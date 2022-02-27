https://ria.ru/20220227/peregovory-1775386144.html

В Совфеде назвали переговоры с Украиной неизбежными

В Совфеде назвали переговоры с Украиной неизбежными - РИА Новости, 27.02.2022

В Совфеде назвали переговоры с Украиной неизбежными

Переговоры по урегулированию ситуации с Украиной неизбежны, но, вероятно, уже без Владимира Зеленского, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков. РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T15:47

2022-02-27T15:47

2022-02-27T15:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

совет федерации рф

сергей цеков

владимир зеленский

донбасс

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации с Украиной неизбежны, но, вероятно, уже без Владимира Зеленского, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним. По его словам, Гомель как место переговоров был предложен украинской стороной. В свою очередь пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, несмотря на предыдущие договоренности с РФ о месте встречи, заявил, что украинская сторона не поедет на переговоры в Белоруссию.При этом сенатор призвал Зеленского не верить сказкам западных стран о поддержке и заботе об Украине.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/ukraina-1775299142.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, совет федерации рф, сергей цеков, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии