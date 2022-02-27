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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220227/peregovory-1775386144.html
В Совфеде назвали переговоры с Украиной неизбежными
В Совфеде назвали переговоры с Украиной неизбежными - РИА Новости, 27.02.2022
В Совфеде назвали переговоры с Украиной неизбежными
Переговоры по урегулированию ситуации с Украиной неизбежны, но, вероятно, уже без Владимира Зеленского, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков. РИА Новости, 27.02.2022
2022-02-27T15:47
2022-02-27T15:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
совет федерации рф
сергей цеков
владимир зеленский
донбасс
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации с Украиной неизбежны, но, вероятно, уже без Владимира Зеленского, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним. По его словам, Гомель как место переговоров был предложен украинской стороной. В свою очередь пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, несмотря на предыдущие договоренности с РФ о месте встречи, заявил, что украинская сторона не поедет на переговоры в Белоруссию.При этом сенатор призвал Зеленского не верить сказкам западных стран о поддержке и заботе об Украине.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.Развитие ситуации — в онлайн-репортаже &gt;&gt;
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в мире, украина, совет федерации рф, сергей цеков, владимир зеленский, донбасс, ситуация в днр и лнр, признание днр и лнр в россии
15:47 27.02.2022
 
В Совфеде назвали переговоры с Украиной неизбежными

Сенатор от Крыма Цеков: переговоры с Украиной неизбежны, с Зеленским или без

© РИА Новости / Максим БлиновСенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Переговоры по урегулированию ситуации с Украиной неизбежны, но, вероятно, уже без Владимира Зеленского, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия ждет украинскую делегацию на переговоры в белорусском Гомеле, российская делегация готова к ним. По его словам, Гомель как место переговоров был предложен украинской стороной. В свою очередь пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, несмотря на предыдущие договоренности с РФ о месте встречи, заявил, что украинская сторона не поедет на переговоры в Белоруссию.
"Переговоры неизбежны. В ближайшие дни Россия очень огорчит Зеленского, который, отказываясь от переговоров в Гомеле, набивает себе цену и ничего не делает для установления мира на Украине. Переговоры будут и, возможно, уже без Зеленского. Будут с людьми адекватными, которые понимают, что на самом деле происходит", - сказал Цеков РИА Новости.
При этом сенатор призвал Зеленского не верить сказкам западных стран о поддержке и заботе об Украине.
Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести специальную военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства "требуют решительных и незамедлительных действий", поскольку республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести правящего в Киеве режима.
Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО, военные аэродромы и авиация. В министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.
Развитие ситуации — в онлайн-репортаже >>
Украинские военнослужащие с американским боеприпасом M141 Bunker Defeat Munition - РИА Новости, 1920, 27.02.2022
Вчера, 08:00
Разоружить и обезвредить: демилитаризация Украины
Опубликовано: Ольга Фомченкова
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаСовет Федерации РФСергей ЦековВладимир ЗеленскийДонбассСитуация в ДНР и ЛНРПризнание ДНР и ЛНР в России
 
 
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