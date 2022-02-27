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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
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Европарламент поддержит новые санкции против России
Европарламент поддержит новые санкции против России - РИА Новости, 27.02.2022
Европарламент поддержит новые санкции против России
Европарламент поддерживает новые ограничительные меры против России, объявленные ранее Еврокомиссией и международными партнерами ЕС, планирует принять... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T12:30
2022-02-27T12:30
обострение ситуации в днр и лнр
экономика
россия
европарламент
swift
роберта метсола
донбасс
ситуация в днр и лнр
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Европарламент поддерживает новые ограничительные меры против России, объявленные ранее Еврокомиссией и международными партнерами ЕС, планирует принять соответствующую резолюцию на на внеочередном пленарном заседании во вторник, заявила спикер ЕП Роберта Метсола."Европарламент на внеочередном заседании во вторник примет решительную резолюцию в поддержку Украины. Как законодатели, мы будем содействовать тому, чтобы эти меры были приняты быстро", - написала Метсола в Twitter.В субботу вечером глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС совместно с США, Великобританией и другими партнерами разработала меры, направленные на исключение ряда банков России из международной межбанковской системы SWIFT, ограничение деятельности Центробанка РФ, а также на лишение представителей российского бизнеса возможности использовать свои международные финансовые активы.По мнению ЕС эти меры, наряду с изоляцией России, "значительно снизят способность России финансировать войну".Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в РФ уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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экономика, россия, европарламент, swift, роберта метсола, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
12:30 27.02.2022
 
Европарламент поддержит новые санкции против России

Глава ЕП Метсола: Европарламент поддерживает новые санкции против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Европарламент поддерживает новые ограничительные меры против России, объявленные ранее Еврокомиссией и международными партнерами ЕС, планирует принять соответствующую резолюцию на на внеочередном пленарном заседании во вторник, заявила спикер ЕП Роберта Метсола.
"Европарламент на внеочередном заседании во вторник примет решительную резолюцию в поддержку Украины. Как законодатели, мы будем содействовать тому, чтобы эти меры были приняты быстро", - написала Метсола в Twitter.
В субботу вечером глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС совместно с США, Великобританией и другими партнерами разработала меры, направленные на исключение ряда банков России из международной межбанковской системы SWIFT, ограничение деятельности Центробанка РФ, а также на лишение представителей российского бизнеса возможности использовать свои международные финансовые активы.
По мнению ЕС эти меры, наряду с изоляцией России, "значительно снизят способность России финансировать войну".
Флаги США и Европейского совета - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Запад созрел для "адских" санкций против России. Кажется
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в РФ уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРЭкономикаРоссияЕвропарламентSWIFTРоберта МетсолаДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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