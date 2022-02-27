https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775366717.html
СМИ: Швеция закрывает воздушное пространство для российских самолетов
СМИ: Швеция закрывает воздушное пространство для российских самолетов - РИА Новости, 27.02.2022
СМИ: Швеция закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Власти Швеции готовятся закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщает в воскресенье радиостанция Radio Sweden. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T13:19
2022-02-27T13:19
2022-02-27T13:28
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
признание днр и лнр в россии
дмитрий песков
россия
twitter
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ЦЮРИХ, 27 фев - РИА Новости. Власти Швеции готовятся закрыть воздушное пространство для российских самолетов, сообщает в воскресенье радиостанция Radio Sweden."Швеция готовится закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов", - говорится в сообщении радиостанции в Twitter.Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
https://ria.ru/20220227/samolety-1775365687.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии, дмитрий песков, россия, twitter
13:19 27.02.2022 (обновлено: 13:28 27.02.2022)
СМИ: Швеция закрывает воздушное пространство для российских самолетов
Radio Sweden: Швеция готовится закрыть воздушное пространство для российских самолетов