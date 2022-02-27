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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775394394.html
Чехия предложит остановить выдачу шенгенских виз россиянам
Чехия предложит остановить выдачу шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 27.02.2022
Чехия предложит остановить выдачу шенгенских виз россиянам
Чехия намерена предложить на встрече глав МВД в воскресенье в Брюсселе остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, заявил журналистам первый вице-премьер и... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T16:30
2022-02-27T16:45
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
чехия
донбасс
шенгенская зона
шенгенская виза
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Чехия намерена предложить на встрече глав МВД в воскресенье в Брюсселе остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, заявил журналистам первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан."Чехия выступит на этой встрече в Брюсселе с предложением остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Это официальная позиция нашей страны", - сказал Ракушан.Ранее кабмин Чехии принял решение о прекращении выдачи виз на въезд в республику гражданам РФ.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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чехия
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в мире, чехия, донбасс, шенгенская зона, шенгенская виза, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
16:30 27.02.2022 (обновлено: 16:45 27.02.2022)
 
Чехия предложит остановить выдачу шенгенских виз россиянам

Министр Ракушан: Чехия на встрече глав МВД ЕС предложит не выдавать шенген россиянам

© РИА Новости / Нина ЗотинаЗаграничный паспорт гражданина Российской Федерации с шенгенской визой
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации с шенгенской визой - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
Заграничный паспорт гражданина Российской Федерации с шенгенской визой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Чехия намерена предложить на встрече глав МВД в воскресенье в Брюсселе остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, заявил журналистам первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан.
"Чехия выступит на этой встрече в Брюсселе с предложением остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Это официальная позиция нашей страны", - сказал Ракушан.
Ранее кабмин Чехии принял решение о прекращении выдачи виз на въезд в республику гражданам РФ.
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.
В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреЧехияДонбассШенгенская зонаШенгенская визаСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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