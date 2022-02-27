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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775406214.html
Комитет ГД подготовит пакет мер поддержки компаний из-за введенных санкций
Комитет ГД подготовит пакет мер поддержки компаний из-за введенных санкций - РИА Новости, 27.02.2022
Комитет ГД подготовит пакет мер поддержки компаний из-за введенных санкций
Комитет Государственной думы по бюджету и налогам совместно с правительством РФ оперативно подготовит пакет мер для поддержки российских компаний, чтобы... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T17:56
2022-02-27T17:56
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
признание днр и лнр в россии
госдума рф
донбасс
ситуация в днр и лнр
санкции
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комитет Государственной думы по бюджету и налогам совместно с правительством РФ оперативно подготовит пакет мер для поддержки российских компаний, чтобы минимизировать для бизнеса последствия введенных санкций, сообщил глава думского комитета Андрей Макаров.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины . В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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россия
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экономика, россия, признание днр и лнр в россии, госдума рф, донбасс, ситуация в днр и лнр, санкции
17:56 27.02.2022
 
Комитет ГД подготовит пакет мер поддержки компаний из-за введенных санкций

Комитет ГД по бюджету подготовит пакет мер поддержки компаний на фоне введенных санкций

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров
Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по бюджету и налогам Андрей Макаров. Архивное фото
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комитет Государственной думы по бюджету и налогам совместно с правительством РФ оперативно подготовит пакет мер для поддержки российских компаний, чтобы минимизировать для бизнеса последствия введенных санкций, сообщил глава думского комитета Андрей Макаров.
"Мы уже начали работу с правительством и в самые кратчайшие сроки представим конкретные меры поддержки наших отраслей, наших компаний, которые особенно пострадали от введенных санкций. Также мы разработаем предложения, как поддержать граждан в сложившихся условиях", - сказал журналистам Макаров.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины . В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияПризнание ДНР и ЛНР в РоссииГосдума РФДонбассСитуация в ДНР и ЛНРСанкции
 
 
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