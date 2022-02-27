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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/sberbank-1775360736.html
Сбербанк обратился к клиентам
Сбербанк обратился к клиентам - РИА Новости, 27.02.2022
Сбербанк обратился к клиентам
Сбербанк в воскресенье в сообщении клиентам заявил, что санкции против банка не влияют на сохранность и доступность их средств - операции по снятию и пополнению РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:22
2022-02-27T12:31
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
сбербанк россии
россия
донбасс
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сбербанк в воскресенье в сообщении клиентам заявил, что санкции против банка не влияют на сохранность и доступность их средств - операции по снятию и пополнению счетов в рублях и валюте, а также обмен валюты доступны без ограничений.Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем доступны в полном объеме, отмечается в сообщении. "Принятые санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов", - подчеркнули в Сбербанке.Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT. Пока списка банков, которые попадут под это ограничение, нет.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, сбербанк россии, россия, донбасс
12:22 27.02.2022 (обновлено: 12:31 27.02.2022)
 
Сбербанк обратился к клиентам

Сбербанк: санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов

© РИА Новости / Максим БогодвидКлиент у банкоматов в отделении Сбербанка России
Клиент у банкоматов в отделении Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Клиент у банкоматов в отделении Сбербанка России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сбербанк в воскресенье в сообщении клиентам заявил, что санкции против банка не влияют на сохранность и доступность их средств - операции по снятию и пополнению счетов в рублях и валюте, а также обмен валюты доступны без ограничений.
"Сбербанк работает в обычном режиме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах и мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Обмен валюты проводится также без ограничений", - сказано в сообщении.
Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем доступны в полном объеме, отмечается в сообщении. "Принятые санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов", - подчеркнули в Сбербанке.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.
При этом в воскресенье пресс-служба кабмина ФРГ сообщила, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT. Пока списка банков, которые попадут под это ограничение, нет.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаСбербанк РоссииРоссияДонбасс
 
 
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