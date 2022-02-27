https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775394394.html

Чехия предложит остановить выдачу шенгенских виз россиянам

Чехия предложит остановить выдачу шенгенских виз россиянам - РИА Новости, 27.02.2022

Чехия предложит остановить выдачу шенгенских виз россиянам

Чехия намерена предложить на встрече глав МВД в воскресенье в Брюсселе остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, заявил журналистам первый вице-премьер и... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T16:30

2022-02-27T16:30

2022-02-27T16:45

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ПРАГА, 27 фев – РИА Новости. Чехия намерена предложить на встрече глав МВД в воскресенье в Брюсселе остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ, заявил журналистам первый вице-премьер и глава МВД республики Вит Ракушан."Чехия выступит на этой встрече в Брюсселе с предложением остановить выдачу шенгенских виз гражданам РФ. Это официальная позиция нашей страны", - сказал Ракушан.Ранее кабмин Чехии принял решение о прекращении выдачи виз на въезд в республику гражданам РФ.Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а 24 февраля Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины. В обращении к согражданам Путин заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима.В ответ западные страны ввели очередные с 2014 года антироссийские санкции. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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