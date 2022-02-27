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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/sholts-1775403085.html
Шольц: примирение Германии и России остается важной главой общей истории
Шольц: примирение Германии и России остается важной главой общей истории - РИА Новости, 27.02.2022
Шольц: примирение Германии и России остается важной главой общей истории
Послевоенное примирение Германии и России остается важной главой общей истории, нельзя допустить нового отторжения между странами, заявил канцлер ФРГ Олаф... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:34
2022-02-27T17:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
германия
россия
олаф шольц
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Послевоенное примирение Германии и России остается важной главой общей истории, нельзя допустить нового отторжения между странами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, но при этом назвал спецоперацию России по демилитаризации Украины "войной Путина"."(Президент РФ Владимир) Путин, а не российский народ решился на войну. Поэтому нужно четко сказать: эта война - война Путина. Это разделения для меня важно, потому что примирение между Германией и Россией после Второй мировой войны есть и остается важней главой в нашей истории", - заявил Шольц, выступая на экстренном заседании бундестага.Он отметил, что считает недопустимым, чтобы этот конфликт привел "к разрыву старых связей и новому отторжению".Президент РФ 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины . В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия.РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775373237.html
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Севастиан Котов
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в мире, германия, россия, олаф шольц
17:34 27.02.2022
 
Шольц: примирение Германии и России остается важной главой общей истории

Канцлер ФРГ Шольц: примирение Германии и России остается важной главой общей истории

© REUTERS / John Macdougall/PoolКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© REUTERS / John Macdougall/Pool
Канцлер Германии Олаф Шольц
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БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Послевоенное примирение Германии и России остается важной главой общей истории, нельзя допустить нового отторжения между странами, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, но при этом назвал спецоперацию России по демилитаризации Украины "войной Путина".
"(Президент РФ Владимир) Путин, а не российский народ решился на войну. Поэтому нужно четко сказать: эта война - война Путина. Это разделения для меня важно, потому что примирение между Германией и Россией после Второй мировой войны есть и остается важней главой в нашей истории", - заявил Шольц, выступая на экстренном заседании бундестага.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 14:20
Шольц призвал не допустить перехода боевых действий в третьи страны
Он отметил, что считает недопустимым, чтобы этот конфликт привел "к разрыву старых связей и новому отторжению".
Президент РФ 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины . В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Ряд стран сообщили о решении закрыть воздушное пространство для российских самолетов, в том числе Великобритания, Бельгия, Германия, Дания, Польша, Чехия, Италия.
Военнослужащие Национальной гвардии Украины в центре Киева - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 15:31Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Шольц прокомментировал решение Германии о поставках оружия Киеву
РФ в ответ ограничила использование своего воздушного пространства для полетов самолетов, связанных с Великобританией или зарегистрированных в ней, включая транзитные рейсы, с 25 февраля.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Севастиан Котов
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреГерманияРоссияОлаф Шольц
 
 
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