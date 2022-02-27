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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775366717.html
СМИ: Швеция закрывает воздушное пространство для российских самолетов
СМИ: Швеция закрывает воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
СМИ: Швеция закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Власти Швеции готовятся закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщает в воскресенье радиостанция Radio Sweden. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:19
2022-02-27T13:28
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
дмитрий песков
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ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Власти Швеции готовятся закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщает в воскресенье радиостанция Radio Sweden."Швеция готовится закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов", - говорится в сообщении радиостанции в Twitter.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
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Мадина Моргоева
Мадина Моргоева
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ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, дмитрий песков, россия, twitter
13:19 27.02.2022 (обновлено: 13:28 27.02.2022)
 
СМИ: Швеция закрывает воздушное пространство для российских самолетов

Radio Sweden: Швеция готовится закрыть воздушное пространство для российских самолетов

© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Пассажирский самолет в небе
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Власти Швеции готовятся закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщает в воскресенье радиостанция Radio Sweden.
"Швеция готовится закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов", - говорится в сообщении радиостанции в Twitter.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Пассажирский авиалайнер Boeing 777-31H(ER) авиакомпании Россия - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 13:12
Исландия решила закрыть воздушное пространство для российских самолетов
Опубликовано: Мадина Моргоева
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в РоссииДмитрий ПесковРоссияTwitter
 
 
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