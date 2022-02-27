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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220227/sokolov-1775382089.html
В Петербурге умер народный артист России Борис Соколов
В Петербурге умер народный артист России Борис Соколов - РИА Новости, 28.02.2022
В Петербурге умер народный артист России Борис Соколов
Народный артист России Борис Соколов скончался в Санкт-Петербурге, сообщает театр имени В. Ф. Комиссаржевской. РИА Новости, 28.02.2022
2022-02-27T15:23
2022-02-28T00:11
культура
санкт-петербург
театр имени в.ф. комиссаржевской
театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Народный артист России Борис Соколов скончался в Санкт-Петербурге, сообщает театр имени В. Ф. Комиссаржевской."С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 февраля скончался народный артист России, добрый, удивительный человек Борис Соколов. Борис Михайлович Соколов — один из выдающихся актеров Ленинграда — Петербурга. Об артисте писали как о блестящем исполнителе героев своего времени", — говорится в сообщении.Как отмечает театр, Соколова очень любили в коллективе "за великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту".Борис Соколов служил в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской 45 лет — с 1977 года. Он играл в спектаклях "С тобой и без тебя", "Кин IV", "Возвращение к жизни", "Генерал Серпилин", "Приглашение в замок", "Святая святых", "Прощай, клоун!", "Дни Турбиных", "Французские штучки", "Полоумный Журден" и других.Театр выражает соболезнования родным и близким актера. О времени и дате прощания сообщат позднее.
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санкт-петербург, театр имени в.ф. комиссаржевской, театр
15:23 27.02.2022 (обновлено: 00:11 28.02.2022)
 
В Петербурге умер народный артист России Борис Соколов

Актер театра имени Комиссаржевской, народный артист России Борис Соколов умер в Петербурге

© ТО "Экран" (1980)Кадр из сериала "Синдикат-2" с участием Бориса Соколова
Кадр из сериала Синдикат-2 с участием Бориса Соколова
© ТО "Экран" (1980)
Кадр из сериала "Синдикат-2" с участием Бориса Соколова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 фев — РИА Новости. Народный артист России Борис Соколов скончался в Санкт-Петербурге, сообщает театр имени В. Ф. Комиссаржевской.
"С глубоким прискорбием сообщаем, что 26 февраля скончался народный артист России, добрый, удивительный человек Борис Соколов. Борис Михайлович Соколов — один из выдающихся актеров Ленинграда — Петербурга. Об артисте писали как о блестящем исполнителе героев своего времени", — говорится в сообщении.
Как отмечает театр, Соколова очень любили в коллективе "за великолепный юмор, за мощный талант, за добродушие, спокойствие и теплоту".
Борис Соколов служил в Театре имени В. Ф. Комиссаржевской 45 лет — с 1977 года. Он играл в спектаклях "С тобой и без тебя", "Кин IV", "Возвращение к жизни", "Генерал Серпилин", "Приглашение в замок", "Святая святых", "Прощай, клоун!", "Дни Турбиных", "Французские штучки", "Полоумный Журден" и других.
Театр выражает соболезнования родным и близким актера. О времени и дате прощания сообщат позднее.
Утраты 2021 года
© AP Photo / Laurent Cipriani

Звезда фильмов "На последнем дыхании", "Профессионал", "Великолепный" Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября у себя дома в Париже. Блестящий артист, он умудрялся ловко балансировать между авторским кино и мейнстримом. Известность ему принесла работа с главными режиссерами "новой волны", а зрители обожали совсем другие его роли: в триллерах и боевиках. Брутальное обаяние делало его идеальным благородным кинонегодяем.

Жан-Поль Бельмондо
1 из 26

Звезда фильмов "На последнем дыхании", "Профессионал", "Великолепный" Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября у себя дома в Париже. Блестящий артист, он умудрялся ловко балансировать между авторским кино и мейнстримом. Известность ему принесла работа с главными режиссерами "новой волны", а зрители обожали совсем другие его роли: в триллерах и боевиках. Брутальное обаяние делало его идеальным благородным кинонегодяем.

© AP Photo / Laurent Cipriani
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Нина Ургант умерла 3 декабря в Петербурге. Она не просто была актрисой, она была символом женственности и надежды, без которого не вынести тяжелых испытаний. Вершиной ее военных киноролей стала медсестра Рая из "Белорусского вокзала", а без песни Булата Окуджавы "Здесь птицы не поют", которую Нина Ургант исполнила в кадре, теперь невозможно представить празднования Дня Победы.

Актриса Нина Ургант
2 из 26

Нина Ургант умерла 3 декабря в Петербурге. Она не просто была актрисой, она была символом женственности и надежды, без которого не вынести тяжелых испытаний. Вершиной ее военных киноролей стала медсестра Рая из "Белорусского вокзала", а без песни Булата Окуджавы "Здесь птицы не поют", которую Нина Ургант исполнила в кадре, теперь невозможно представить празднования Дня Победы.

© РИА Новости
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Музыкант, поэт, философ, истинный скоморох и великий лицедей Петр Мамонов умер 15 июля от последствий коронавируса. Музыканту было 70 лет. Для целого поколения людей лидер андеграундной группы "Звуки Му" был символом свободной бунтующей личности и артистом, олицетворявшим собой эпоху.

Актер, музыкант Петр Мамонов
3 из 26

Музыкант, поэт, философ, истинный скоморох и великий лицедей Петр Мамонов умер 15 июля от последствий коронавируса. Музыканту было 70 лет. Для целого поколения людей лидер андеграундной группы "Звуки Му" был символом свободной бунтующей личности и артистом, олицетворявшим собой эпоху.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанк

Валерий Гаркалин умер 20 ноября в возрасте 67 лет. В начале октября он попал в больницу с коронавирусом, а вскоре его перевели в реанимацию, врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Фильмография актера включает 90 различных киноработ, но настоящую известность он получил в 1995-м, когда снялся в фарсовой комедии "Ширли-мырли", где сыграл сразу четыре роли. По воспоминаниям коллег, Гаркалин был очень жизнерадостным человеком, а работа с ним — настоящим счастьем.

Актер Валерий Гаркалин
4 из 26

Валерий Гаркалин умер 20 ноября в возрасте 67 лет. В начале октября он попал в больницу с коронавирусом, а вскоре его перевели в реанимацию, врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Фильмография актера включает 90 различных киноработ, но настоящую известность он получил в 1995-м, когда снялся в фарсовой комедии "Ширли-мырли", где сыграл сразу четыре роли. По воспоминаниям коллег, Гаркалин был очень жизнерадостным человеком, а работа с ним — настоящим счастьем.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса 5 июля. В большом кино он заявил о себе сначала как великолепный актер, а в середине 1970-х дебютировал как режиссер с музыкальным фильмом "Розыгрыш", где герои-школьники решали этические вопросы и выясняли, в чем сила человека. В 1981 году его энциклопедия советской жизни "Москва слезам не верит" сенсационно получила "Оскар". Потом были "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли", которые молниеносно разошлись на цитаты. Своими фильмами он дарил зрителям радость, надежду и утешение, а в ответ получал огромную народную любовь и благодарность.

Кинорежиссер и актер Владимир Меньшов
5 из 26

Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса 5 июля. В большом кино он заявил о себе сначала как великолепный актер, а в середине 1970-х дебютировал как режиссер с музыкальным фильмом "Розыгрыш", где герои-школьники решали этические вопросы и выясняли, в чем сила человека. В 1981 году его энциклопедия советской жизни "Москва слезам не верит" сенсационно получила "Оскар". Потом были "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли", которые молниеносно разошлись на цитаты. Своими фильмами он дарил зрителям радость, надежду и утешение, а в ответ получал огромную народную любовь и благодарность.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Екатерина Градова скоропостижно скончалась 22 февраля. Она уехала на несколько дней отдохнуть, но внезапно почувствовала себя плохо. Прибывшие на вызов врачи заключили, что у актрисы случился инсульт. Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". В 1970-е годы была замужем за Андреем Мироновым.

Актриса Екатерина Градова
6 из 26

Екатерина Градова скоропостижно скончалась 22 февраля. Она уехала на несколько дней отдохнуть, но внезапно почувствовала себя плохо. Прибывшие на вызов врачи заключили, что у актрисы случился инсульт. Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". В 1970-е годы была замужем за Андреем Мироновым.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Выдающийся телевизионщик, создатель молодежной редакции в "Останкино" и программы "Взгляд" Анатолий Лысенко умер от инсульта 20 июня. Он воспитал не одно поколение журналистов и медиаменеджеров, в последние годы возглавлял Общественное телевидение России.

