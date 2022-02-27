Шольц: примирение Германии и России остается важной главой общей истории
Канцлер ФРГ Шольц: примирение Германии и России остается важной главой общей истории
Канцлер Германии Олаф Шольц
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Послевоенное примирение Германии и России остается важной главой общей истории, нельзя допустить нового отторжения между странами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, но при этом назвал спецоперацию России по демилитаризации Украины "войной Путина".
"(Президент РФ Владимир) Путин, а не российский народ решился на войну. Поэтому нужно четко сказать: эта война - война Путина. Это разделения для меня важно, потому что примирение между Германией и Россией после Второй мировой войны есть и остается важней главой в нашей истории", - заявил Шольц, выступая на экстренном заседании бундестага.
Он отметил, что считает недопустимым, чтобы этот конфликт привел "к разрыву старых связей и новому отторжению".
Президент РФ 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины . В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Севастиан Котов