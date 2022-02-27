В Совфеде назвали переговоры с Украиной неизбежными
Сенатор от Крыма Цеков: переговоры с Украиной неизбежны, с Зеленским или без
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации с Украиной неизбежны, но, вероятно, уже без Владимира Зеленского, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним. По его словам, Гомель как место переговоров был предложен украинской стороной. В свою очередь пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, несмотря на предыдущие договоренности с РФ о месте встречи, заявил, что украинская сторона не поедет на переговоры в Белоруссию.
"Переговоры неизбежны. В ближайшие дни Россия очень огорчит Зеленского, который, отказываясь от переговоров в Гомеле, набивает себе цену и ничего не делает для установления мира на Украине. Переговоры будут и, возможно, уже без Зеленского. Будут с людьми адекватными, которые понимают, что на самом деле происходит", - сказал Цеков РИА Новости.
При этом сенатор призвал Зеленского не верить сказкам западных стран о поддержке и заботе об Украине.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Опубликовано: Ольга Фомченкова