Президент Международной академии телевидения Анатолий Лысенко
7 из 26

Выдающийся телевизионщик, создатель молодежной редакции в "Останкино" и программы "Взгляд" Анатолий Лысенко умер от инсульта 20 июня. Он воспитал не одно поколение журналистов и медиаменеджеров, в последние годы возглавлял Общественное телевидение России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Виталий Арутюнов / Перейти в фотобанк

Легендарный диктор Игорь Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни. Он работал на телевидении с 1957-го. Больше 20 лет был диктором программы "Время", вел и другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади. В 2001 году получил почетный титул "Человек-эпоха".

Игорь Кириллов, художественный руководитель дикторского отдела Центрального телевидения, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР
8 из 26

Легендарный диктор Игорь Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни. Он работал на телевидении с 1957-го. Больше 20 лет был диктором программы "Время", вел и другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади. В 2001 году получил почетный титул "Человек-эпоха".

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Сергей Соловьев умер 13 декабря, у 77-летнего кинематографиста были проблемы с сердцем. Он знал секрет той самой магии кино, которая делает экран живым, а зрителя — сопричастным тому, что он видит. Главным фильмом режиссера стала культовая "Асса", предельно точно передававшая атмосферу последних лет существования СССР. Она зафиксировала слом эпох и услышала поступь новых героев. Тревожные видения в заснеженной Ялте оказались сном, которому суждено было сбыться.

Режиссер Сергей Соловьев
9 из 26

Сергей Соловьев умер 13 декабря, у 77-летнего кинематографиста были проблемы с сердцем. Он знал секрет той самой магии кино, которая делает экран живым, а зрителя — сопричастным тому, что он видит. Главным фильмом режиссера стала культовая "Асса", предельно точно передававшая атмосферу последних лет существования СССР. Она зафиксировала слом эпох и услышала поступь новых героев. Тревожные видения в заснеженной Ялте оказались сном, которому суждено было сбыться.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Александр Градский умер 28 ноября на 72-м году жизни от инфаркта головного мозга и осложнений после коронавируса. Казалось, музыканту было подвластно все. Он написал более 200 песен, многие — на собственные стихи, стал композитором десятков фильмов, рок-опер и балетов. К "Романсу о влюбленных" не только сочинил музыку, но и исполнил вокальные партии. Пластинка стала всенародным хитом, а журнал Billboard объявил Градского "Звездой года". Он первым из рокеров вышел не только на эстраду, но и на сцену Большого театра (в 1980-е был Звездочетом в "Золотом петушке" Римского-Корсакова). Для молодых Градский — наставник из "Голоса", серьезный, требовательный и не прощающий певцам даже малейшей небрежности.

Певец Александр Градский
10 из 26

Александр Градский умер 28 ноября на 72-м году жизни от инфаркта головного мозга и осложнений после коронавируса. Казалось, музыканту было подвластно все. Он написал более 200 песен, многие — на собственные стихи, стал композитором десятков фильмов, рок-опер и балетов. К "Романсу о влюбленных" не только сочинил музыку, но и исполнил вокальные партии. Пластинка стала всенародным хитом, а журнал Billboard объявил Градского "Звездой года". Он первым из рокеров вышел не только на эстраду, но и на сцену Большого театра (в 1980-е был Звездочетом в "Золотом петушке" Римского-Корсакова). Для молодых Градский — наставник из "Голоса", серьезный, требовательный и не прощающий певцам даже малейшей небрежности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Алексей Бойцов / Перейти в фотобанк

Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер 7 мая в возрасте ста лет. Политическую деятельность он начинал в Томской области, при нем в регионе реализовывали проекты в промышленности, сельском хозяйстве, науке. В 1983-м по предложению Юрия Андропова был переведен в Москву, содействовал приглашению на руководящую партийную работу Бориса Ельцина.

Член Политбюро ЦК КПСС Егор Лигачев на XXVIII съезде Коммунистической партии
11 из 26

Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер 7 мая в возрасте ста лет. Политическую деятельность он начинал в Томской области, при нем в регионе реализовывали проекты в промышленности, сельском хозяйстве, науке. В 1983-м по предложению Юрия Андропова был переведен в Москву, содействовал приглашению на руководящую партийную работу Бориса Ельцина.

© РИА Новости / Алексей Бойцов
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанк

Главный офицер российского кино, благородный и бесстрашный Василий Лановой ушел из жизни 28 января. Причиной смерти стал коронавирус. За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в кино и беззаветно служил любимому Вахтанговскому театру. В памяти поклонников Лановой навсегда останется олицетворением чести и достоинства, символом принципиальности и истинного патриотизма.

