Шольц рассказал об эффекте от санкций ЕС против России
Канцлер Германии Шольц: санкции работают, за неделю российская биржа потеряла больше 30%
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкКотировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи
Котировки фондового рынка на экране в здании Московской биржи. Архивное фото
БЕРЛИН, 27 фев - РИА Новости. Санкции Евросоюза против РФ уже показывают свой эффект, Германия оставляет право на новые санкции, никаких табу не будет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Канцлер добавил, что санкции ЕС уже проявляют свой эффект. "Только за последнюю неделю российская биржа потеряла больше 30%. Это показывает, что санкции работают. Мы сохраняем право на дальнейшие санкции без каких-либо табу", - заявил он, выступая на экстренном заседании бундестага.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". Ранее, 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. В ответ западные страны начали новый виток санкционной спирали, раскручивающейся с 2014 года.
Под новые ограничения попали несколько крупнейших банков РФ, включая Сбербанк и ВТБ. Для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала. Введены санкции на поставки в Россию высокотехнологичной продукции. Германия остановила сертификацию газопровода "Северный поток 2". Великобритания закрыла полеты для "Аэрофлота". Западные страны в качестве санкционных мер в связи с ситуацией на Украине обсуждают отключение России от SWIFT. Кабмин ФРГ по итогам переговоров западных лидеров, которые прошли в субботу вечером, объявил, что все российские банки, которые уже попали под санкции международного сообщества, а при необходимости и другие российские банки будут исключены из SWIFT.
Власти РФ заявили, что заранее подготовили план действий на случай новой волны санкций и будут оказывать любую необходимую поддержку попавшему под ограничения бизнесу, обеспечивая бесперебойную работу экономики. Российские власти также ведут работу над ответными мерами, но детали пока не известны. Из принятых на сегодняшний день ответных мер – запрет пролетов над Россией британским авиакомпаниям.
Опубликовано: Ольга Фомченкова