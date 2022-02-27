https://ria.ru/20220227/sberbank-1775360736.html

Сбербанк обратился к клиентам

Сбербанк обратился к клиентам - РИА Новости, 27.02.2022

Сбербанк обратился к клиентам

Сбербанк в воскресенье в сообщении клиентам заявил, что санкции против банка не влияют на сохранность и доступность их средств - операции по снятию и пополнению РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:22

2022-02-27T12:22

2022-02-27T12:31

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

сбербанк россии

россия

донбасс

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сбербанк в воскресенье в сообщении клиентам заявил, что санкции против банка не влияют на сохранность и доступность их средств - операции по снятию и пополнению счетов в рублях и валюте, а также обмен валюты доступны без ограничений.Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем доступны в полном объеме, отмечается в сообщении. "Принятые санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов", - подчеркнули в Сбербанке.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT. Пока списка банков, которые попадут под это ограничение, нет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сбербанк россии, россия, донбасс