в которой существовала.
Выдающийся кардиолог Евгений Чазов скончался 12 ноября в возрасте 92 лет. Он лечил нескольких руководителей СССР. С 1987 по 1990 год возглавлял Минздрав. Инициировал создание и был сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году присудили Нобелевскую премию мира.
"Король интервью" Ларри Кинг скончался в Лос-Анджелесе 23 января, незадолго до этого он попал в больницу с коронавирусом. В Larry King Live с 1985 по 2010 год журналист провел более 50 тысяч бесед со знаменитостями. Был лауреатом "Эмми" и двух премий Пибоди, а также десятикратным призером Cable ACE.
Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября на 56-м году жизни, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Все произошло внезапно. Режиссер приехал на учения в Красноярском крае, чтобы выбрать локации для нового фильма об Арктике. Зиничев был рядом, когда тот сорвался со скалы. Министр прыгнул за ним и, как говорят очевидцы, ударился о выступ. Пострадавших с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу, однако они скончались еще до приземления.
Легенда российской журналистики Ясен Засурский скончался в ночь на 1 августа. Выдающемуся преподавателю, благодаря которому журфак МГУ обрел непререкаемый авторитет, был 91 год. Засурский работал там с начала 1950-х. Был заведующим кафедрой, замдекана, 42 года — деканом, а последние 14 лет был президентом. Выпускниками факультета "эпохи Засурского" стали десятки тысяч человек.
Женя Лукашин из "Иронии судьбы", Новосельцев из "Служебного романа", Хвостов из "Гаража"… С появлением на экране Андрея Мягкова стало ясно, что лучшего исполнителя лирических ролей не найти. Беззащитный взгляд, тихий голос и невероятное обаяние сделали его любимцем всей страны. Актера не стало 18 февраля, он умер от сердечного приступа.
Один из главных романтиков отечественного кино Владимир Коренев ушел из жизни второго января. Ему было 80 лет, причиной смерти стал коронавирус. Актер прославился, еще будучи студентом ГИТИСа, когда сыграл Ихтиандра в самом популярном фильме начала 1960-х "Человек-амфибия".
Самоучка, итальянский иммигрант из диксиленда, обладатель 22 "Грэмми" — великий Чик Кориа умер 9 февраля от редкой формы рака. Перед смертью он оставил обращение, в котором поблагодарил близких и поклонников за то, что "помогали гореть пламени музыки".
Нина Русланова умерла 21 ноября от продолжительной болезни на фоне коронавируса. На ее долю выпало множество испытаний, но она сумела осуществить мечту и стать актрисой. Родителей Нина не знала и выросла в детдоме, а день рождения выбрала сама. После школы окончила строительное училище по специальности "штукатур" и… поступила в Харьковский театральный институт, но проучилась там недолго. Дальше была Москва, училище имени Щукина и большая сцена. Дебютом актрисы в кино стала работа у Киры Муратовой в "Коротких встречах", где ее партнером был Владимир Высоцкий. Всего на счету Руслановой более 80 киноролей, и везде она неповторима и уникальна.
Основатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн умер 5 декабря на 76-м году жизни. Он попал в больницу с сердечным приступом и находился в тяжелом состоянии, позднее продюсера подключили к аппарату ИВЛ.