Василий Лановой в прогоне спектакля Пристань в Театре имени Вахтангова
12 из 26

Главный офицер российского кино, благородный и бесстрашный Василий Лановой ушел из жизни 28 января. Причиной смерти стал коронавирус. За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в кино и беззаветно служил любимому Вахтанговскому театру. В памяти поклонников Лановой навсегда останется олицетворением чести и достоинства, символом принципиальности и истинного патриотизма.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Борис Грачевский умер 14 января, не сумев побороть коронавирус. Режиссер, чье имя стало синонимом возглавляемого им киножурнала "Ералаш", оставил в наследство зрителям задорные и поучительные фильмы, на которых выросли целые поколения.

Режиссер Борис Грачевский во время прогулки по берегу Охотского моря в Южно-Сахалинске в рамках VI Сахалинского международного кинофестиваля Край света в Южно-Сахалинске
13 из 26

Борис Грачевский умер 14 января, не сумев побороть коронавирус. Режиссер, чье имя стало синонимом возглавляемого им киножурнала "Ералаш", оставил в наследство зрителям задорные и поучительные фильмы, на которых выросли целые поколения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© Киностудия Дефа (1973)

Либуше Шафранкова, полюбившаяся нескольким поколениям зрителей по киносказке "Три орешка для Золушки", умерла 9 июня. В последние годы чешская актриса боролась с онкологическим заболеванием.

Либуше Шафранкова в роли Золушки в фильме Три орешка для Золушки
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Либуше Шафранкова, полюбившаяся нескольким поколениям зрителей по киносказке "Три орешка для Золушки", умерла 9 июня. В последние годы чешская актриса боролась с онкологическим заболеванием.

© Киностудия Дефа (1973)
© РИА Новости / Фред Гринберг / Перейти в фотобанк

Художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко скончался 2 июля на 87 году жизни. Он был не просто артистом, но самым настоящим символом цыганского искусства. В 1960-е годы Сличенко стал одним из главных исполнителей романсов и сумел сделать цыганскую песню отдельным народным жанром с собственной идентичностью.

Народный артист, режиссер Николай Сличенко во время репетиции
15 из 26

Художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко скончался 2 июля на 87 году жизни. Он был не просто артистом, но самым настоящим символом цыганского искусства. В 1960-е годы Сличенко стал одним из главных исполнителей романсов и сумел сделать цыганскую песню отдельным народным жанром с собственной идентичностью.

© РИА Новости / Фред Гринберг
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© РИА Новости / В. Соколов / Перейти в фотобанк

Художник, скульптор, режиссер, писатель Резо Габриадзе ушел из жизни 6 июня. Он был автором сценариев более чем трех десятков фильмов, включая "Мимино" и "Кин-дза-дза", его живописные, графические работы и скульптуры выставлялись по всему миру и сегодня находятся в многочисленных государственных и частных коллекциях, а его знаменитый театр марионеток захватывал зрителя историями совсем не кукольной глубины и мощи.

Резо Габриадзе, 1986 год
16 из 26

Художник, скульптор, режиссер, писатель Резо Габриадзе ушел из жизни 6 июня. Он был автором сценариев более чем трех десятков фильмов, включая "Мимино" и "Кин-дза-дза", его живописные, графические работы и скульптуры выставлялись по всему миру и сегодня находятся в многочисленных государственных и частных коллекциях, а его знаменитый театр марионеток захватывал зрителя историями совсем не кукольной глубины и мощи.

© РИА Новости / В. Соколов
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© РИА Новости / Мерцедин / Перейти в фотобанк

Звезда советского кино 1960—1970-х годов Валентина Малявина умерла 30 октября, но об этом стало известно лишь спустя десять дней после ее похорон. Последние годы она провела в доме престарелых. А в свое время актриса, известная ролями в фильмах "Иваново детство" и "Король-олень", олицетворяла собой эпоху, в которой существовала.

Советская киноактриса Валентина Малявина
17 из 26

Звезда советского кино 1960—1970-х годов Валентина Малявина умерла 30 октября, но об этом стало известно лишь спустя десять дней после ее похорон. Последние годы она провела в доме престарелых. А в свое время актриса, известная ролями в фильмах "Иваново детство" и "Король-олень", олицетворяла собой эпоху, в которой существовала.

© РИА Новости / Мерцедин
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк

Выдающийся кардиолог Евгений Чазов скончался 12 ноября в возрасте 92 лет. Он лечил нескольких руководителей СССР. С 1987 по 1990 год возглавлял Минздрав. Инициировал создание и был сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году присудили Нобелевскую премию мира.

Академик РАН и РАМН Евгений Чазов
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Выдающийся кардиолог Евгений Чазов скончался 12 ноября в возрасте 92 лет. Он лечил нескольких руководителей СССР. С 1987 по 1990 год возглавлял Минздрав. Инициировал создание и был сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году присудили Нобелевскую премию мира.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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© РИА Новости / Алексей Юшенков / Перейти в фотобанк

"Король интервью" Ларри Кинг скончался в Лос-Анджелесе 23 января, незадолго до этого он попал в больницу с коронавирусом. В Larry King Live с 1985 по 2010 год журналист провел более 50 тысяч бесед со знаменитостями. Был лауреатом "Эмми" и двух премий Пибоди, а также десятикратным призером Cable ACE.

Американский телеведущий Ларри Кинг
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"Король интервью" Ларри Кинг скончался в Лос-Анджелесе 23 января, незадолго до этого он попал в больницу с коронавирусом. В Larry King Live с 1985 по 2010 год журналист провел более 50 тысяч бесед со знаменитостями. Был лауреатом "Эмми" и двух премий Пибоди, а также десятикратным призером Cable ACE.

© РИА Новости / Алексей Юшенков
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября на 56-м году жизни, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Все произошло внезапно. Режиссер приехал на учения в Красноярском крае, чтобы выбрать локации для нового фильма об Арктике. Зиничев был рядом, когда тот сорвался со скалы. Министр прыгнул за ним и, как говорят очевидцы, ударился о выступ. Пострадавших с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу, однако они скончались еще до приземления.

Евгений Зиничев
20 из 26

Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября на 56-м году жизни, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Все произошло внезапно. Режиссер приехал на учения в Красноярском крае, чтобы выбрать локации для нового фильма об Арктике. Зиничев был рядом, когда тот сорвался со скалы. Министр прыгнул за ним и, как говорят очевидцы, ударился о выступ. Пострадавших с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу, однако они скончались еще до приземления.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Легенда российской журналистики Ясен Засурский скончался в ночь на 1 августа. Выдающемуся преподавателю, благодаря которому журфак МГУ обрел непререкаемый авторитет, был 91 год. Засурский работал там с начала 1950-х. Был заведующим кафедрой, замдекана, 42 года — деканом, а последние 14 лет был президентом. Выпускниками факультета "эпохи Засурского" стали десятки тысяч человек.

Декан факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова, профессор Ясен Николаевич Засурский
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Легенда российской журналистики Ясен Засурский скончался в ночь на 1 августа. Выдающемуся преподавателю, благодаря которому журфак МГУ обрел непререкаемый авторитет, был 91 год. Засурский работал там с начала 1950-х. Был заведующим кафедрой, замдекана, 42 года — деканом, а последние 14 лет был президентом. Выпускниками факультета "эпохи Засурского" стали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк

Женя Лукашин из "Иронии судьбы", Новосельцев из "Служебного романа", Хвостов из "Гаража"… С появлением на экране Андрея Мягкова стало ясно, что лучшего исполнителя лирических ролей не найти. Беззащитный взгляд, тихий голос и невероятное обаяние сделали его любимцем всей страны. Актера не стало 18 февраля, он умер от сердечного приступа.

Народный артист РФ Андрей Мягков
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Женя Лукашин из "Иронии судьбы", Новосельцев из "Служебного романа", Хвостов из "Гаража"… С появлением на экране Андрея Мягкова стало ясно, что лучшего исполнителя лирических ролей не найти. Беззащитный взгляд, тихий голос и невероятное обаяние сделали его любимцем всей страны. Актера не стало 18 февраля, он умер от сердечного приступа.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанк

Один из главных романтиков отечественного кино Владимир Коренев ушел из жизни второго января. Ему было 80 лет, причиной смерти стал коронавирус. Актер прославился, еще будучи студентом ГИТИСа, когда сыграл Ихтиандра в самом популярном фильме начала 1960-х "Человек-амфибия".

