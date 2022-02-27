12:22 27.02.2022 (обновлено: 12:31 27.02.2022)
Сбербанк обратился к клиентам
Сбербанк: санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов
Клиент у банкоматов в отделении Сбербанка России. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Сбербанк в воскресенье в сообщении клиентам заявил, что санкции против банка не влияют на сохранность и доступность их средств - операции по снятию и пополнению счетов в рублях и валюте, а также обмен валюты доступны без ограничений.
"Сбербанк работает в обычном режиме. Операции по снятию и пополнению счетов в рублях и иностранной валюте доступны без ограничений в офисах, банкоматах и мобильном приложении "Сбербанк Онлайн". Обмен валюты проводится также без ограничений", - сказано в сообщении.
Оплата товаров и услуг, переводы и операции по пластиковым картам всех платежных систем доступны в полном объеме, отмечается в сообщении. "Принятые санкции не влияют на сохранность и доступность средств клиентов", - подчеркнули в Сбербанке.
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. С тех пор под "блокирующие" санкции иностранных государств попали ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия". Более мягкие санкции были введены в отношении Сбербанка: США обязали свои финансовые институты в течение 30 дней закрыть корреспондентские счета Сбербанка и начать отклонять любые транзакции с его участием.
Опубликовано: Ольга Фомченкова