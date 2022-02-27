18:57 27.02.2022 (обновлено: 19:12 27.02.2022)
Португалия закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Португалия закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Пассажирский самолет в небе
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Португалия решила закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний, сообщает МИД страны.
"Португалия приняла решение закрыть свое воздушное пространство для российских авиакомпаний. Мы предпринимаем этот шаг совместно с нашими европейскими партнерами", - говорится на странице министерства в Twitter.
Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.
Россия начала военную операцию по демилитаризации Украины рано утром в четверг, 24 февраля. В телеобращении к россиянам президент Владимир Путин заявил, что обстоятельства "требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились с просьбой о помощи". По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего на Украине режима. Он призвал украинских военных не выполнять преступных приказов украинской власти, сложить оружие и идти домой.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ударов по городам Украины: высокоточными средствами выводятся из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению, по заявлению ведомства, ничего не угрожает. Минобороны добавило, что украинские пограничники "никакого сопротивления не оказывают", в ряде случаев украинские военные сдаются и после этого имеют возможность вернуться к семьям.
Опубликовано: Севастиан Котов