Актер Московского академического драматического театра им. К.С. Станиславского, народный артист России Владимир Коренев
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Один из главных романтиков отечественного кино Владимир Коренев ушел из жизни второго января. Ему было 80 лет, причиной смерти стал коронавирус. Актер прославился, еще будучи студентом ГИТИСа, когда сыграл Ихтиандра в самом популярном фильме начала 1960-х "Человек-амфибия".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© AP Photo / Jennifer Szymaszek

Самоучка, итальянский иммигрант из диксиленда, обладатель 22 "Грэмми" — великий Чик Кориа умер 9 февраля от редкой формы рака. Перед смертью он оставил обращение, в котором поблагодарил близких и поклонников за то, что "помогали гореть пламени музыки".

Пианист Чик Кориа
24 из 26

Самоучка, итальянский иммигрант из диксиленда, обладатель 22 "Грэмми" — великий Чик Кориа умер 9 февраля от редкой формы рака. Перед смертью он оставил обращение, в котором поблагодарил близких и поклонников за то, что "помогали гореть пламени музыки".

© AP Photo / Jennifer Szymaszek
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Нина Русланова умерла 21 ноября от продолжительной болезни на фоне коронавируса. На ее долю выпало множество испытаний, но она сумела осуществить мечту и стать актрисой. Родителей Нина не знала и выросла в детдоме, а день рождения выбрала сама. После школы окончила строительное училище по специальности "штукатур" и… поступила в Харьковский театральный институт, но проучилась там недолго. Дальше была Москва, училище имени Щукина и большая сцена. Дебютом актрисы в кино стала работа у Киры Муратовой в "Коротких встречах", где ее партнером был Владимир Высоцкий. Всего на счету Руслановой более 80 киноролей, и везде она неповторима и уникальна.

Нина Русланова
25 из 26

Нина Русланова умерла 21 ноября от продолжительной болезни на фоне коронавируса. На ее долю выпало множество испытаний, но она сумела осуществить мечту и стать актрисой. Родителей Нина не знала и выросла в детдоме, а день рождения выбрала сама. После школы окончила строительное училище по специальности "штукатур" и… поступила в Харьковский театральный институт, но проучилась там недолго. Дальше была Москва, училище имени Щукина и большая сцена. Дебютом актрисы в кино стала работа у Киры Муратовой в "Коротких встречах", где ее партнером был Владимир Высоцкий. Всего на счету Руслановой более 80 киноролей, и везде она неповторима и уникальна.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанк

Основатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн умер 5 декабря на 76-м году жизни. Он попал в больницу с сердечным приступом и находился в тяжелом состоянии, позднее продюсера подключили к аппарату ИВЛ.

Продюсер Марк Рудинштейн
26 из 26

Основатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн умер 5 декабря на 76-м году жизни. Он попал в больницу с сердечным приступом и находился в тяжелом состоянии, позднее продюсера подключили к аппарату ИВЛ.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Звезда фильмов "На последнем дыхании", "Профессионал", "Великолепный" Жан-Поль Бельмондо умер 6 сентября у себя дома в Париже. Блестящий артист, он умудрялся ловко балансировать между авторским кино и мейнстримом. Известность ему принесла работа с главными режиссерами "новой волны", а зрители обожали совсем другие его роли: в триллерах и боевиках. Брутальное обаяние делало его идеальным благородным кинонегодяем.

© AP Photo / Laurent Cipriani
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Нина Ургант умерла 3 декабря в Петербурге. Она не просто была актрисой, она была символом женственности и надежды, без которого не вынести тяжелых испытаний. Вершиной ее военных киноролей стала медсестра Рая из "Белорусского вокзала", а без песни Булата Окуджавы "Здесь птицы не поют", которую Нина Ургант исполнила в кадре, теперь невозможно представить празднования Дня Победы.

© РИА Новости
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Музыкант, поэт, философ, истинный скоморох и великий лицедей Петр Мамонов умер 15 июля от последствий коронавируса. Музыканту было 70 лет. Для целого поколения людей лидер андеграундной группы "Звуки Му" был символом свободной бунтующей личности и артистом, олицетворявшим собой эпоху.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Валерий Гаркалин умер 20 ноября в возрасте 67 лет. В начале октября он попал в больницу с коронавирусом, а вскоре его перевели в реанимацию, врачи оценивали его состояние как стабильно тяжелое. Фильмография актера включает 90 различных киноработ, но настоящую известность он получил в 1995-м, когда снялся в фарсовой комедии "Ширли-мырли", где сыграл сразу четыре роли. По воспоминаниям коллег, Гаркалин был очень жизнерадостным человеком, а работа с ним — настоящим счастьем.

