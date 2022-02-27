https://ria.ru/20220227/peregovory-1775387116.html
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Песков
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Песков - РИА Новости, 27.02.2022
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Песков
Украинская сторона выдвинулась на переговоры с РФ в Гомельскую область, российская сторона готова и ждет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:51
2022-02-27T15:51
2022-02-27T15:52
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
дмитрий песков
гомельская область
украина
россия
александр лукашенко
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МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Украинская сторона выдвинулась на переговоры с РФ в Гомельскую область, российская сторона готова и ждет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Как известно, состоялся телефонный разговор президента (Белоруссии Александра) Лукашенко с президентом (Украины Владимиром) Зеленским. После этого президент Лукашенко обратился к российской стороне - президенту (Владимиру) Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что от украинской стороны получены сигналы, изъявлена готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область. Российская сторона и находящаяся на месте российская делегация полностью готова к переговорам, ждут украинцев", - сказал Песков.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, в мире, дмитрий песков, гомельская область, украина, россия, александр лукашенко, владимир зеленский
15:51 27.02.2022 (обновлено: 15:52 27.02.2022)
Россия готова к переговорам с Украиной, заявил Песков
Песков: находящаяся в Белоруссии российская делегация готова к переговорам с Украиной