https://ria.ru/20220227/sholts-1775403085.html

Шольц: примирение Германии и России остается важной главой общей истории

Шольц: примирение Германии и России остается важной главой общей истории - РИА Новости, 27.02.2022

Шольц: примирение Германии и России остается важной главой общей истории

Послевоенное примирение Германии и России остается важной главой общей истории, нельзя допустить нового отторжения между странами, заявил канцлер ФРГ Олаф... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:34

2022-02-27T17:34

2022-02-27T17:34

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

германия

россия

олаф шольц

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774346243_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9ff7a06219439117cefd67ebb64f8a73.jpg

БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Послевоенное примирение Германии и России остается важной главой общей истории, нельзя допустить нового отторжения между странами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, но при этом назвал спецоперацию России по демилитаризации Украины "войной Путина"."(Президент РФ Владимир) Путин, а не российский народ решился на войну. Поэтому нужно четко сказать: эта война - война Путина. Это разделения для меня важно, потому что примирение между Германией и Россией после Второй мировой войны есть и остается важней главой в нашей истории", - заявил Шольц, выступая на экстренном заседании бундестага.Он отметил, что считает недопустимым, чтобы этот конфликт привел "к разрыву старых связей и новому отторжению".Президент РФ 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины . В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия.РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775373237.html

https://ria.ru/20220227/oruzhie-1775383726.html

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Севастиан Котов

Севастиан Котов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

в мире, германия, россия, олаф шольц