16:30 27.02.2022 (обновлено: 16:45 27.02.2022)
Чехия предложит остановить выдачу шенгенских виз россиянам
Министр Ракушан: Чехия на встрече глав МВД ЕС предложит не выдавать шенген россиянам
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации с шенгенской визой. Архивное фото
ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Чехия намерена предложить на встрече глав МВД в воскресенье в Брюсселе остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, заявил журналистам первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан.
"Чехия выступит на этой встрече в Брюсселе с предложением остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Это официальная позиция нашей страны", - сказал Ракушан.
Ранее кабмин Чехии принял решение о прекращении выдачи виз на въезд в республику гражданам РФ.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Опубликовано: Ольга Фомченкова