Европарламент поддержит новые санкции против России
Глава ЕП Метсола: Европарламент поддерживает новые санкции против России
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 27 фев - РИА Новости. Европарламент поддерживает новые ограничительные меры против России, объявленные ранее Еврокомиссией и международными партнерами ЕС, планирует принять соответствующую резолюцию на на внеочередном пленарном заседании во вторник, заявила спикер ЕП Роберта Метсола.
"Европарламент на внеочередном заседании во вторник примет решительную резолюцию в поддержку Украины. Как законодатели, мы будем содействовать тому, чтобы эти меры были приняты быстро", - написала Метсола в Twitter.
В субботу вечером глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС совместно с США, Великобританией и другими партнерами разработала меры, направленные на исключение ряда банков России из международной межбанковской системы SWIFT, ограничение деятельности Центробанка РФ, а также на лишение представителей российского бизнеса возможности использовать свои международные финансовые активы.
По мнению ЕС эти меры, наряду с изоляцией России, "значительно снизят способность России финансировать войну".
Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, еще в 2014 году объявивших о независимости от Киева, а рано утром 24 февраля объявил о начале военной операции по демилитаризации Украины. В ответ западные страны объявили о новых санкциях - под ограничения попали несколько крупнейших банков, в том числе Сбер и ВТБ, для ряда госкомпаний были затруднены возможности привлечения иностранного капитала.
Также в прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от SWIFT в качестве одной из более жестких санкций Запада. В ответ на риски возможного отключения отечественных банков от SWIFT в РФ уже была создана своя система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.
Опубликовано: Ольга Фомченкова