https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775406214.html

Комитет ГД подготовит пакет мер поддержки компаний из-за введенных санкций

Комитет ГД подготовит пакет мер поддержки компаний из-за введенных санкций - РИА Новости, 27.02.2022

Комитет ГД подготовит пакет мер поддержки компаний из-за введенных санкций

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам совместно с правительством РФ оперативно подготовит пакет мер для поддержки российских компаний, чтобы... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T17:56

2022-02-27T17:56

2022-02-27T17:56

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

признание днр и лнр в россии

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донбасс

ситуация в днр и лнр

санкции

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Комитет Государственной думы по бюджету и налогам совместно с правительством РФ оперативно подготовит пакет мер для поддержки российских компаний, чтобы минимизировать для бизнеса последствия введенных санкций, сообщил глава думского комитета Андрей Макаров.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины . В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, признание днр и лнр в россии, госдума рф, донбасс, ситуация в днр и лнр, санкции