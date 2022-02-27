https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775374642.html

Румыния поддержала новые санкции против России

Румыния поддержала новые санкции против России - РИА Новости, 27.02.2022

Румыния поддержала новые санкции против России

Румыния поддерживает новые санкции против России и направит дополнительную гуманитарную и военную помощь на Украину, сообщил президент страны Клаус Йоханнис. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T14:30

2022-02-27T14:30

2022-02-27T14:30

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

признание днр и лнр в россии

румыния

евросоюз

ситуация в днр и лнр

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0b/1577098258_0:12:2814:1595_1920x0_80_0_0_1b3734c71bdc08cedba18976b9f5077a.jpg

КИШИНЕВ, 27 фев — РИА Новости. Румыния поддерживает новые санкции против России и направит дополнительную гуманитарную и военную помощь на Украину, сообщил президент страны Клаус Йоханнис.В субботу вечером глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС совместно с США, Великобританией и другими партнерами разработала меры, направленные на исключение ряда банков России из международной межбанковской системы SWIFT, ограничение деятельности Центробанка РФ, а также на лишение представителей российского бизнеса возможности использовать свои международные финансовые активы."Румыния присоединяется к своим партнерам и поддерживает новые санкции для дальнейшего усиления нашего совместного ответа на вторжение России на Украину. На Украину будет направлена дополнительная гуманитарная и военная помощь из Румынии", - написал Йоханнис в Twitter.Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. Позднее Минобороны РФ заявило, что российские военные не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура.В ответ западные страны объявили о новых санкциях - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от межбанковской системы SWIFT. В ответ на такого рода риски в РФ уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775293499.html

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

россия

румыния

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, признание днр и лнр в россии, румыния, евросоюз, ситуация в днр и лнр, донбасс, клаус йоханнис