https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775374642.html
Румыния поддержала новые санкции против России
Румыния поддержала новые санкции против России - РИА Новости, 27.02.2022
Румыния поддержала новые санкции против России
Румыния поддерживает новые санкции против России и направит дополнительную гуманитарную и военную помощь на Украину, сообщил президент страны Клаус Йоханнис. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T14:30
2022-02-27T14:30
2022-02-27T14:30
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КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Румыния поддерживает новые санкции против России и направит дополнительную гуманитарную и военную помощь на Украину, сообщил президент страны Клаус Йоханнис.В субботу вечером глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС совместно с США, Великобританией и другими партнерами разработала меры, направленные на исключение ряда банков России из международной межбанковской системы SWIFT, ограничение деятельности Центробанка РФ, а также на лишение представителей российского бизнеса возможности использовать свои международные финансовые активы."Румыния присоединяется к своим партнерам и поддерживает новые санкции для дальнейшего усиления нашего совместного ответа на вторжение России на Украину. На Украину будет направлена дополнительная гуманитарная и военная помощь из Румынии", - написал Йоханнис в Twitter.Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны объявили о новых санкциях - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от межбанковской системы SWIFT. В ответ на такого рода риски в РФ уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html
https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, признание днр и лнр в россии, румыния, евросоюз, ситуация в днр и лнр, донбасс, клаус йоханнис
Румыния поддержала новые санкции против России
Президент Йоханнис: Румыния поддерживает новые санкции против России