https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775366717.html

СМИ: Швеция закрывает воздушное пространство для российских самолетов

СМИ: Швеция закрывает воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022

СМИ: Швеция закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Власти Швеции готовятся закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщает в воскресенье радиостанция Radio Sweden. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T13:19

2022-02-27T13:19

2022-02-27T13:28

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

признание днр и лнр в россии

дмитрий песков

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ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Власти Швеции готовятся закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщает в воскресенье радиостанция Radio Sweden."Швеция готовится закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов", - говорится в сообщении радиостанции в Twitter.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.

https://ria.ru/20220227/samolety-1775365687.html

россия

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Мадина Моргоева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мадина Моргоева

ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, дмитрий песков, россия, twitter