© РИА Новости / Сергей Кузнецов
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Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса 5 июля. В большом кино он заявил о себе сначала как великолепный актер, а в середине 1970-х дебютировал как режиссер с музыкальным фильмом "Розыгрыш", где герои-школьники решали этические вопросы и выясняли, в чем сила человека. В 1981 году его энциклопедия советской жизни "Москва слезам не верит" сенсационно получила "Оскар". Потом были "Любовь и голуби" и "Ширли-мырли", которые молниеносно разошлись на цитаты. Своими фильмами он дарил зрителям радость, надежду и утешение, а в ответ получал огромную народную любовь и благодарность.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Екатерина Градова скоропостижно скончалась 22 февраля. Она уехала на несколько дней отдохнуть, но внезапно почувствовала себя плохо. Прибывшие на вызов врачи заключили, что у актрисы случился инсульт. Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". В 1970-е годы была замужем за Андреем Мироновым.

© РИА Новости
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Выдающийся телевизионщик, создатель молодежной редакции в "Останкино" и программы "Взгляд" Анатолий Лысенко умер от инсульта 20 июня. Он воспитал не одно поколение журналистов и медиаменеджеров, в последние годы возглавлял Общественное телевидение России.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Легендарный диктор Игорь Кириллов скончался 30 октября на 90-м году жизни. Он работал на телевидении с 1957-го. Больше 20 лет был диктором программы "Время", вел и другие передачи, в том числе трансляции парадов с Красной площади. В 2001 году получил почетный титул "Человек-эпоха".

© РИА Новости / Виталий Арутюнов
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Сергей Соловьев умер 13 декабря, у 77-летнего кинематографиста были проблемы с сердцем. Он знал секрет той самой магии кино, которая делает экран живым, а зрителя — сопричастным тому, что он видит. Главным фильмом режиссера стала культовая "Асса", предельно точно передававшая атмосферу последних лет существования СССР. Она зафиксировала слом эпох и услышала поступь новых героев. Тревожные видения в заснеженной Ялте оказались сном, которому суждено было сбыться.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Александр Градский умер 28 ноября на 72-м году жизни от инфаркта головного мозга и осложнений после коронавируса. Казалось, музыканту было подвластно все. Он написал более 200 песен, многие — на собственные стихи, стал композитором десятков фильмов, рок-опер и балетов. К "Романсу о влюбленных" не только сочинил музыку, но и исполнил вокальные партии. Пластинка стала всенародным хитом, а журнал Billboard объявил Градского "Звездой года". Он первым из рокеров вышел не только на эстраду, но и на сцену Большого театра (в 1980-е был Звездочетом в "Золотом петушке" Римского-Корсакова). Для молодых Градский — наставник из "Голоса", серьезный, требовательный и не прощающий певцам даже малейшей небрежности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Бывший секретарь ЦК КПСС Егор Лигачев умер 7 мая в возрасте ста лет. Политическую деятельность он начинал в Томской области, при нем в регионе реализовывали проекты в промышленности, сельском хозяйстве, науке. В 1983-м по предложению Юрия Андропова был переведен в Москву, содействовал приглашению на руководящую партийную работу Бориса Ельцина.

© РИА Новости / Алексей Бойцов
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Главный офицер российского кино, благородный и бесстрашный Василий Лановой ушел из жизни 28 января. Причиной смерти стал коронавирус. За свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в кино и беззаветно служил любимому Вахтанговскому театру. В памяти поклонников Лановой навсегда останется олицетворением чести и достоинства, символом принципиальности и истинного патриотизма.

© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Борис Грачевский умер 14 января, не сумев побороть коронавирус. Режиссер, чье имя стало синонимом возглавляемого им киножурнала "Ералаш", оставил в наследство зрителям задорные и поучительные фильмы, на которых выросли целые поколения.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Либуше Шафранкова, полюбившаяся нескольким поколениям зрителей по киносказке "Три орешка для Золушки", умерла 9 июня. В последние годы чешская актриса боролась с онкологическим заболеванием.

© Киностудия Дефа (1973)
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Художественный руководитель театра "Ромэн" Николай Сличенко скончался 2 июля на 87 году жизни. Он был не просто артистом, но самым настоящим символом цыганского искусства. В 1960-е годы Сличенко стал одним из главных исполнителей романсов и сумел сделать цыганскую песню отдельным народным жанром с собственной идентичностью.

