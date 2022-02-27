https://ria.ru/20220227/sanktsii-1775361620.html

Европарламент поддержит новые санкции против России

Европарламент поддержит новые санкции против России - РИА Новости, 27.02.2022

Европарламент поддержит новые санкции против России

Европарламент поддерживает новые ограничительные меры против России, объявленные ранее Еврокомиссией и международными партнерами ЕС, планирует принять... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T12:30

2022-02-27T12:30

2022-02-27T12:30

обострение ситуации в днр и лнр

экономика

россия

европарламент

swift

роберта метсола

донбасс

ситуация в днр и лнр

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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Европарламент поддерживает новые ограничительные меры против России, объявленные ранее Еврокомиссией и международными партнерами ЕС, планирует принять соответствующую резолюцию на на внеочередном пленарном заседании во вторник, заявила спикер ЕП Роберта Метсола."Европарламент на внеочередном заседании во вторник примет решительную резолюцию в поддержку Украины. Как законодатели, мы будем содействовать тому, чтобы эти меры были приняты быстро", - написала Метсола в Twitter.В субботу вечером глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС совместно с США, Великобританией и другими партнерами разработала меры, направленные на исключение ряда банков России из международной межбанковской системы SWIFT, ограничение деятельности Центробанка РФ, а также на лишение представителей российского бизнеса возможности использовать свои международные финансовые активы.По мнению ЕС эти меры, наряду с изоляцией России, "значительно снизят способность России финансировать войну".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в РФ уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, европарламент, swift, роберта метсола, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии