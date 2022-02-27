https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775363113.html

России могут запретить полеты над всем пространством ЕС, пишут СМИ

России могут запретить полеты над всем пространством ЕС, пишут СМИ - РИА Новости, 27.02.2022

России могут запретить полеты над всем пространством ЕС, пишут СМИ

Запрет на полеты российских самолетов во всем воздушном пространстве стран-членов Евросоюза может быть включен в новый пакет санкций против Москвы, передают в... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:46

2022-02-27T12:46

2022-02-27T13:28

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

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евросоюз

санкции

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донбасс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Запрет на полеты российских самолетов во всем воздушном пространстве стран-членов Евросоюза может быть включен в новый пакет санкций против Москвы, передают в воскресенье СМИ.По сообщению агентства Рейтер, официальный представитель ЕС заявил, что такой запрет может стать "частью новых санкций" против Москвы. По словам собеседника агентства, большинство стран Евросоюза уже закрыли свое воздушное пространство для самолетов РФ, а в скором времени по этому поводу может быть принято "более формальное" решение.Чиновник, на которого ссылается агентство, добавил, что в ЕС будут координировать санкции со странами "большой семерки" (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США).Президент РФ Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - в частности, под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, а для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, евросоюз, санкции, украина, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии