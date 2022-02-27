https://ria.ru/20220227/peregovory-1775357312.html

В офисе Зеленского заявили, что Киев не поедет на переговоры в Белоруссию

В офисе Зеленского заявили, что Киев не поедет на переговоры в Белоруссию - РИА Новости, 27.02.2022

В офисе Зеленского заявили, что Киев не поедет на переговоры в Белоруссию

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, несмотря на предыдущие договоренности с РФ о месте встречи, заявил, что украинская сторона не поедет на... РИА Новости, 27.02.2022

2022-02-27T11:57

2022-02-27T11:57

2022-02-27T19:12

киев

белоруссия

владимир зеленский

в мире

дмитрий песков

владимир путин

россия

варшава

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1b/1775356766_0:0:3497:1968_1920x0_80_0_0_40f172434cf708e5c4d5a6be4c726a26.jpg

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, несмотря на предыдущие договоренности с РФ о месте встречи, заявил, что украинская сторона не поедет на переговоры в Белоруссию."Мы услышали заявления о том, что российская делегация прибыла в Гомель на переговоры. Могу заявить, что представителей Украины там не будет… Позиция Украины остается неизменной. Мы готовы встречаться в любом нейтральном месте: Баку, Стамбуле, Варшаве, Вене… Мы призываем Россию как можно скорее сесть за стол переговоров", - написал он на своей странице в Facebook.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Гомель как место переговоров с украинской стороной был выбран ими.По словам Никифорова, такой формат действительно обсуждался. "Но в последний момент переговорщики РФ выдвинули требование, что украинская армия должна сначала сложить оружие", - добавил он."Украина готова к переговорам, но не готова выслушивать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения. Мы не можем ехать в Белоруссию, с территории которой в наши города летят самолёты и ракеты. Также в вопросах безопасности нашей делегации мы были бы вынуждены полагаться на гарантии принимающей стороны. С учетом предыдущих событий, такие гарантии стоят очень мало", - заявил он.Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил, что принял решение провести военную операцию по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства требуют незамедлительных действий, поскольку республики Донбасса обратились к Москве за помощью. По словам российского лидера, вся ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режима. Позднее Минобороны РФ подчеркнуло, что Вооруженные силы России не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура.Обострение ситуации в ЛНР и ДНР — в онлайн-репортаже >>

https://ria.ru/20220227/volodin-1775359790.html

киев

белоруссия

россия

варшава

баку

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

киев, белоруссия, владимир зеленский, в мире, дмитрий песков, владимир путин, россия, варшава, баку