© РИА Новости / Фред Гринберг
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Художник, скульптор, режиссер, писатель Резо Габриадзе ушел из жизни 6 июня. Он был автором сценариев более чем трех десятков фильмов, включая "Мимино" и "Кин-дза-дза", его живописные, графические работы и скульптуры выставлялись по всему миру и сегодня находятся в многочисленных государственных и частных коллекциях, а его знаменитый театр марионеток захватывал зрителя историями совсем не кукольной глубины и мощи.

© РИА Новости / В. Соколов
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Звезда советского кино 1960—1970-х годов Валентина Малявина умерла 30 октября, но об этом стало известно лишь спустя десять дней после ее похорон. Последние годы она провела в доме престарелых. А в свое время актриса, известная ролями в фильмах "Иваново детство" и "Король-олень", олицетворяла собой эпоху, в которой существовала.

© РИА Новости / Мерцедин
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Выдающийся кардиолог Евгений Чазов скончался 12 ноября в возрасте 92 лет. Он лечил нескольких руководителей СССР. С 1987 по 1990 год возглавлял Минздрав. Инициировал создание и был сопредседателем международного движения "Врачи мира за предотвращение ядерной войны", которому в 1985 году присудили Нобелевскую премию мира.

© РИА Новости / Сергей Гунеев
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"Король интервью" Ларри Кинг скончался в Лос-Анджелесе 23 января, незадолго до этого он попал в больницу с коронавирусом. В Larry King Live с 1985 по 2010 год журналист провел более 50 тысяч бесед со знаменитостями. Был лауреатом "Эмми" и двух премий Пибоди, а также десятикратным призером Cable ACE.

© РИА Новости / Алексей Юшенков
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Глава МЧС генерал армии Евгений Зиничев трагически погиб 8 сентября на 56-м году жизни, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Все произошло внезапно. Режиссер приехал на учения в Красноярском крае, чтобы выбрать локации для нового фильма об Арктике. Зиничев был рядом, когда тот сорвался со скалы. Министр прыгнул за ним и, как говорят очевидцы, ударился о выступ. Пострадавших с тяжелыми травмами эвакуировали на вертолете в больницу, однако они скончались еще до приземления.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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Легенда российской журналистики Ясен Засурский скончался в ночь на 1 августа. Выдающемуся преподавателю, благодаря которому журфак МГУ обрел непререкаемый авторитет, был 91 год. Засурский работал там с начала 1950-х. Был заведующим кафедрой, замдекана, 42 года — деканом, а последние 14 лет был президентом. Выпускниками факультета "эпохи Засурского" стали десятки тысяч человек.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Женя Лукашин из "Иронии судьбы", Новосельцев из "Служебного романа", Хвостов из "Гаража"… С появлением на экране Андрея Мягкова стало ясно, что лучшего исполнителя лирических ролей не найти. Беззащитный взгляд, тихий голос и невероятное обаяние сделали его любимцем всей страны. Актера не стало 18 февраля, он умер от сердечного приступа.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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23 из 26

Один из главных романтиков отечественного кино Владимир Коренев ушел из жизни второго января. Ему было 80 лет, причиной смерти стал коронавирус. Актер прославился, еще будучи студентом ГИТИСа, когда сыграл Ихтиандра в самом популярном фильме начала 1960-х "Человек-амфибия".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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24 из 26

Самоучка, итальянский иммигрант из диксиленда, обладатель 22 "Грэмми" — великий Чик Кориа умер 9 февраля от редкой формы рака. Перед смертью он оставил обращение, в котором поблагодарил близких и поклонников за то, что "помогали гореть пламени музыки".

© AP Photo / Jennifer Szymaszek
25 из 26

Нина Русланова умерла 21 ноября от продолжительной болезни на фоне коронавируса. На ее долю выпало множество испытаний, но она сумела осуществить мечту и стать актрисой. Родителей Нина не знала и выросла в детдоме, а день рождения выбрала сама. После школы окончила строительное училище по специальности "штукатур" и… поступила в Харьковский театральный институт, но проучилась там недолго. Дальше была Москва, училище имени Щукина и большая сцена. Дебютом актрисы в кино стала работа у Киры Муратовой в "Коротких встречах", где ее партнером был Владимир Высоцкий. Всего на счету Руслановой более 80 киноролей, и везде она неповторима и уникальна.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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26 из 26

Основатель фестиваля "Кинотавр" Марк Рудинштейн умер 5 декабря на 76-м году жизни. Он попал в больницу с сердечным приступом и находился в тяжелом состоянии, позднее продюсера подключили к аппарату ИВЛ.

© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
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